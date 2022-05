No tiene suficientes puertos

Microsoft Surface Laptop 4: análisis en dos minutos

El Microsoft Surface Laptop 4 se puso a la venta en España en abril de 2021, en un momento en el que mucha gente estaba teletrabajando debido a la pandemia. Teniendo en cuenta que los Ultrabook (opens in new tab)de este tipo triunfan sobre todo de cara al trabajo, gracias a que son fácilmente transportables y pesan poco, lo ha tenido algo más difícil para triunfar ya que se lanzó en un momento en el que la gente no necesitaba desplazarse,

Por suerte para el Surface Laptop 4, el confinamiento ha pasado, y la mayoría de las personas ya han vuelto a las oficinas, mientras que otras han adoptado un método de trabajo híbrido, repartiendo la semana laboral entre su casa y la oficina. Por eso, este portátil, que es ligero, fino y fácilmente transportable, y además es potente y duradero, resulta realmente interesante. Ahora es cuando el Surface Laptop 4 puede brillar de verdad.

Ir a... Precio y disponibilidad

Diseño

Rendimiento

Duración de la batería

Software y características

¿Debería comprar el Microsoft Surface Laptop 4?

Otros modelos a considerar

El Surface Laptop 4 es delgado y fácilmente transportable, pero a la vez, lo suficientemente potente como para soportar la mayoría de las cargas de trabajo cotidianas y además, es un placer usarlo gracias a la magnífica pantalla PixelSense y a uno de los teclados más cómodos para teclear de todos los que hemos probado.

Es exactamente cómo creemos que debería ser un portátil para llevárnoslo a la oficina.

Lo mejor es que tiene un precio bastante razonable para lo que nos ofrece. Parte de 1.129€ para su configuración de 13.5 pulgadas con procesador AMD Ryzen 5, 8GB de RAM y almacenamiento SSD de 256GB.

No decimos que sea el más barato del mercado, pero merece la pena ya que la experiencia al trabajar con él es como un sueño, y aunque hay disponibles otros modelos del mercado a precios similares con mejores especificaciones, como el Dell XPS 13 (opens in new tab), lo cierto es que lo compensa, y la verdad, si la mayor parte de tu trabajo es el procesamiento de textos y el correo electrónico, tampoco es que eso sea tan importante.

En nuestro caso, teniendo en cuenta que ese es precisamente el tipo de trabajo que hacemos, no es de extrañar que este sea uno de nuestros portátiles favoritos ahora mismo.

Microsoft Surface Laptop 4: precio y disponibilidad

Aunque no es barato, el Surface Laptop 4 tiene un precio de partida bastante razonable (Image credit: Future)

¿Cuánto cuesta? Parte de 1.129€

Parte de 1.129€ ¿Cuándo se pone a la venta? Ya puedes comprar el Surface Laptop 4

El Microsoft Surface Laptop 4 tiene un precio de partida oficial de 1.129€ para su configuración de 13.5 pulgadas con procesador AMD Ryzen 5, 8GB de RAM y almacenamiento SSD de 256GB.

Lo mejor de todo es que como ya lleva un tiempo en el mercado, ya que se puso a la venta en España en abril de 2021, ya lo puedes encontrar muy rebajado. Por ejemplo, ese modelo que originalmente costaba 1.129€, ahora puedes comprarlo por 814€, lo que supone un ahorro de 315€.

Si prefieres un portátil más grande, puedes optar también por la variante del Microsoft Surface Laptop 4 que viene con una pantalla de 15 pulgadas, que parte de 1.449€ y viene con procesador AMD Ryzen 7, 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento SSD. Una vez más, ahora ya está rebajado a 1.197€, por lo que te costará 252€ menos.

Sea como sea, todo esto significa que la mayor diferencia entre las configuraciones básicas del Surface Laptop 4 de 15 y de 13.5 pulgadas, la encontramos en la CPU. El AMD Ryzen 5 4680U es un procesador de 6 núcleos y 12 subprocesos, mientras que el Ryzen 7 4980U es de 8 núcleos y 16 subprocesos. Por lo tanto, el de 15 pulgadas rendirá un poco mejor al manejar cargas de trabajo con más subprocesos como la edición de vídeos. Todo lo demás es básicamente igual.

