Samsung Galaxy Unpacked: opinión - Una nueva batalla por el trono de los Android

Samsung ha lanzado el Galaxy Z Fold 5 junto con el Galaxy Z Flip 5, la familia de tablets Galaxy Tab S9 y dos nuevos wearables Galaxy Watch 6. La compañía domina ampliamente estos espacios de dispositivos Android, y en años anteriores sus nuevos dispositivos han sido opciones fáciles para los aficionados a la tecnología. Pero el lanzamiento de hoy se siente muy diferente.

Entre los mejores teléfonos plegables y las mejores tablets Android, Samsung era indiscutible el año pasado. Ahora, está acosado por todos lados por los competidores. El Samsung Galaxy Fold 5 se enfrenta a un aspirante en la forma del Google Pixel Fold, mientras que el Galaxy Z Flip 5 tiene no uno, sino dos rivales de Motorola.

Incluso la Samsung Galaxy Tab S9 está siendo superada por tablets como la OnePlus Pad, la Google Pixel Tablet e incluso la Lenovo Tab Extreme. ¿Y veremos este año una Amazon Fire premium? Samsung fue una vez el único juego en la ciudad. Eso es un argumento más difícil de hacer este año.

¿Los mejores plegables? Eso hay que verlo

El Galaxy Z Fold 5 es uno de los mejores plegables que hemos visto, pero no se lanzará sin rival este año. Aparte de los plegables que son difíciles de encontrar a nivel local, como el Honor Magic V2, y los que aún no existen, como el rumoreado OnePlus Open, el nuevo Fold 5 se enfrenta en realidad a un desafío de Google. Aunque Google no sea un rival importante en el mundo de la telefonía, los teléfonos plegables son tan nuevos y de nicho que Google podría hacerse fácilmente con un hueco.

Supongo que las personas que compran teléfonos plegables son expertos en tecnología y muy frikis. Esas personas tienen un sesgo hacia Google y su ecosistema Android. El Google Pixel Fold ya vemos que el Pixel Fold aborda algunos de los puntos débiles de Samsung, especialmente la cámara y un software demasiado complicado. ¿Podría eso ser suficiente para alejar a algunos compradores de Samsung?

Al mismo tiempo, ese público tan comprometido también podría estar esperando el rumoreado OnePlus Open. Algunas opiniones del Galaxy Z Fold 5 ya han revelado que se trata de un dispositivo muy similar al Fold 4. Aunque el OnePlus es por el momento un rumor, si las críticas de Samsung son tibias, podría bastar para despegar a una selección de usuarios que, de otro modo, se habrían hecho con un Galaxy Z Fold 5.

Del mismo modo, el Galaxy Z Flip 5 se enfrenta a la dura competencia de Motorola con el Razr 40 y el Razr 40 Ultra (también conocidos como Motorola Razr (2023) y Razr Plus 2023). Ambos vienen con pantallas más grandes; una versión de Android más limpia y divertida; carga más rápida y, lo más importante, precios más bajos que los de Samsung. Incluso son a prueba de polvo y han recibido críticas muy favorables.

Independientemente del formato de teléfono plegable que se busque, Samsung está en desventaja en ambos casos.

El mercado de los plegables sigue siendo pequeño, y unos ligeros cambios que de otro modo no se registrarían en un mercado mayor podrían bastar para marcar la diferencia.

¿Las mejores tablets Android? Discutible

Samsung sigue haciendo algunas de las mejores tablets Android, y la serie Tab S9 debería continuar esa tradición - puedes leer todo sobre ellas en nuestro análisis práctico de Samsung Galaxy Tab S9 y Tab S9 Plus. Aunque Samsung quiere competir con Apple, sin dejar de lado Android, hay pocas pruebas de que este enfoque de sustitución del portátil ayude a impulsar las ventas. La mayor parte de las tablets se compran para el entretenimiento, y la mayoría de las opciones de tablets en el lado de Android son fantásticas para eso.

La OnePlus Pad es una excelente tablet de OnePlus. Tiene un diseño bonito y equilibrado y un software bastante bueno. La pantalla es preciosa, los altavoces son claros y el software está pulido.

La Google Pixel Tablet tiene mucho trabajo por delante como centro de visualización inteligente, pero por lo demás es una buena tablet con un diseño elegante, una buena pantalla para consumir contenidos y un montón de funciones inteligentes para el hogar.

Lenovo, la empresa matriz de Motorola, acaba de lanzar la Tab P12 Pro por 899, y hace que la Galaxy Tab S9 Plus parezca algo sobrevalorada. Siempre ha habido tablets más baratas que la serie Tab S9 de Samsung, eso es seguro, pero no valía la pena comprarlas. Este es uno de los raros años en los que la compañía se enfrenta a un asalto frontal de su competencia más directa, en lugar de limitarse a luchar contra Oppo y Huawei en los mercados asiáticos.

Se podría argumentar que Samsung se está aprovechando de la lealtad a la marca. Al igual que Apple, puede permitirse el lujo de ser perezosa porque la gente prefiere comprar Samsung a una marca con un soporte limitado o simplemente desconocida. Eso es válido. Vale la pena señalar que Samsung fue una vez todas esas cosas, y los gustos de la irrelevante Nokia de hoy estaban donde Samsung estaba. Samsung podría seguir siendo incumbente por inercia, pero el argumento del ecosistema para la empresa se debilita año tras año.