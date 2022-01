Naughty Dog está trabajando en "varios proyectos de juegos", dice Neil Druckmann

Naughty Dog, el estudio de desarrollo que está detrás de exclusivas de PlayStation de gran éxito como Uncharted y The Last of Us, ha revelado que actualmente está trabajando intensamente en "varios proyectos de juegos".

Esta noticia proviene del copresidente del estudio, Neil Druckmann, que hizo una aparición en la conferencia de prensa de Sony en el CES 2022. Durante la presentación, Druckmann habla de la ilusión del estudio por la próxima película de Uncharted, así como de la adaptación de HBO de The Last of Us para la televisión. Druckmann cierra su segmento diciendo que el equipo de Naughty Dog "se muere por compartir" los "múltiples proyectos de juegos" que tienen en marcha.

Esta no es la primera vez que Druckmann insinúa de que hay muchas cosas en marcha en Naughty Dog tras el lanzamiento de The Last of Us 2. En marzo del 2021, Druckmann tuiteó para decir que, aunque no podía hablar de futuros proyectos, el estudio tenía "varias cosas interesantes" que compartir, y añadió que lo harían en cuanto pudieran compartirlas.

Otra cuestión es si todos estos proyectos están a pleno rendimiento al mismo tiempo. El copresidente de Naughty Dog, Evan Wells, ya dijo en un episodio del 2021 del podcast Game Maker's Notebook (según VGC) que aunque el estudio "definitivamente" tiene múltiples proyectos, hay "uno concreto que recibe la mayor parte del enfoque en cualquier momento".

"No tenemos dos proyectos en los que trabajen varios cientos de personas", explicó. "Tenemos uno y luego algunos que están en fase de preproducción, o tal vez saliendo de la preproducción, pero que tendrán que esperar hasta que el enfoque principal se haya completado antes de que saquemos a todo el mundo del primer proyecto".

Análisis: ¿En qué podría estar trabajando Naughty Dog?

Entonces, ¿en qué podría estar trabajando Naughty Dog? Bueno, ha habido muchos informes al respecto durante el último año.

Una cosa que sabemos que está ocurriendo es un multijugador independiente para The Last of Us. Naughty Dog reveló que se situaría por separado de The Last of Us 2 allá por el 2019, explicando que "la visión del equipo crecía más allá de un modo adicional." En septiembre del 2021, el estudio confirmó que el proyecto seguía en desarrollo y que estaba en "pleno proceso de contratación para puestos relacionados con el multiplayer." Por ahora, el multijugador no tiene fecha de lanzamiento.

En cuanto a qué más podría estar en marcha, hay muchos rumores y ninguna confirmación oficial. En abril del 2021, por ejemplo, surgió un informe según el cual Naughty Dog podría estar trabajando en un remake para PS5 del The Last of Us original que tendría un "aspecto y sensación similares" a los de The Last of Us 2.

También está la revelación de Neil Druckmann en abril del 2021 de que él y el coguionista Halley Gross han escrito un esbozo de The Last of Us 3, aunque aclaró que no lo estaban haciendo, sino que simplemente esperaban que "algún día viera la luz".

Aparte de estos detalles, parece que Naughty Dog está trabajando duro y esperamos saber más sobre sus diferentes proyectos a medida que avanza el año 2022.