Microsoft Surface Laptop 4: especificaciones Esta es la configuración del Microsoft Surface Laptop 4 que hemos puesto a prueba en TechRadar: CPU: Intel Core i7-1185G7 (12MB caché, hasta 4.8GHz boost)

Gráfica: Intel Iris Xe

RAM: 16GB LPDDR4x

Pantalla: 13.5 pulgadas PixelSense (2,256 x 1,504) táctil

Almacenamiento: 512GB SSD (PCIe, NVMe, M.2)

Puertos: 1 x USB-C, 1 x USB-A, puerto combinado jack de audio, Surface Connect

Conectividad: Wi-Fi 6 802.11ax, Bluetooth 5.0

Cámara: 720p IR Webcam

Peso: 1.27 kg

Dimensiones: 308 x 223 x 14.5 mm

Técnicamente, el modelo de 15 pulgadas tiene una pantalla con una resolución más alta, pero cuenta con la misma densidad de píxeles: 201PPP, por lo que no notarás una diferencia notable independientemente de si elijes el Surface Laptop 4 de 13.5 o 15 pulgadas, más allá del tamaño de la pantalla, obviamente. Esto dependerá de tu gusto.

Hasta ahora hemos hablado de las configuraciones básicas de ambos modelos, pero puedes mejorar los componentes si necesitas más potencia. Curiosamente, las configuraciones más altas cuentan con hardware Intel en lugar de AMD. El Surface Laptop 4 más potente que puedes conseguir en España ahora mismo es el modelo de 13.5 pulgadas con procesador Intel Core i7 de 11ª generación, 16GB de RAM y un almacenamiento SSD de 512GB: tiene un precio oficial de 1.849€, aunque ahora puede ser tuyo por 1.664,10€.

El modelo de 15 pulgadas también suele tener configuraciones con procesadores Intel, pero ahora mismo no está disponible.

Sea como sea, es una pena que no se vendan variantes que equipen el potente procesador AMD Ryzen 7, pero con más RAM.

Microsoft Surface Laptop 4: diseño

El Microsoft Surface Laptop 4 es perfecto para tareas de productividad. (Image credit: Future)

Un teclado realmente cómodo

Disponible en color Platino o Negro

Acabado metálico o Alcantara

Se puede ensuciar fácilmente

La gama Surface Laptop siempre ha contado con magníficos dispositivos, y el Surface Laptop 4 no es una excepción. El modelo que nos prestó la marca para realizar el análisis es el Surface Laptop 4 de 13.5 pulgadas, es uno de los portátiles más ligeros y finos que hemos utilizado y a diferencia de otros muchos modelos, en este escribir sí que supone una gran experiencia.

Este portátil se comercializa en España en dos colores distintos: platino y negro, y también hay dos acabados donde elegir: metálico y Alcantara. El Surface Laptop 4 que hemos puesto a prueba es de color platino, y la verdad es que es precioso. La tapa es entera de color platino, y la única marca es un cuadrado cromado con el logotipo de Microsoft en el centro del portátil. La parte inferior tiene un aspecto similar, pero la zona del teclado tiene un color ligeramente más oscuro.

El Surface Laptop 4 tiene un grosor de tan solo 14.5mm y pesa 1.3 kg, lo que hace que sea muy fácil de transportar si te desplazas. Lo mejor es que, incluso siendo un dispositivo tan delgado, el Surface Laptop 4 se siente increíblemente robusto.

La tapa está hecha de aluminio y es totalmente lisa. A diferencia de muchos otros portátiles con pantalla táctil, cuando tocas la pantalla, la bisagra es tan sólida que no tienes que reajustar la pantalla después o sujetarla con la otra mano. Esto hace que el uso de la pantalla táctil sea mucho más cómodo.

Pero tal vez el aspecto del diseño que más enamorados nos tiene, es la comodidad del teclado. Como ya es tradicional en el Surface Laptop, el teclado y el trackpad (el panel táctil) están rodeados de un material Alcantara que es agradable y suave (es una microfibra parecida al ante). Esto hace que teclear sea mucho más cómodo, y lo notarás desde el primer uso, porque en lugar de ese metal duro que tienen la mayoría de los portátiles, este material es agradable y suave.

(Image credit: Future)

Pero como todo en esta vida, esto también tiene su lado negativo. Si derramas algo sobre este material, o se te caen algunas migas encima cuando estés picoteando, todo parece indicar que el material se ensuciará y será más difícil de limpiar que otros materiales. Por suerte, si sabiendo esto llevas cuidado, y evitas comer mientras trabajas en un proyecto que tienes que entregar a la mañana siguiente, esto no resultará ser un problema para ti, y simplemente te resultará perfecto.

Uno de los inconvenientes que son una consecuencia de que este portátil sea tan fino, es la falta de puertos. El Surface Laptop 4 solo cuenta con el puerto Surface Connect a la derecha, un USB Tipo-C, un USB Tipo-A y una conexión para auriculares. Nos ha alegrado que hayan mantenido un puerto USB Tipo-A, ya que es algo que cada vez encontramos en menos portátiles, pero claro, es una conexión relativamente grande que deja poco espacio para otras. La solución que ofrece Microsoft para esto es que te compres el Surface Dock (opens in new tab), que es un accesorio que aumentará la cantidad de puertos, pero lo cierto es que cuesta un ojo de la cara.

