El Editor Mágico de Google va a dejar obsoletas las malas fotos, pero ¿es eso bueno?

Puede que los rumores de que Google Fotos se rediseñará para que sea más fácil de usar para editar no se hayan confirmado durante la conferencia Google I/O 2023, pero eso no significa que Google no tuviera nada para saciar a los obsesionados con Instagram. Al contrario, ofrecía algo incluso mejor.

Claro que una nueva interfaz de edición amigable hubiera estado bien, pero eso no es tan emocionante, mientras que una nueva herramienta de IA generativa bautizada como 'Magic Editor', que te ayudará a hacer fotos dignas de un Gram? Eso sí que es una bofetada.

La IA ha sido el tema principal de Google I/O 2023 (opens in new tab), así que no es de extrañar que también se anunciara una nueva herramienta de IA para Fotos. Lo sorprendente, sin embargo, es lo avanzado que va a ser el Editor Mágico a la hora de "arreglar" tus fotos que han salido regular.

Utilizando la comprensión semántica y la IA generativa, el Editor Mágico (que estoy bastante seguro de que también estará disponible en la nueva Pixel Tablet) permitirá a los usuarios hacer mejoras de nivel avanzado en Photoshop como cambiar un cielo oscuro, cambiar el tamaño y la posición de un modelo y arreglar elementos cortados en una imagen sin requerir mucha experiencia en edición fotográfica por su parte.

Por supuesto, aún tendremos que esperar hasta finales de este año para ver cómo funciona en la práctica esta función de IA. Pero, si es tan impresionante como Google la presentó en la conferencia, ninguno de nosotros tendrá que aprender nunca más técnicas básicas de fotografía. Y será mucho más fácil para todos fingir en las redes sociales que llevamos una vida perfecta.

Y ahí está el problema.

¿Es una IA responsable?

(Image credit: Google)

No te equivoques: el Editor Mágico parece que va a ser una herramienta increíble, y va a ayudar a todo el mundo (desde fotógrafos e influencers hasta gente de a pie) a rescatar imágenes con potencial, pero que no están del todo bien. Y de ninguna manera estoy asegurando que esta función vaya a ser siempre problemática.

Pero podría tener aplicaciones problemáticas, especialmente en esta era moderna en la que todos esperamos que todo sea fácil y en la que la mayor parte de lo que percibimos como real en Internet en realidad no lo es.

Soy plenamente consciente de que ya existen aplicaciones de edición fotográfica impresionantes que hacen algo parecido. Luminar, de Skylum, que integra IA para la edición de fotos, lleva años haciéndolo y de forma estelar. Y los influencers del 'body-positive' en Insta llevan mucho tiempo exponiendo sus aplicaciones móviles favoritas que son tan fáciles de usar que incluso los no iniciados en Photoshop pueden estar listos para la pasarela en cuestión de minutos.

Pero la creación de este tipo de aplicaciones también puede tener consecuencias, sobre todo cuando se hacen de tal manera que los usuarios apenas tienen que mover un dedo.

¿Para qué aprender a encuadrar bien una foto antes de pulsar el disparador si luego podemos pedirle al Magic Editor que lo arregle? ¿Por qué gastar todo ese esfuerzo en hacer ejercicio y cuidarnos cuando el Editor Mágico puede simplemente hacernos parecer tan atractivos como el resto de las dobles de las Kardashian en TikTok? Ten en cuenta que Google no ha confirmado si la herramienta realmente puede retocar las caras de la gente. Sólo estoy imaginando Magic Editor para venir con características similares a la aplicación Facetune (opens in new tab), pero ¿para qué molestarse en crear recuerdos si puedes retocar una foto básica y hacer que el resto del mundo crea que estás viviendo la vida cuando, en realidad, estás en el sofá, perdiendo el tiempo viendo vídeos en el móvil?

Con una herramienta como Magic Editor fácilmente accesible, es probable que la mayoría de nosotros elijamos el camino más fácil, uno que en el proceso también nos haga parecer a nosotros (y a nuestras vidas) como si fueran el material del feed de Instagram de un influencer. Y en el proceso, nos perderemos muchas cosas: la alegría de la verdadera fotografía en la que cada exposición ha sido cuidadosa y meticulosamente pensada, aprender a celebrar nuestros defectos pero también hacer el trabajo duro para mejorarnos a nosotros mismos, incluso no sólo aceptar sino apreciar que la vida en sí misma no se supone que es perfecta porque es en nuestros errores donde aprendemos a crecer y en sus desafortunados acontecimientos donde aprendemos a ser pacientes e ingeniosos.

Google insistió repetidamente en I/O en su compromiso de desarrollar una IA pionera y responsable. No cabe duda de que la herramienta Magic Editor va a ser pionera. Pero, ¿va a ser responsable?