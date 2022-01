El casco PlayStation VR2 es oficial, y viene junto con los nuevos mandos PSVR 2 Sense

Tan solo unas horas después de que un analista sugiriera que la versión de PSVR de Sony pronto entraría en la fase de producción en masa en China, el gigante tecnológico japonés ha confirmado oficialmente en el CES 2022 que su casco next-gen realmente está en camino. Predeciblemente se llamará PlayStation VR2.

El casco de RV, al que también se le llama PSVR 2, llegará junto con los nuevos mandos PlayStation VR2 Sense de la compañía, que claramente se inspiran en el Oculus Touch.

De forma similar al fantástico DualSense de la PS5, los mandos VR2 Sense de Sony también contarán con retroalimentación háptica y gatillos adaptativos.

De forma adicional al anuncio del nuevo casco y los nuevos mandos, Sony también ha afirmado que habrá un spin-off en VR de su popular y exclusiva franquicia Horizon, llamado Horizon Call of the Mountain, que está siendo desarrollado por Guerrilla Games y Firesprite. A continuación, puedes ver el primer avance de Horizon Call of the Mountain (está en inglés, todavía no lo han subido en español):

Análisis: PSVR 2 supondrá una mejora enorme

Si bien Sony no ha sido la que ha revelado el propio casco PSVR 2, la compañía ha dado algunos detalles sobre las especificaciones del dispositivo en su Blog de PlayStation.

El PSVR 2 contará con pantallas OLED con una resolución de 2000 x 2040 en cada ojo, que supone una mejora de casi cuatro veces en la salida de 1080p original. Los auriculares integrados del PSVR 2 aprovecharán la tecnología de Audio 3D de Sony.

De forma adicional, el PSVR 2 ofrecerá tasas de refresco de 90Hz y 120Hz con un campo de visión de 110 grados. El casco también contará con detección de movimiento de seis ejes incorporada (giroscopio de tres ejes, acelerómetro de tres ejes), junto con un sensor de proximidad IR (infrarrojos).

El seguimiento de los mandos correrá a cargo de cuatro cámaras que se encuentran en el propio casco, mientras que una cámara IR se encargará del seguimiento de los ojos. Para que todo sea todavía más inmersivo, el casco PSVR 2 también contará con retroalimentación por vibración.

A diferencia del PSVR original, Sony ha prometido que el PSVR 2 será mucho más fácil de poner en marcha, con un solo cable que se conecta directamente a la PS5.

Sony todavía tiene que anunciar el precio y la fecha de lanzamiento del PlayStation VR 2, pero el vicepresidente senior de experiencia en plataformas, Hideaki Nishino, ha prometido que este anuncio es "solo una muestra de lo que vendrá".