¿Podría No Way Home revivir una antigua saga de películas de Spiderman?

A continuación hay spoilers importantes de Spider-Man: No Way Home. Estás avisado.

Spider-Man: No Way Home, la última película de superhéroes que ha dominado la taquilla mundial, podría suponer el final de la encarnación de Tom Holland como el mítico lanzarredes.

Pero, mientras que la 27ª película de Marvel puede ser el punto final a la carrera de Spider-Man de Holland, otro de los actores que interpretó al trepamuros puede ver su franquicia revivida gracias al éxito de No Way Home.

A partir de este momento entramos de lleno en el terreno de los spoilers de Spider-Man: No Way Home. Si no has visto la última película de la Fase 4 de Marvel, no pases de la imagen de abajo.

(Image credit: Sony Pictures/Marvel Studios)

Si has visto No Way Home, sabrás que los rumores son ciertos: las antiguas estrellas de Spider-Man, Tobey Maguire y Andrew Garfield, regresan para ayudar al Peter Parker de Holland a derrotar a un grupo de villanos del lanzarredes y evitar que el Universo Cinematográfico de Marvel se convierta en el Multiverso Cinematográfico de Marvel.

Como es normal, los fans de Spider-Man (y los aficionados a los superhéroes en general) estamos encantados de ver a Maguire y Garfield retomando sus papeles del trepamuros. Y, tal ha sido el cariño de los fans por el regreso del dúo, que estos han empezado a hacer campaña en las redes sociales para que sus franquicias cinematográficas de Spider-Man sean revividas, con hashtags como #MakeTASM3, #TheAmazingSpiderMan3 y #MakeRaimiSpiderMan4 que han circulado por Internet desde el lanzamiento de No Way Home.

Aunque la trilogía de Spider-Man de Maguire cuenta con un público fiel, es el arácnido de Garfield quien realmente quiere ver más. La serie de películas de Spider-Man del actor de Tick, Tick... Boom! se interrumpió tras la decepcionante y sobrecargada película Amazing Spider-Man 2. Sin embargo, tras su actuación en No Way Home, los fans de Spidey quieren que vuelva a ponerse el icónico traje rojo y azul más a menudo.

En un artículo de Variety antes de la ceremonia de los Globos de Oro del 2022 (Garfield opta a dos premios por su papel protagonista en Tick, Tick... ¡Boom!) se le preguntó a Garfield si estaría abierto a retomar su papel de Spider-Man en el futuro. Como era de esperar, su respuesta no deja muchas dudas.

"Claro que sí, estoy abierto a proyectos en los que me sienta bien", dijo Garfield. "Peter y Spider-Man, esos personajes están al servicio de la gente y del bien común. Es un chico de clase trabajadora de Queens que conoce la lucha y la pérdida y es profundamente empático. Intentaría tomar prestado el marco ético de Peter Parker en el sentido de que, si hubiera una oportunidad de volver a contar más de esa historia, tendría que sentirme muy seguro y confiado en mí mismo."

When you see #MakeTASM3 and #MakeRaimiSpiderMan4 In trending On the same day. pic.twitter.com/gWEmfZDh4sJanuary 3, 2022 See more

Con la trilogía de Spider-Man de Garfield interrumpida debido a una combinación de una mala recepción de la crítica, y el hecho de que Marvel y Sony se unieron para llevar al superhéroe al UCM, el posible regreso del actor como el trepamuros sería un espectáculo fascinante.

A pesar de que la serie de películas de The Amazing Spider-Man es (para muchos) la más floja de las tres hasta ahora, la interpretación de Garfield como Peter Parker/Spider-Man fue electrizante: el actor aportó una verdadera profundidad emocional a un personaje, cuyos temas de culpa, identidad, sacrificio, poder y asunción de responsabilidades han resonado entre los fans de los cómics durante décadas.

El Spider-Man de Garfield también recibió un cierre largamente esperado como parte de la trama de No Way Home, y el actor dijo a Variety que "estoy muy, muy agradecido de haber podido atar algunos cabos sueltos del Peter que estaba interpretando". Pero, dado que tanto Garfield como los fans de Spidey quieren que retome el papel que interpretó entre 2012 y 2014, ¿está previsto un regreso más contundente?

(Image credit: Sony Pictures)

A primera vista, a juzgar por los comentarios de Garfield sobre el cierre de su encarnación de Spider-Man, parece poco probable. No Way Home ha dado al Spidey de Garfield el final feliz que necesitaba. Y, con Marvel y Sony presionando con una posible cuarta película de Spidey en el UCM protagonizada por Tom Holland, es difícil que ambos estudios quieran dos series de películas de Spider-Man circulando al mismo tiempo. Después de todo, los fans podrían confundirse sobre qué Peter existe en cada universo, sus respectivos villanos y otros elementos de la historia.

Pero nunca digas nunca. Está claro que a Garfield le encantó su etapa como Spider-Man, y su versión es ciertamente una de las que nos gustaría ver de nuevo.

Y puede que consigamos nuestro deseo. Según el destacado filtrador de películas de Marvel MyTimeToShineHello, hay "otras opciones" en "múltiples proyectos" disponibles para que Garfield regrese como Spider-Man en el futuro, ya sea como proyecto en solitario o en calidad de cameo/papel secundario.

Solo project? No. Might show up in other stuff. But more options for Andrew https://t.co/yTgh9z9eqMDecember 19, 2021 See more

Una posibilidad que pondría los dientes largos a los fans podría ser una película de Spider-Man contra Venom. Durante una de las escenas post-créditos de No Way Home, el Eddie Brock/Venom de Tom Hardy fue arrastrado a su propio universo después de haber entrado al UCM en el final de Venom: Let There Be Carnage? ¿El motivo? El Spider-Man de Holland y el Doctor Strange de Benedict Cumberbatch pifiaron un hechizo mágico en No Way Home que casi llevó al multiverso a colisionar con el UCM.

Algunos fans esperaban que el Venom de Hardy se enfrentara al arácnido de Holland en algún momento, pero parece que eso ya no va a ser posible. Sin embargo, ¿podría el Venom de Hardy cruzarse con el Spider-Man de Garfield? Si lo hicieran, ambos personajes tendrían una tercera entrega de sus respectivas películas. Sony y Marvel podrían incluso optar por un título como "The Amazing Spider-Man Vs. Venom", en lugar de "The Amazing Spider-Man 3" o "Venom 3", en la misma línea que la película del DCEU "Batman V Superman".

Según otro filtrador de Marvel Studios, DanielRPK, también es una posibilidad clara. Aunque DanielRPK no indica qué versión de Spider-Man podría luchar contra Venom en la tercera película en solitario de este último, sería muy interesante que fuera la versión de Garfield.

Entonces, ¿volverá el Spider-Man de Garfield a la gran pantalla? Todavía no de forma oficial (si es que alguna vez sucede), pero nos encantaría que así fuera. Un buen número de rumores de MyTimeToShineHello y DanielRPK han resultado ser correctos en el pasado, así que es muy posible que se esté negociando en los despachos sobre el regreso de Garfield. Estaríamos encantados de que fuera cierto, y estamos seguros de que el actor también, pero el tiempo dirá si sus esperanzas y las nuestras se hacen realidad.