El MacBook Air de 15 pulgadas tiene buena pinta, pero esto es lo que Apple debería haber hecho en su lugar

El evento WWDC 2023 de Apple tuvo un montón de cosas interesantes que mostrar, como el nuevo macOS Sonoma, que me gustó, y el ridículamente caro auricular Vision Pro AR, que me pareció tecnológicamente impresionante pero inquietantemente distópico.

En cuanto al hardware informático, sin embargo, el gran evento de Apple de este año me decepcionó un poco. Por supuesto, hemos recibido nuevos modelos de Mac Pro y Mac Studio equipados con el potente chip M2 Ultra, pero son máquinas profesionales que cuestan más de lo que gano en un mes, así que gracias, pero no, Apple. Sin embargo, la llegada de un nuevo modelo de MacBook Air me ha gustado más.

El MacBook Air de 15 pulgadas equipado con M2 ya se había rumoreado mucho antes del comienzo de la WWDC, así que no ha sido exactamente un anuncio sorprendente, aunque la rebaja de precio que acompaña al modelo de 13 pulgadas ha sido algo inesperado pero bienvenido. Parece bastante decente, supongo; después de todo, ya cantamos las alabanzas de su predecesor en nuestro análisis del MacBook Air M2 de 13 pulgadas en el 2022, así que esto no es más que algo bueno.

"El MacBook Air M2, pero más grande" no es el argumento de venta que Apple parece creer que es, en mi opinión. (Image credit: Future)

Sin embargo, no me emociona. Para empezar, creo que pasar a una pantalla de 15 pulgadas es contraproducente para la misión del MacBook Air: ser el mejor portátil supercompacto del mundo. Ya me disgustó que Apple decidiera aumentar el tamaño de la pantalla del modelo original de 12 pulgadas, y no soy el único que piensa que el MacBook Air de 15 pulgadas no tiene mucho sentido.

Incluso dejando a un lado mi preferencia personal por los portátiles más pequeños, como los mejores de 13 pulgadas, en realidad no hace nada nuevo. Más grande no siempre es mejor, pero más nuevo sí. Este Air utiliza el mismo chip M2 de hace un año que su hermano pequeño de 13 pulgadas, así que no es que estemos obteniendo un mejor rendimiento. No, sólo hay una cosa que podría entusiasmarme ahora mismo en lo que respecta a los MacBooks: un modelo con pantalla táctil.

Tocando lo básico

Cuando me fui a la universidad siendo un adolescente obsesionado con la tecnología, pero sin tener ni idea, mi padre me compró mi primer portátil. Recorrimos los pasillos de nuestra tienda de informática local, ya que él desconfiaba de la idea de pedir uno por Internet, y al final nos decidimos por un robusto modelo de HP.

Al recordarlo ahora, tengo que cuestionar lo acertado de nuestra elección: el diseño era feo y las especificaciones mediocres, lo que me hizo pasar muchas horas luchando por jugar con él en las tardes en las que no estaba ocupado de juerga o estudiando para los exámenes. Pero sé por qué lo quería: porque tenía pantalla táctil.

El HP Spectre x360 es la perfección en portátiles. No, no puedes hacerme cambiar de opinión. (Image credit: HP)

Por aquel entonces, los portátiles con pantalla táctil eran una rareza, incluso las tablets estaban aún en pañales, y mi padre lucía orgulloso un iPad de primera generación. Yo pensaba que era lo último en tecnología, y sigo manteniendo que los portátiles con pantalla táctil son el camino a seguir cuando se trata de productividad; escribí este mismo artículo sobre mi querido HP Spectre x360, que analicé y compré inmediatamente después de devolver la unidad de análisis.

Es un área que Apple parece inflexible en evitar, y simplemente no puedo entender por qué. Sí, ya sé que Steve Jobs odiaba la idea, pero si le enseñaras uno de los mejores portátiles 2 en 1 disponibles ahora mismo, creo que cambiaría de opinión. Hace poco, mi colega Michelle Rae Uy casi rogó a Apple que fabricara un MacBook 2 en 1, pero yo ni siquiera necesito esa bisagra de 360 grados; me basta con poder alargar el brazo y tocar o deslizar el dedo mientras trabajo.

Con el iPad no basta, Apple

Ya lo he comentado otras veces y me han dicho: "¿Por qué no te compras un iPad? La respuesta es sencilla: No quiero una tablet, quiero un portátil. Rara vez utilizo mi portátil híbrido en "modo tablet". Si quiero usar algo portátil, para eso está mi teléfono.

Un MacBook es más potente, ejecuta un sistema operativo de escritorio en toda regla en lugar de iPadOS, y tiene un teclado y un trackpad adecuados por los que no tengo que soltar 300€ más (el Magic Keyboard del iPad está... simplemente bien, en mi opinión). El iPad Pro M2 es más caro que un MacBook Air con el mismo procesador, ¡por el amor de Dios!

Sin embargo, puede que tenga suerte, a pesar de la escasez de dispositivos con pantalla táctil en la WWDC de este año. Un informe de principios de año sugería que Apple podría estar trabajando en un MacBook con pantalla táctil y, aunque de momento no son más que conjeturas, creo sinceramente que podría ser un producto que valga la pena.

Sinceramente, no tengo nada en contra de los iPads. Pero no son para mí. (Image credit: Henry Ascroft / Unsplash)

Piénsalo: el MacBook es una de las marcas de portátiles con más éxito del mundo (y Apple no deja de hablar de ello), pero prácticamente todos los demás fabricantes de portátiles han tenido modelos con pantalla táctil y 2 en 1 disponibles durante años.

Por supuesto, el movimiento característico de Apple es sentarse y estudiar cuidadosamente las victorias y derrotas de sus competidores hasta que pueda hacer un movimiento calculado en el mercado, pero los portátiles con pantalla táctil han existido durante años en este punto. Apple también contribuyó a popularizar los dispositivos con pantalla táctil con el iPod Touch y el iPhone; ¿dónde está mi MacBook Touch?

Tal vez lo veamos por fin cuando Apple se ponga las pilas y lance el esperado chip M3, otro de los grandes ausentes de la WWDC 2023. Lamentablemente, tendremos que esperar hasta el año que viene para tener un MacBook M3, así que mis sueños de un MacBook con pantalla táctil seguirán en mi cabeza durante un tiempo más.