La última función de Garmin lo pone a la altura de Fitbit y el Apple Watch

Por fin, Garmin ha lanzado su primera aplicación de electrocardiograma o ECG. La aplicación, que monitoriza la actividad eléctrica del corazón para detectar irregularidades, lleva tiempo en desarrollo: llevamos casi dos años recibiendo información de que Garmin está trabajando en ella.

Por el momento, sólo está disponible para los usuarios estadounidenses del Garmin Venu 2 Plus, ya que ninguno de los otros mejores relojes de Garmin incluye el hardware necesario para realizar el escaneado. Sin embargo, esperamos que esto cambie con las nuevas versiones.

Una aplicación de ECG registra la frecuencia cardiaca con un sensor eléctrico y comprueba si hay impulsos eléctricos anómalos. Esto se denomina fibrilación auricular y, según el sitio web del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (opens in new tab) (NHS), es probable que se produzca en personas con hipertensión o problemas en las válvulas del corazón. Los usuarios de Garmin también pueden consultar su historial de lecturas de ECG y su estado de fibrilación auricular en Garmin Connect.

Una función como ésta es un complemento útil para Garmin, pero llega un poco tarde a la fiesta. La mayoría de sus rivales, como Fitbit, Apple y Polar, ya tienen aplicaciones de ECG en sus dispositivos. Tanto Fitbit como Apple utilizan escáneres de ECG basados en la muñeca, mientras que Polar tiene lecturas de ECG incorporadas en el Polar H10, uno de los mejores monitores de frecuencia cardiaca que existen. No es propio de Garmin dejar que la competencia se adelante de esta manera, así que ¿por qué esperar?

Uno de los problemas a los que se enfrentan las nuevas funciones de salud de los smartwatches, especialmente las relacionadas con problemas cardíacos, es garantizar que sean precisas y fiables, ya que de lo contrario los fabricantes de smartwatches corren el riesgo de informar erróneamente a los usuarios sobre problemas de salud críticos. Para garantizar la precisión, se suelen realizar ensayos clínicos para probar a fondo las nuevas funciones antes de incorporarlas a la próxima generación de relojes.

En abril del 2021, Garmin inició el reclutamiento para un ensayo clínico titulado "Estudio de validación clínica del electrocardiograma". El resumen de este estudio decía: "el propósito del estudio es confirmar que el algoritmo del software de ECG (electrocardiograma) de Garmin puede detectar y clasificar la fibrilación auricular y el ritmo sinusal normal en datos de ECG de derivación única derivados de un dispositivo de muñeca de Garmin."

El Garmin Venu 2 Plus es el único reloj compatible con ECG hasta la fecha. (Image credit: Future)

Dado que se presentó en una web gubernamental de acceso público, sabíamos que Garmin llevaba tiempo dándole vueltas a esta función.

El estudio se había registrado como "finalizado" ante el gobierno estadounidense en febrero del 2022. El Venu 2 Plus, que salió a la venta en enero del 2022, contaba obviamente con el hardware necesario para implementar el ECG; sólo estaba esperando a que se completara el estudio y se creara y descargara el software.

Aunque se trata de un proceso largo (casi dos años desde el reclutamiento hasta la implementación, por no mencionar el desarrollo de la tecnología antes de que comenzara el proceso de reclutamiento), Apple ha implementado exploraciones de ECG en sus relojes durante años, con mejoras en su funcionalidad AFib History realizadas el año pasado. Fitbit Sense, que salió en el 2020, fue el primer Fitbit con un escáner ECG. Está claro que esto no ha sido una gran prioridad para Garmin.

Creo que, dado que el ECG ha aparecido en el reloj Venu 2 Plus, más orientado al estilo de vida, en lugar de en las líneas Fenix, Epix, Forerunner o Enduro, Garmin ha dejado deliberadamente la función en un segundo plano, centrándose, en cambio, en sus herramientas deportivas especializadas.

Lo más probable es que los usuarios de sus relojes ultrapremium orientados al deporte prefieran disponer de funciones deportivas adicionales al escáner de ECG; si hubiera una gran demanda de esta función entre sus principales usuarios, Garmin la habría puesto en producción mucho antes. Puedo entender la lógica, pero a juzgar por el número de hilos de foro que he visto titulados "¿debería comprar un Garmin o un Fitbit por el ECG?", me parece que Garmin ha perdido una oportunidad en este terreno. Su retraso podría haberle salido caro.

Sin embargo, el Venu 2 Plus es la punta del iceberg. Es de esperar que el Venu Sq. 3, la próxima generación de Forerunners y otros modelos debuten con esta función de ECG en la muñeca. Ahora que ha colocado esta pieza del rompecabezas, los mejores smartwatches (opens in new tab) de Garmin están a punto de ser mucho mejores.