El Samsung Galaxy S23 será el móvil adecuado, pero en el momento equivocado

Empecemos por una pregunta rápida: ¿cuál es el mejor móvil del 2022? ¿Es el Samsung Galaxy S22 Ultra, que consideramos "el teléfono del año", o el iPhone 14 Pro de Apple, que ocupa nuestro ranking del mejor smartphone que existe ahora mismo? Ambos son móviles increíbles y muy fáciles de recomendar. Elegir un ganador podría tener más que ver con el momento que con cualquier característica del dispositivo.

Si me preguntas ahora mismo cuál es el mejor teléfono, asumo que lo haces porque estás pensando en comprarte uno. Me encanta la tecnología y me encanta entusiasmarme con los nuevos avances tecnológicos. También me dedico a analizar móviles, y para mí es importante ayudarte a que si te vas a gastar más de 1000€ en un teléfono, lo hagas de la mejor manera. El mejor móvil ahora mismo es el que vale lo que pagas por él.

El iPhone 14 Pro es un teléfono completamente nuevo, y cuenta con la mejor tecnología actual de Apple. El Samsung Galaxy S22 Ultra tiene ya nueve meses. Y ya podemos hacernos una buena idea de lo que se mejorará cuando se lance el Galaxy S23 Ultra, presumiblemente dentro de tres meses, gracias a las filtraciones.

Como entusiasta, me resulta fácil decirte por qué el Galaxy S22 Ultra es increíble. Si llevas años esperando un ultrazoom que realmente te impresione en un smartphone, el Galaxy S22 Ultra por fin te dejará boquiabierto con unos resultados que, de otro modo, solo podrías conseguir con un buen objetivo de cámara.

El S Pen del Galaxy S22 Ultra (Image credit: Future / Philip Berne)

Incluso soy fan del S Pen. El lápiz puede ser realmente útil cuando lo necesitas en ciertas situaciones, y me alegra que Samsung no dejara de lado el lápiz cuando abandonó la línea Note.

Ahora bien, como analista, me resulta difícil recomendar la compra de un dispositivo tan antiguo, habiendo cosas nuevas tan interesantes en camino, y llegarán lo suficientemente pronto como para que, si te compras el móvil ahora, todavía lo estés sintiendo como recién comprado cuando se lance el nuevo, y empieces a desear algo mejor.

Ese algo mejor también vendrá precargado con el último software de Android. La gama Galaxy S22 ha recibido una importante actualización del sistema operativo, pero hay un número limitado de actualizaciones que llegan a cada familia de dispositivos. Si compras el Galaxy S22 Ultra, ya estás llegando tarde a la fiesta de Android 13, y te quedarás fuera de las actualizaciones que recibirá el Galaxy S23 con el paso del tiempo. Un poco de paciencia ahora puede dar sus frutos más adelante, cuando llegue Android 14 y lo puedas disfrutar.

¿Quién tiene más facilidad para convertirse en el mejor móvil del año?

Los medios de comunicación elaboran rankings definitivos de los mejores teléfonos del año a finales de año, y en ese momento, el mejor móvil de Samsung siempre lleva ya bastante tiempo en el mercado, ya que lanza su gama insignia a principios de año. Por otro lado, Apple siempre ha sido dueña de la última mitad. Debido a su propio calendario de lanzamientos, Samsung se pone a sí misma piedras en el camino para conseguir el primer puesto en esos rankings.

El iPhone 14 Pro encabeza más rankings (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Si el Galaxy S22 Ultra fuera el teléfono más novedoso y atractivo que se puede comprar ahora mismo, ¿hay alguna duda de que aparecería por encima del iPhone 14 Pro? Pero no es el caso, es más antiguo, y por eso en la mayoría de rankings el móvil de Apple gana la partida.

¿Qué pasaría si Samsung lanzara el Galaxy S23 más tarde?

En 2011, Samsung hizo algo nuevo. Lanzó el Galaxy S2 en febrero según lo previsto, y luego dejó caer la enorme sorpresa que fue el Galaxy Note en la segunda mitad del año. No fue un éxito de ventas. No tuvo grandes críticas. Nadie puso el Galaxy Note en lo alto de una lista de mejores teléfonos.

En cambio, el Galaxy Note representó la innovación de Samsung con un golpe sobre la mesa. El primer teléfono Galaxy S salió en 2010, cuando se lanzó el iPhone 4. Samsung podría competir directamente con Apple con sus teléfonos insignia, pero en vez de eso siempre ha intentado contraprogramar.

