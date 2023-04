WhatsApp por fin permite editar los contactos dentro de la app

La última beta de WhatsApp para Android tiene una pequeña actualización, que por fin permite a los usuarios editar y añadir nuevos contactos dentro de la aplicación.

Te estarás preguntando: "¿Pero esto no existía ya?". En cierto modo sí, pero no es lo mismo. Actualmente, si intentas editar tus contactos, WhatsApp te redirige a la lista de contactos de tu teléfono. Según WABetaInfo (opens in new tab), las personas que tengan la versión beta 2.23.8.2, 8.4, 8.5 o 8.6 de WhatsApp deberían ver ahora una interfaz de usuario diferente al editar o añadir contactos que refleja más fielmente el estilo de la aplicación. Cuando añadas a alguien, su información se guardará inmediatamente en la lista de contactos del dispositivo o en la cuenta de Google, según esté disponible.

Ahora la pregunta es, ¿tendrá esta actualización algún tipo de impacto? Según indica WABetaInfo, un poco. Probablemente, sólo te ahorrarás unos segundos y algo de potencia de procesamiento que habrías gastado en iniciar otra aplicación.

Si estás interesado en comprobar el nuevo diseño de la lista de contactos, puedes instalar la versión beta de WhatsApp (opens in new tab) desde Google Play Store en cualquier momento. Ten en cuenta que la actualización se está desplegando gradualmente, por lo que es posible que no la tengas todavía, como ha sido nuestro caso. Lo único que pueden hacer los participantes que no reciban el rediseño es esperar a que la función llegue a su dispositivo en los próximos días.

(Image credit: Shutterstock / DenPhotos)

El futuro de WhatsApp

En cuanto al futuro de WhatsApp en Android, hay cosas interesantes en la recámara. A principios de marzo, una beta diferente introdujo Silenciar Llamadas Desconocidas (opens in new tab) para detener las llamadas de números no reconocidos. También está el misterioso Chat de Audio (opens in new tab), del que no hay mucha información, aunque algunos en Internet teorizan que es un intento de la aplicación de emular los chats de voz de Discord. Además, Meta está ampliando la beta del Modo Compañero (opens in new tab) a todos los beta testers, dando a los usuarios la posibilidad de vincular su cuenta de WhatsApp a un dispositivo móvil completamente diferente.

Para iOS (opens in new tab), los desarrolladores están trabajando en una forma para que los usuarios suban sus actualizaciones de estado directamente a "Facebook Stories sin salir de WhatsApp". Puedes probar esta función a través del programa beta TestFlight de WhatApp, pero solo si eres uno de los pocos afortunados que consiguieron unirse a TestFlight antes de que se agotara la última plaza hace casi dos años.