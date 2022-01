La fecha de lanzamiento de Morbius se ha retrasado, y todo es culpa de Spider-Man

Morbius, la próxima película de Marvel producida por Sony y protagonizada por Jared Leto, se ha retrasado otra vez, y parece que el dichoso Spider-Man es el culpable.

La película, que cuenta la historia un científico convertido en vampiro en el mismo universo que Venom de Tom Hardy, estaba programada para el 28 de enero, pero parece que los fans tendrán que esperar un poco más, hasta el 1 de abril.

Una de las posibles razones del retraso, según Deadline, es el descomunal éxito de Spider-Man: No Way Home, un festival de diversión que salta de un multiverso a otro, con hechizos y cameos, y en el que regresan muchas de las viejas caras de las anteriores películas de Spider-Man.

No Way Home se estrenó el 13 de diciembre, pero la increíble popularidad de la película (que ya ha recaudado más de 1.000 millones de dólares en todo el mundo, y está llamada a ser una de las películas más taquilleras de la historia) significa que seguramente seguirá entreteniendo a los espectadores hasta bien entrado el año.

Dado que Morbius, al igual que Venom, es un personaje generalmente asociado a Spider-Man, tiene sentido que Sony no quiera que propiedades similares compitan por la atención de los fans al mismo tiempo. Un retraso en la fecha de estreno ayuda a ello, aunque acerque a Morbius al estreno del 6 de mayo de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura.

Spider-Man, te presento a Spider-Man

Advertencia: a continuación hay spoilers de No Way Home.

Con la colaboración de Marvel y Sony para llevar a los personajes de Spider-Man a la pantalla, estamos entrando en una especie de exceso de películas de Spidey y personanes cercanos a él.

En el 2021 se estrenaron Venom 2 y No Way Home, mientras que en el 2022 se estrenarán Morbius, la película de animación Across the Spider-Verse y cualquier otra película del UCM en la que aparezca, aunque sea de pasada, la versión de Tom Holland.

No Way Home, por supuesto, presentaba a tres Spider-Men de diferentes líneas temporales, con Toby Maguire y Andrew Garfield volviendo a sus papeles, mientras que la película del Spider-Verse podría ir mucho más allá.

¿Demasiado Spider-man? Teniendo en cuenta el éxito de ventas de casi todas las propiedades del trepamuros en estos días, todo lo que un fan de Spider-Man quiere es más y más.