El Galaxy Note 20 fue el último Galaxy Note (Image credit: Aakash Jhaveri)

Cuando el iPhone era de tamaño pequeño, Samsung nos dio enormes teléfonos Galaxy Note. Cuando el iPhone se hizo más grande, Samsung nos dio increíbles innovaciones de cámara que llegaron primero al Galaxy Note. Cuando el iPhone igualó las cámaras de Samsung, ésta empezó a doblar los teléfonos por la mitad y la segunda mitad del año se convirtió en un evento de plegables.

El tema siempre ha sido ofrecer una innovación que Apple no va a igualar. Samsung siempre ha utilizado el segundo evento del año como una batalla contra Apple. Por desgracia, esa es la batalla equivocada para ganar la guerra.

La guerra termina cada año, al final del año, cuando se anuncian los rankings finales de los mejores teléfonos. Nuestra lista de mejores smartphone está en continuo proceso de actualización, pero eso no quita que termine en un punto. Podemos decirte cuál es el mejor teléfono que deberías comprar en 2022 en cualquier momento del año. Pero una vez que llegamos a 2023, la cuestión del mejor móvil de 2022 queda resuelta, y será el terminal que al final consiga estar en el top 1.

Una vez que has visto todos los móviles del año, tienes mejor perspectiva

Hay que saber distinguir entre el mejor teléfono que existe cuando acabe el año, y el que es el teléfono del año. No termina de ser lo mismo. El iPhone 14 Pro puede que sea el mejor smartphone existente ahora mismo, pero el Samsung Galaxy S22 Ultra es el teléfono del año por derecho propio.

Este año ha habido divertidos avances en el ámbito de la telefonía. Google ha llevado el aprendizaje automático a un nuevo nivel con el Pixel 7 y su chip Tensor G2. Apple nos ha dado una experiencia fotográfica a nivel verdaderamente profesional con el nuevo sensor de 48MP del iPhone 14 Pro.

El Galaxy S22 Ultra es el teléfono del año (Image credit: TechRadar / Stephen Lambrechts)

Si observamos todos los móviles nuevos del mercado de 2022 en su conjunto, el Galaxy S22 Ultra es el mejor. Es el que destaca, pero para eso hay que mirar todo en su conjunto. Y ese es el problema. La mayoría de los compradores no tienen la misma perspectiva, solo leen las guías y los análisis.

Samsung ha tenido miedo de lanzar la familia Galaxy S para competir directamente con el iPhone, y con razón, pero si alguna vez hubo un momento para hacerlo, debería ser ahora. Samsung se ha acercado a los primeros puestos de las listas, pero necesita algo más para abrirse paso. Ese algo es simplemente elegir el momento perfecto.

El mercado de la telefonía ha sido divertido este año, pero no se ha movido con rapidez. Samsung tiene tiempo. Si lanzara el Galaxy S23 en agosto en lugar de en febrero, podría pulir el teléfono y prepararlo para el último sistema operativo. No son necesarias otras mejoras, a juzgar por lo bien que ha aguantado el Galaxy S22 Ultra durante todo el año.

Ahora mismo no necesitamos un móvil nuevo, necesitamos ahorrar dinero

En vez de un nuevo teléfono en febrero, necesitaríamos un serio recorte de precios en todos los ámbitos. Hay una crisis global del coste de la vida. Los móviles caros han estado en el mercado durante meses, pero ahora lo que buscamos es una ganga. Pediríamos a Samsung que empiecen a vender a menor precio esos Galaxy Z Flip 4 plegables y esos Galaxy S22 más antiguos.

Mejor un Galaxy Z Flip 4 rebajado que un Galaxy S23 (Image credit: Future / Alex Walker-Todd)

Samsung, dedícate a vender todos los dispositivos existentes que puedas antes de que llegue el próximo teléfono. A continuación, ofrece intercambiar todos esos móviles a cambio de descuentos para el nuevo. Samsung siempre ha sido generoso con los intercambios, aceptando más dispositivos en peor estado que Apple y otros competidores.

La verdad es que hacer una lista de los mejores smartphone es difícil porque ningún teléfono es el mejor para todos. Si Samsung quiere asegurar su lugar en la cima de todos los rankings de mejores teléfonos, superando al iPhone, tiene que darse cuenta de que el momento lo es todo. Si quiere ser el mejor teléfono del año, lo mejor es que sea también el último del año.