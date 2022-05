Olvídate de los AirPods – solo tengo ojos para estos auriculares de Genshin Impact

En toda la historia del ser humano, la gente siempre ha querido el lujo y la exclusividad: antiguamente, todo se basaba en la propia riqueza o las piedras preciosas; luego, avanzamos a la producción en masa y el auge del capitalismo; y ahora, en las redes sociales, hacemos alarde de nuestra tecnología, moda y demás. La gente quiere productos de marca. Se los enseñamos a nuestros amigos, familiares y seguidores como una medalla al mérito, a veces incluso somos leales a una marca o ecosistema en específico.

No te tomes nada de esto como una crítica. Yo mismo lo hago, y es algo que no creo que vaya a desaparecer de la normativa social, aunque quiero destacar que no deberíamos sentir la necesidad de comprar (o al menos querer) productos de alta gama, por nuestro propio bien. Simplemente porque sea considerado 'el mejor' no quiere decir que sea el que nosotros necesitemos.

Este pensamiento ha calado en mí hace poco, cuando he tenido la oportunidad de probar los POCO Buds Pro Genshin Impact Edition. Como marca, POCO no tiene el mismo impacto mundial que Apple, así que una versión estándar de los auriculares no llegaría a llamar tanto la atención como lo hacen los del videojuego.

Los AirPods han dominado el mercado desde que se lanzaran en 2016. Son caros, y la tercera generación cuesta 199€, además de que muchos entendidos afirman que la calidad del sonido no es la mejor si quieres una experiencia de audio increíble. Aun así, muchos los siguen viendo como la indudable opción a elegir gracias al fandom de Apple, dentro del que me incluyo, sí, pero de cuya compra, después de casi un año, me arrepiento totalmente.

El principal problema de los auriculares de la manzana es el precio, pero no hay ninguna necesidad de comprarlos si no tienes el ecosistema de Apple, que también es bastante exclusivo en cuanto a precio. Sí, el iPhone, el MacBook y el Apple Watch son productos maravillosos, pero comprarlos por el mero de hecho de que sean de Apple no será la razón principal por la que todo el mundo vaya a comprarlos. Y sino te compras un producto de Apple por ello, ¿para qué te vas a comprar unos AirPods?

No eres tú, soy yo...

No es una opinión de odio hacia los AirPods. Apple se los ha trabajado muy bien para que todo el mundo quiera unos. (Image credit: Shutterstock.com / irinabdw)

Por otro lado, me enamoré de los POCO Buds Pro Genshin Impact Edition por su precio y su diseño. Soy un melómano aficionado a las redes, y ver un diseño de una colaboración con Genshin Impact (un famoso RPG de acción multiplataforma) me ha devuelto la felicidad.

POCO y Realme son las únicas marcas de móviles que han sacado accesorios gaming de este estilo (Realme lanzó un 9 Pro+ junto a FreeFire), pero estamos empezando a ver colaboraciones que no son exclusivamente para un público formado solo por hombres.

Razer sacó hace poco una colección entera de personajes de Sanrio, donde se incluye una versión Hello Kitty de los cascos Kraken Kitty o una silla gaming rosa de la gatita con lazos y sus amigos.

Ya sea blanco deslumbrante, negro mate o rosa pastel, esto es lo que me llama la atención. He escuchado a muchos describir estos productos como cursis o feos, y hasta hay veces que lo comparto, aunque personalmente te diré que la combinación de rojo y dorado en los auriculares de POCO me parece de lo más elegante.

La cuestión aquí es que me parece fantástico comprar algo simplemente porque te gusta su aspecto. Mientras la calidad del audio esté bien, ¿para qué más? Si te hace feliz, puedes priorizar el diseño sobre la calidad. Puedes ser materialista sin tener que ir a un producto de lujo.

Estos POCO no son solo bonitos

¡Son rojos! ¡Son dorados! ¡Tienen una personita que te saluda cuando los conectas! (Image credit: Poco / miHoYo)

¿Es buena la calidad de los POCO Buds Pro? Como he dicho, me gusta apreciar el buen sonido, y alucino con cualquier sistema 5.1 que tenga Dolby Atmos o tecnologías similares. A pesar de ello, en este trabajo hay que saber valorar todos los productos, y por 69,99€, los auriculares de POCO son fantásticos.

La cancelación de ruido ambiente controlada por IA era increíble cuando iba en el metro por Madrid, ajustando los niveles de ruido también por la calle o trabajando en cualquier cafetería. No se escuchaba nada.

POCO promete seis horas de uso con una sola carga, y me parece bastante creíble después de haberlos usado para un paseo largo o para hacer unos recados por el centro, y el estuche de carga les da hasta 28 horas de uso. Son muy potentes y tienen una buena cantidad de bajos, así que será del agrado de cualquier usuario medio.

En cuanto a Genshin Impact, la caja está diseñada como si fuera un vistoso libro con un trébol de cuatro hojas, un elemento clásico del videojuego. También tiene una mochila de cuero falso con la forma de la propia mochila de Klee, un personaje del juego. Esta mochilita sirve tanto como llavero si quieres enseñarlo con orgullo enganchado al bolso o lo puedes usar para guardar otra cosa (pequeña, eso sí) en tu habitación.

Klee es adorable: te saluda con un 'Tada! Klee está aquí' cuando conectas los auriculares al dispositivo, algo que dificulta mucho el poder recomendarlos si no has jugado al videojuego, pero después de un par de semanas de haberlos usado, yo no me canso de escucharlo.

Los auriculares están disponibles en España por 69,99€, un precio mucho más barato que el de los AirPods de Apple de tercera generación, que cuestan casi 200€. Si se hicieran más accesorios tecnológicos basados en videojuegos, seguro que encontrarían público que estuviera encantado de comprarlos.

No pierdo nada por cambiar mis AirPods por los auriculares de POCO durante un tiempo, y creo que cualquier cosa en nuestra lista de los mejores auriculares del mercado sería una mala inversión si no fuera capaz de diferenciar la calidad de audio, que al final es lo que manda cuando se le pone un precio a un producto de este tipo. Dame algo que me llame la atención y que forme parte de mi vida, y estaré encantado de comprarlo, porque lo compraré con el corazón y una sonrisa.