6 razones por la que querrías un plegable como el Galaxy Z Flip 5 o el Motorola Razr en vez de un iPhone

Ahora que Samsung ha lanzado sus nuevos plegables, el Galaxy Z Flip 5 y el Galaxy Z Fold 5, nos ha venido una reflexión a la cabeza. Apple no tardará en presentar la gama iPhone 15, y después llegarán los nuevos Google Pixel 8, y más. Si eres de los que siempre usan iPhone, probablemente no hayas pensado en pasarte a un plegable... pero deberías hacerlo. Los mejores teléfonos plegables, sobre todo los compactos, tienen características que complacerían incluso a los fans más acérrimos de Apple.

Dentro de este tipo de plegables tipo concha cabe destacar dos modelos. Por un lado, tenemos el Motorola Razr 40 Ultra y el más básico Razr 40, y por otro, por supuesto, Samsung vende algunos de los móviles plegables más completos y refinados, ya sea el Galaxy Z Flip 4 del 2022 o el recién presentado Galaxy Z Flip 5. Si nunca has doblado un teléfono por la mitad o si los pliegues te asustan, ¡no temas! Aquí hemos reunido distintas razones por las que deberías plantearte comprar un plegable.

1. No necesitas esconder tu móvil dentro de una funda

(Image credit: Future / Philip Berne)

He utilizado móviles plegables y iPhones, y aunque fui de cabeza a encontrar la mejor funda para iPhone en cuanto tuve en mis manos el iPhone 14 Pro, ni siquiera me molesté con el Galaxy Z Flip 4 o Motorola Razr 40 Ultra: con estos, cuando no utilizaba el móvil, simplemente lo cerraba y la pantalla quedaba protegida.

Por mucho que pueda extrañar, las pantallas plegables son en realidad bastante duraderas. No son muy resistentes a los arañazos, y se pueden marcar con una uña afilada, pero son muy resistentes a los impactos. Y eso si la pantalla interna está abierta, que normalmente no lo está cuando guardo el teléfono.

Cuando el teléfono está cerrado, está protegido por la parte trasera. En el Motorola Razr 40 (y en el Moto Razr 40 Ultra magenta), el acabado es de "cuero vegano", muy agradable al tacto y más duradero que el cristal. Pero eso no es todo, ay que en el Razr 40 Ultra de cristal y el Galaxy Z Flip 4 y Flip 5, tenemos un panel Gorilla Glass Victus más resistente, por lo que deberían poder soportar unas cuantas caídas sin romperse.

2. Seguro que nadie tiene el mismo móvil que tú

(Image credit: Future / Philip Berne)

Ahora mismo hay básicamente dos tipos de iPhone: los que tienen la Dynamic Island y los que no (o visto de otra forma, con notch o sin notch). Así es como sabes qué iPhone de última generación tiene la gente. No hay nada más que mostrar a menos que seas un gran fan del aburrido color morado de Apple exclusivo de los Pro. Saca cualquier otro teléfono y tendrás que esforzarte para explicar qué es lo que hace que sea especial. Al fin y al cabo, todos son más o menos lo mismo.

Pero cuando despliegas un Galaxy Z Flip 4 o un Moto Razr en compañía de un iPhone, la cosa cambia mucho. Las cabezas se giran. La gente quiere verte hacerlo otra vez. Puedes pasarlo para que lo prueben ellos mismos. Se quejarán del pliegue de la pantalla, pero lo cierto es que sabrás que a la larga ni lo notas y en realidad lo que tiene la gente solo son celos.

¿Cuánto hace que un teléfono no es excitante entre la multitud? Es divertido presumir de un móvil plegable porque su formato es mucho más que un truco. Es una característica real que hace que el teléfono sea más divertido de usar.

3. Usar la pantalla de cubierta es súper futurista

(Image credit: Future / Philip Berne)

Usar el Motorola Razr 40 Ultra cerrado y depender sólo de la pantalla de cubierta hace que el teléfono parezca un dispositivo de una categoría completamente nueva. Es lo bastante compacto como para caber en la palma de la mano, pero también lo bastante potente como para navegar por mapas de senderos o hacer fotos selfie con la cámara principal del teléfono. Resulta más cómodo y menos molesto que un enorme smartphone. No te preocupes, seguirás pudiendo usar un móvil enorme cuando lo despliegues.

