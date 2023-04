El rival de Xiaomi para el Samsung Galaxy S23 Ultra al descubierto gracias a unas imágenes filtradas

El Samsung Galaxy S23 Ultra (opens in new tab)es el mejor teléfono Android que existe ahora mismo. Su próximo competidor podría ser el Xiaomi 13 Ultra, que será presentado en unos días, y que ahora se ha dejado ver en unos detallados renders filtrados.

Decimos filtrados, pero no está claro si los renders en sí son los oficiales que de alguna manera han salido a la luz, o si son unos no oficiales que se han creado basándose en información filtrada. Sea como sea, proceden de @OnLeaks (opens in new tab) (en colaboración con SmartPrix (opens in new tab)), que tiene un historial excelente, así que hay muchas posibilidades de que sean precisos.

No es la primera vez que vemos una filtración del Xiaomi 13 Ultra, pero es la mejor imagen que hemos podido ver hasta ahora de su posible diseño, y muestra un enorme módulo de cámaras circular que alberga cuatro lentes, como puedes ver a continuación.

Image 1 of 3 (Image credit: @OnLeaks / SmartPrix) (Image credit: @OnLeaks / SmartPrix) (Image credit: @OnLeaks / SmartPrix)

Según los detalles filtrados junto a los renders, estas cámaras probablemente incluyan una cámara principal con un sensor Sony IMX989 de 50MP y de un tamaño de 1 pulgada, como el del Xiaomi 13 Pro (opens in new tab), así como otras tres cámaras de 50MP, junto con una cámara de 32MP en la parte frontal, alojada en un agujero perforado en la parte superior de la curvada pantalla del teléfono.

Como referencia, el Xiaomi 13 Pro tiene tres cámaras traseras, pero por lo demás tiene esas mismas especificaciones de cámara.

La parte trasera se muestra en blanco y aparentemente está hecha de cuero, y el móvil supuestamente tiene unas dimensiones de 163,18 x 74,64 x 9,57 mm, aumentando a 15,61mm en la protuberancia de la cámara.

Unas especificaciones que realmente merecen la pena

También se mencionan otras especificaciones, como una pantalla AMOLED 2K de 6,7 pulgadas con una tasa de refresco de 120Hz, un chip Snapdragon 8 Gen 2, hasta 16GB de RAM, hasta 512GB de almacenamiento y una batería de 4.900mAh con carga por cable de 90W y carga inalámbrica de 50W.

Esas son unas especificaciones impresionantes, pero teniendo en cuenta el enorme módulo de cámaras, es probable que las cámaras sean lo más destacado de este dispositivo, y podría convertirse en uno de los teléfonos con las mejores cámaras del mercado (opens in new tab).

Aún está por ver si superará al Samsung Galaxy S23 Ultra en nuestra lista de los mejores móviles (opens in new tab), pero el lanzamiento en China está previsto para el 18 de abril y se rumorea que el lanzamiento mundial no tardará mucho en llegar, por lo que pronto lo sabremos.