Una nueva filtración nos trae detalles sobre el precio del Google Pixel 10

Se han filtrado los precios del Pixel 10

En su mayoría coinciden con los precios del Pixel 9

Estos teléfonos podrían salir al mercado en agosto

Si Google se ciñe a su calendario previsto, podríamos ver el debut de los teléfonos Pixel 10 en algún momento del próximo mes, y una nueva filtración ha proporcionado algunas pistas sobre cómo podrían fijarse los precios de estos teléfonos insignia cuando salgan al mercado.

Según el conocido informador Roland Quandt, el Pixel 10 tendrá un precio inicial de 899€, el Pixel 10 Pro de 1099€, el Pixel 10 Pro XL de 1299€ y el Pixel 10 Pro Fold de 1899€, y las capacidades mayores tendrán un coste adicional en cada caso.

No tiene mucho sentido daros las conversiones de moneda de esas cifras, ya que no coincidirán con los precios finales, pero los precios correspondientes a los teléfonos del año pasado coinciden exactamente, por lo que parece que Google ha conseguido evitar cualquier subida de precios.

La única salvedad es el Pixel 10 Pro XL: la filtración de 1299 € es para 256GB de almacenamiento. El Pixel 9 Pro XL costaba originalmente 1199€ por 128GB de almacenamiento, 1299 € por 256GB, 1429 € por 512GB y 1689 € por 1TB, por lo que es posible que esta vez se elimine la opción de 128GB.

¿El precio es justo?

Google Pixel 9 Pro Fold (Image credit: Philip Berne / Future)

Si Google mantiene los precios del año pasado, el Google Pixel 9 costaría 799$, el Pixel 9 Pro costaría 999$, el Pixel Pro XL costaría 1099$ y 1799$ el Pixel 9 Pro Fold.

Por supuesto, como siempre, se aplicarán aranceles internacionales, impuestos y tipos de cambio. Habrá variaciones de un país a otro, pero según estos precios filtrados en euros, Google pretende mantener los mismos precios que el año pasado.

Teniendo en cuenta que estos teléfonos Pixel 10 podrían salir al mercado el mes que viene, no hemos visto demasiados rumores ni filtraciones sobre lo que podemos esperar. Las mejoras en el rendimiento son seguras, aunque puede que no sean muy grandes.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Enviadme noticias y ofertas de otras marcas de Future. Recibe un email nuestro de parte de nuestros colaboradores de confianza o patrocinadores

También hemos visto alguna información sobre los colores y las opciones de almacenamiento —y, por cierto, esa filtración menciona una versión de 128GB del Pixel 10 Pro Fold—, así como indicios de que también podrían estar previstas mejoras en la cámara.