El nuevo Galaxy Z Flip 5 ofrece una experiencia similar. La nueva generación viene con una pantalla de cubierta más grande y más útil. Esto es algo que ha cambiado las reglas del juego de los teléfonos plegables y la categoría por fin ha madurado.

4. Puedes disfrutar de una gran pantalla en un móvil de tamaño mucho más pequeño

(Image credit: Future / Philip Berne)

Examen sorpresa: ¿cuál crees que tiene una pantalla más grande: el gran iPhone 14 Plus / iPhone 14 Pro Max de Apple o el compacto Galaxy Z Flip 4 de Samsung? Por supuesto, la pregunta va con truco: tienen el mismo tamaño, 6,7 pulgadas. En realidad, Samsung consigue el mismo tamaño de pantalla en un teléfono que no sólo es plegable, también es más fino y ligero que el iPhone 14 Plus cuando está abierto.

El Motorola Razr 40 Ultra es incluso más grande que esos teléfonos, con una pantalla de 6,9 pulgadas en un cuerpo que es más delgado que el Galaxy Z Fold 4 cuando se dobla por la mitad, gracias a un nuevo diseño de bisagra que ahora también ha adoptado Samsung en el nuevo Galaxy Z Fold 5.

La diferencia es que el iPhone 14 Plus parece un iPhone grande, pero los teléfonos plegables son compactos y fáciles de llevar en el bolsillo. Si le pones una funda, el iPhone es aún más voluminoso, mientras que el Moto Razr se ve mejor en cueros.

5. Ángulos de cámara únicos para que tus selfies destaquen

(Image credit: Future / Philip Berne)

Las fotos más aburridas son las que hace todo el mundo. Mantén el teléfono a la altura de los ojos y dispara a lo que ves, y tendrás siempre la misma foto. Si quieres algo diferente, tienes que cambiar de perspectiva. Coloca la cámara en un lugar inusual, apuntando desde un ángulo único: entonces tendrás una foto digna de compartir.

Con un plegable tipo concha, no necesitas un soporte ni un trípode. El móvil está hecho para doblarse. Puedes colocar y apuntar las cámaras de formas únicas, y podrás verte a ti mismo en la pantalla de cubierta para saber que la foto sale genial.

Es cierto que las cámaras de los teléfonos plegables actuales no están a la altura de las cámaras de los mejores iPhone, pero superan con creces a las cámaras selfie de iPhone, y en los teléfonos plegables puedes usar la cámara principal como cámara selfie. Si te gusta capturar momentos y compartirlos, los plegables te darán una nueva forma de recordarlos.

6. Te costarán menos que el iPhone 14 Plus

(Image credit: Future / Philip Berne)

Los teléfonos plegables son caros, pero antes costaban mucho más que ahora. Un móvil plegable tipo concha nuevo cuesta alrededor de mil euros, pero además, solemos ver ofertas muy buenas.

Hablando de precios de lanzamiento en España, y recopilando los modelos de los que hemos hablado en este artículo, tenemos:

Como puedes ver, por ejemplo, un nuevo iPhone 14 Plus de Apple cuesta 1.159€, mientras que el Motorola Razr 40 Ultra cuesta casi lo mismo, 1.199€, y encima tiene el doble de almacenamiento, y además, si lo encuentras rebajado te costará menos que el móvil de Apple. El modelo básico del Motorola Razr es incluso más barato, 899€, pero no tendrá la pantalla de cobertura, que es una gran característica.

Por otro lado, ahora que Samsung ha lanzado su nuevo Galaxy Z Flip 5, podemos contar con que el Galaxy Z Flip 4 bajará de precio, por lo que puede ser muy interesante buscar el modelo del año pasado en oferta.

En comparación con un iPhone, un teléfono plegable tipo concha ofrece una pantalla adicional exterior. No tienes la calidad de la cámara, pero la pantalla adicional lo compensa con creces.