La pantalla del Surface Laptop 4 también es realmente preciosa. El modelo de 13.5 pulgadas que hemos probado nosotros es una pantalla PixelSense 3:2 con una resolución de 2.256 x 1.504, que es casi perfecta para el tamaño de la pantalla. Esta relación de aspecto hace que ver películas y vídeos en este portátil sea un poco extraño, ya que se muestran dos barras negras cuando se ven contenidos en 16:9. Pero a la hora de trabajar, a nosotros nos ha encantado ese espacio vertical adicional, especialmente al escribir.

Hablando de escribir, ¿os hemos dicho ya que el teclado es magnífico? Lo sabemos, pero es que de verdad que nos encanta. Creemos que el Surface Laptop 4 tiene el mejor teclado de portátil que hemos probado. Teclear en este portátil no supone ningún esfuerzo y, de alguna manera, tiene mucho recorrido a pesar del chasis superfino. Ni siquiera el teclado del MacBook Pro (opens in new tab)es comparable, y eso que era nuestro preferido antes de probar este.

El recorrido del teclado es todavía más sorprendente cuando te das cuenta de que los altavoces están ahí debajo. Que no haya agujeros visibles (que no sean puertos) es parte de la política de diseño de Microsoft. Y los altavoces están bien. No es que te ofrezcan una experiencia para convertir el Surface Laptop 4 en un dispositivo perfecto para ver contenidos, pero los altavoces reproducen bien la música. Incluso las canciones con muchos graves suenan muy bien, aunque se pueda mejorar.

Por último, si hay algo que impida que podamos decir que el diseño del Surface Laptop 4 es perfecto, son sus grandes biseles (marcos). Parecen los de un portátil de hace cinco o seis años. No es que se carguen la experiencia, pero si miras este portátil al lado de otro, como por ejemplo, el Dell XPS 13, puede parecer un poco anticuado.

Microsoft Surface Laptop 4: rendimiento

Procesador Intel de 11ª generación que es perfecto para hacer el trabajo que le pidas

Olvídate de intentar jugar con este portátil

Rendimiento consistente

El Surface Laptop 4 que hemos analizado cuenta con procesador Intel Core i7-1185G7 y 16GB de RAM, lo que significa que es capaza de ejecutar cualquier tarea cotidiana que le pidas. Incluso cuando teníamos innumerables pestañas del Chrome abiertas, mientras escuchábamos música en YouTube y hablábamos con gente a través de Discord, el Surface Laptop 4 no mostró ninguna señal de ralentizarse.

La mayoría de los portátiles del mercado de hoy en día son capaces de hacer esto, pero lo que impresiona es que el Surface Laptop 4 lo hace sin ralentizarse, incluso cuando se está trabajando sin enchufarlo a la corriente (tirando de la batería).

Eso significa que hemos podido trabajar con el portátil desde el sofá sin preocuparnos de que el rendimiento no sea suficiente, o que alguien pise el cable.

Benchmarks Estas son las puntuaciones que el Surface Laptop 4 ha alcanzado al ponerlo a prueba con nuestros benchmarks (software de análisis): Cinebench R23 CPU: 4.998 puntos

3DMark Time Spy: 1.807; Fire Strike: 5.151; Sky Diver: 17.559

GeekBench 5: 1.356 (núcleo único); 4.918 (multi-núcleo)

PCMark 10: 4.290 puntos

PCMark 10 (Duración batería): 13 horas y 20 minutos

Duración de la batería (prueba de películas TechRadar): 11 horas y 2 minutos

Al conectar el portátil a la corriente, las puntuaciones de los benchmark hablan por sí solos del rendimiento del Surface Laptop 4. En Cinebench R23, alcanzó unos sólidos 4.998 puntos, que es más o menos lo que podríamos esperar de este procesador.

De forma similar, la puntuación con un único núcleo conseguida en Geekbench 5 es de 1.356 puntos, y 4.918 multi-núcleo. Si lo que buscas es un portátil fino y ligero que sea capaz de rendir bien cuando tengas que trabajar, el Surface Laptop 4 ciertamente te ofrece eso.

Por otro lado, aunque el Surface Laptop 4 no está hecho para el gaming, fue capaz de alcanzar unos respetables 5.151 puntos en 3DMark Fire Strike, lo que significa que deberías ser capaz de ejecutar algunos de los mejores juegos indie. Eso sí, ni intentes jugar a Cyberpunk 2077 con la configuración máxima ni a nada parecido con este portátil.

