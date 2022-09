Se filtra la actulización del Asistente de Google: se acabó lo de "Hey Google"

The Google Nest Hub Max

Usar tu Asistente de Google para controlar tu casa podría ser pronto mucho más sencillo, según las últimas filtraciones, que afirman que las frases rápidas personalizadas van a llegar al Google Nest Hub Max.

Por lo general, si quieres que tu Asistente de Google haga algo, primero debes decir sus palabras de activación ("Hey Google") antes de emitir tu comando.

Las frases rápidas eliminan el comando de activación y, una vez activadas, puedes ordenar a Google que "encienda las luces de la cocina" o preguntar "¿cuál es el pronóstico del tiempo?" sin tener que decir Hey Google una y otra vez.

Actualmente, la función está disponible en el Google Pixel 6 y en el Google Nest Hub Max, y la función de este último podría recibir pronto una actualización.

¿Qué frases puedes utilizar?

Según ha detectado 9to5Google (opens in new tab) varias frases rápidas nuevas van a llegar al dispositivo de domótica según su codificación, incluyendo "¿A qué hora está programada mi alarma?", "Salta esta canción" y "Crea un recordatorio". Pero lo más interesante es que otras líneas de código no utilizadas actualmente insinúan más frases rápidas personalizadas.

Todavía no está claro cómo funcionará exactamente la característica, pero Google ya ha advertido de que "hay algunas reglas para asegurarse de que estas frases rápidas funcionan bien, y se te guiará si hay algún problema." Esto sugiere que no tendrás rienda suelta a la hora de crear comandos personalizados, pero tendremos que esperar para ver lo restrictivas que son estas directrices.

Por ahora, solo parece que las frases rápidas personalizadas se dirigen al Nest Hub Max, pero con la función regular que ya está en el Pixel 6, es de esperar que también las veamos en el mejor teléfono de Google. Y cuando se lance, es de esperar que las frases rápidas personalizadas lleguen también al Google Pixel 7, cuyo lanzamiento se espera para octubre.