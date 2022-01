OnePlus 10 Pro: todas las especificaciones han sido anunciadas, pero hay tres cosas que siguen siendo un misterio

Si pensabas que el mercado de la telefonía iba a estar tranquilo porque el año acaba de empezar, estabas equivocado. OnePlus ha anunciado la lista completa de especificaciones de su próximo buque insignia: el OnePlus 10 Pro.

Pero eso no es todo, tan solo 24 horas antes, la compañía nos mostró el diseño del móvil, por lo que ya sabemos qué esperar, y ha anunciado que el lanzamiento del OnePlus 10 Pro será el 11 de enero.

Como decimos, lo que vienen a continuación no son filtraciones, sino detalles oficiales que OnePlus ha anunciado como parte de la conferencia tecnológica anual CES 2022, y lo cierto es que son justo las características que esperaríamos de uno de los mejores móviles de 2022.

Entonces, ¿cuáles serán las especificaciones del OnePlus 10 Pro?

Para empezar, equipará el nuevo chip Snapdragon 8 Gen 1. La RAM será del tipo LPDDR5, es decir muy rápida, y el almacenamiento será UFS 3.1... pero no han concretado las capacidades de cada uno.

El sistema operativo del OnePlus 10 Pro será Android 12 con la capa de personalización OxygenOS 12, y el móvil ofrecerá NFC.

En cuanto a las cámaras, por delante tendremos una cámara selfie de 32MP, mientras que en la parte trasera encontramos un módulo de cámaras con tres lentes de 48MP, 50MP y 8MP; suponemos que son la principal, una ultra-angular y un teleobjetivo, respectivamente, aunque no lo han confirmado.

Esta es la segunda generación de móviles de OnePlus cuyas cámaras cuentan con las ventajas de la asociación de la compañía con la mítica Hasselblad. Sabemos que han hecho algo nuevo para el OnePlus 10 Pro, aunque todavía está por ver qué será exactamente.

Respecto a la pantalla, lo cierto es que no han anunciado el tamaño que tendrá, aunque podemos hacernos una buena idea, ya que algo que sí que han confirmado es que el teléfono tendrá unas dimensiones de 163 x 73.9 x 8.55mm. El OnePlus 9 Pro de 2021 mide163.2 x 73.6 x 8.7mm, es decir, casi lo mismo, y su pantalla es de 6.7 pulgadas, por lo tanto, creemos que la del OnePlus 10 Pro será igual. Otra característica de la pantalla es que tiene una tasa de refresco de 120Hz.

Algo que nos ha impresionado es la batería, porque normalmente los topes de gama no cuentan con una gran capacidad de 5000mAh como el OnePlus 10 Pro. La velocidad de carga también es destacable, de 80W de forma cableada, y el móvil también cuenta con carga inalámbrica e inversa, aunque todavía no conocemos la velocidad.

En general, son unas especificaciones fantásticas, pero aún nos falta conocer algunos detalles más antes de emocionarnos.

Análisis: Tres detalles sobre el OnePlus 10 Pro que todavía necesitamos conocer

(Image credit: OnePlus)

Un móvil es mucho más que una hoja de especificaciones, y que te recomendemos comprarlo cuando se ponga a la venta, o no, dependerá de más factores.

De momento, lo que sabemos, pinta muy bien: el OnePlus 10 Pro parece que será un móvil muy potente... pero necesitamos conocer tres cosas más antes de dar nuestro veredicto.

Para empezar: la cámara. No estamos hablando de su resolución o tipos de lentes, sino de la influencia que tendrá Hasselblad en la experiencia fotográfica. Esta mítica compañía de cámaras ya puso su granito de arena en la gama OnePlus 9, pero ahora esperamos ver mejoras mucho más grandes y cruciales.

Por lo tanto, queremos saber exactamente: ¿qué aspectos de su extendida experiencia ha traído Hasselblad al OnePlus 10 Pro para que su cámara sea impresionante? ¿Habrá modos nuevos de fotografía? ¿O una optimización de escena mejorada? ¿O lentes mejoradas? ¿O tal vez algo completamente diferente?

El OnePlus 10 Pro está lejos de ser el único teléfono que tiene varias cámaras traseras de alta resolución, y hemos visto anteriormente que los móviles necesitan mucho más que eso para hacer fotografías excelentes. Por eso, hasta que sepamos lo que ha contribuido Hasselblad en el nuevo buque insignia de OnePlus, no podemos decir con certeza qué nos parece.

Por otro lado, por supuesto, está el tema del precio. Al fin y al cabo, es algo crucial para decidir si merece la pena comprar el móvil o no. Lo cierto es que no importa lo bueno que sea un dispositivo, y las excepcionales especificaciones que pueda tener: si el precio no es competitivo, mal vamos.

El mercado de móviles de gama media es increíblemente competitivo, y a día de hoy, hay muchos teléfonos dentro de un rango de precios medio, que ofrecen especificaciones similares a las que tiene el OnePlus 10 Pro, y lo cierto es que se lo ponen muy difícil al mercado de gama alta. Por eso es más importante que nunca conocer el precio que tendrá el smartphone y ver si nos impresiona.

Lo último que nos falta por saber para decidir si merece la pena comprar el OnePlus 10 Pro se podría decir que es algo que tiene truco, pero creemos que es una pregunta justa: ¿qué pasa con el OnePlus 10 estándar?

OnePlus apenas ha hablado sobre el modelo estándar de su nueva gama insignia, y por eso no creemos que lancen ese móvil el día 11 de enero junto con el modelo superior... y eso es algo que resulta un poco extraño.

¿Podría ser que el OnePlus 10 estándar suponga una mejor compra? Está claro que será más económico que el Pro, y podría ser que tenga muchas especificaciones y características en común con el OnePlus 10 Pro. Dependiendo de cuáles sean las diferencias entre ambos móviles, el modelo estándar podría ser una opción mejor que el Pro para la mayoría de las personas.

Esperamos conocer la respuesta a la primera de estas tres preguntas el día 11 de enero, cuando el OnePlus 10 Pro sea presentado en China, pero para saber cuál será el precio del teléfono en España, y para tener más información sobre el OnePlus 10 estándar, tendremos que esperar un poco más.

Pero ¿quién sabe? Tal vez la compañía decida darnos algún avance más de aquí al 11 de enero. Por supuesto, cualquier nueva información que salga a la luz, os la contaremos aquí en TechRadar.