Microsoft Surface Laptop 4: duración de la batería

(Image credit: Future)

La batería dura poco más de la mitad de las 19 horas prometidas

Aun así, te ofrece entre 11 y 13 horas de uso

Microsoft afirma que el Surface Laptop 4 ofrece una duración de batería de 19 horas, lo cual sería genial... si fuera cierto. Lamentablemente, en la práctica hemos podido comprobar que la duración ronda más bien las 11 o 13 horas. Lo cual está bastante bien.

Al poner a prueba el portátil con el test de batería del benchmark PCMark 10, que lo que hace es simular un escenario en el que se realizan distintas tareas como videollamadas y edición de textos, el Surface Laptop 4 duró encendido 13 horas y 20 minutos. Es cierto que no llega ni de lejos a las 19 horas prometidas por la compañía, pero eso no quita que sea una duración suficiente para la mayoría de la gente.

En TechRadar solemos poner a prueba las baterías de los portátiles reproduciendo un vídeo en bucle, y en este test, el Surface Laptop 4 se ha quedado más corto. Nos ha aguantado encendido 11 horas y 2 minutos, lo cual al menos es suficiente para poder ver varias películas o muchos capítulos de tu serie preferida en Netflix, antes de tener que poner a cargar el portátil.

Teniendo en cuenta que el modelo predecesor, el Surface Laptop 3, solo duraba 6 horas y 28 minutos en la prueba de batería de PCMark 8, está claro que estamos ante una mejora enorme. De hecho, el Surface Laptop 4 dura incluso dos horas más que el fantástico Dell XPS 13.

Microsoft Surface Laptop 4: software y características

(Image credit: Future)

No tiene bloatware (software preinstalado)

Ejecuta la versión completa de Windows, no en modo S

Una de las mejores cosas de todos los productos de la gama Surface de Microsoft, es que ejecutan una versión totalmente limpia de Windows.

No hay ni rastro de bloatware (software preinstalado), lo que significa que el portátil siempre arranca bien y de forma rápida, y no tienes que pasar tu primera hora cuando lo compras, desactivando programas que arrancan con el sistema al iniciarse o desinstalando cosas. Sinceramente, esto ya nos parece una gran punto a favor para recomendar este portátil.

Por otro lado, a diferencia del primer Surface Laptop que se puso a la venta, este viene con una versión completa de Windows, y no en modo S.

Por supuesto, el Surface Laptop 4 se puede actualizar a Windows 11 de forma gratuita.

¿Debería comprar el Microsoft Surface Laptop 4?

(Image credit: Future)

Cómpralo si...

Escribes mucho con el portátil

El Surface Laptop 4 es fácilmente uno de los mejores portátiles del mercado para escribir. Gracias a su agradable acabado Alcantara y a su lujoso teclado, la experiencia al teclear es simplemente fantástica.

Quieres un portátil sobre todo para el trabajo

La relación de aspecto 3:2 del Surface Laptop 4 es como un sueño hecho realidad a la hora de editar documentos y hojas de cálculo. Incluso tratándose de una pantalla pequeña, gracias al espacio vertical adicional podrás ver más contenido.

Quieres un portátil con clase

El Surface Laptop 4 tiene una apariencia realmente bonita. Es el típico portátil que te encantará mostrar a tus compañeros de trabajo y usar en una cafetería para que la gente lo vea.

(Image credit: Future)

No lo compres si...

Necesitas procesar tareas pesadas

Si necesitas realizar tareas más exigentes como edición de vídeos o jugar a juegos pesados, es posible que quieras buscar algo con un chip más potente.

Eres un poco desastre

Por muy bonito que sea el material Alcantara, si eres de los que tira migas al comer, o suele derramar líquidos mientras bebe, el material podría ensuciarse muy rápido.

Otros modelos de portátiles a considerar

(opens in new tab) Dell XPS 13, XPS 15 o XPS 17

Como has visto a lo largo de este análisis, hemos ido comparando el Surface Laptop 4 con el Dell XPS 13, ya que es una comparación muy apropiada. Es un portátil elegante, y podrás escoger el tamaño que más te guste. Por ejemplo, el Dell XPS 17 (2021), si bien es algo más caro, y bastante más grande, es uno de los mejores portátiles del mercado para trabajos de productividad. Lee nuestro análisis en profundidad del Dell XPS 13 (opens in new tab) Puedes comprar los Dell XPS en la web oficial de Dell pinchando aquí (opens in new tab) (a partir de 799€).