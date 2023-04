Esta nueva serie antológica de Netflix ha llenado el vacío que me dejó Black Mirror

¿Echas de menos Black Mirror? La nueva serie de Netflix (opens in new tab), llamada "Cuentos tradicionales africanos revisitados (opens in new tab)", puede ser justo lo que estabas buscando.

Esta serie, cuyo título original en inglés es "African Folktales, Reimagined", ofrece al público una magnífica mirada a una colección de historias ambientadas en tierras místicas y fantásticas inspiradas en cuentos populares africanos. Estrenada a finales de marzo de este 2023, la serie consta de seis episodios, cada uno de los cuales es un cortometraje creado por un director y productor diferente en África.

Las series antológicas se han hecho cada vez más populares en los últimos años, con series como The White Lotus y Fargo entre las mejores de HBO Max. Sin embargo, la más famosa, y con razón, es Black Mirror, la oscura serie de ciencia ficción británica de Charlie Brooker.

La serie de Brooker, galardonada con un Emmy y una de las mejores series de Netflix, explora las posibles consecuencias de un crecimiento tecnológico descontrolado. Aunque cada episodio es muy diferente del anterior, "Cuentos tradicionales africanos revisitados" tiene un trasfondo similar al de Black Mirror, ya que utiliza la tecnología para comentar cuestiones sociales y medioambientales.

Como podéis ver en el tráiler, "Cuentos tradicionales africanos revisitados" tiene un elegante aspecto cinematográfico y también está disponible en 4K. Y tengo que decir que en el televisor LG G3 OLED (que, hay que reconocerlo, está a punto de aparecer en nuestro ranking de los mejores televisores del mundo en la actualidad), tiene un aspecto increíble. Pero lo que más me llamó la atención fue el vestuario increíblemente detallado que conecta cada episodio (las conchas de cauri están presentes en todo momento), y las historias originales.

Los creadores de la serie son seis cineastas prometedores de Kenia, Mauritania, Nigeria, Sudáfrica, Tanzania y Uganda. Los cortometrajes se financiaron con una beca de producción en el marco de un concurso de la UNESCO.

¿Qué tipo de historias de próxima generación cuenta?

Aparte de la épica cinematografía, el vestuario y las originales historias de la serie, hay que decir que la interpretación y el guion pueden fallar a veces. Pero la serie lo compensa con creces gracias a la naturaleza sugerente de los temas que explora.

Uno de los capítulos más destacados se llama "La decisión de Halima", dirigido por la directora nigeriana Korede Azeez, que cuenta la historia de una joven que vive en un pueblo remoto y se enamora de un programa de inteligencia artificial (IA). En un intento por escapar de un matrimonio concertado, empieza a pasar más tiempo en el mundo virtual, pero al final se ve obligada a elegir entre las dos realidades. La historia da un nuevo giro a la narrativa de humanos que se enamoran de robots que hemos visto en películas como Her, de Spike Jonze, y Ex Machina, de Alex Garland.

Aunque la mayoría de los episodios de la serie tienen un aire de fantasía y dramatismo, hay un par de excepciones. El primer episodio, "Katera y la Isla del Castigo", fue dirigido y producido por Loukman Ali en Uganda, y cuenta la historia de una madre en duelo que busca venganza.

Mientras los fans de Black Mirror esperan el estreno de la sexta temporada, cuya producción ya se ha confirmado, "Cuentos tradicionales africanos revisitados" es una serie cautivadora si lo que buscas es una nueva serie de Netflix. Su capacidad para tratar temas sociales y medioambientales (un episodio aborda la violencia doméstica, mientras que otro se centra en la sequía), su formato de serie antológica y sus escenarios futuristas la convierten en una serie visualmente emocionante.