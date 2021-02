Mejores portátiles gaming de 2021: los mejores portátiles para jugar

Hoy en día, los portátiles gaming ya no son solo una alternativa portable. Si bien es cierto que la idea de poder jugar estés donde estés sigue ahí, el rendimiento de estos portátiles se ha optimizado mucho desde sus humildes comienzos.

De hecho, gracias a la lucha de los fabricantes por sacar el equipo móvil con los componentes internos más potentes, los mejores portátiles gaming están a la altura de los PC gaming. Vienen equipados con las últimas GPUs más potentes como la Nvidia RTX o la gama Navi de AMD, así como con los procesadores más actualizados como el Intel Comet Lake, además del tipo de RAM más rápida, y todo esto mientras mantienen su condición de portabilidad.

Algunos de ellos incluso han conseguido reducir el tamaño de la batería a la vez que han aumentando su potencia, llegando a durar casi lo mismo que la de un Ultrabook, lo que es un valor añadido a estos portátiles, aunque claro, significa pagar más.

Los mejores portátiles gaming son una bendición para aquellos que quieren disfrutar de los mejores juegos para ordenador sin prescindir de la movilidad, o para los que no tienen espacio disponible para tener un ordenador de sobremesa. Si sumamos a las impresionantes especificaciones y la p1otencia que tienen, el hecho de que ofrecen portabilidad y además ocupan menos espacio, los gamers por fin tienen una buena razón por la que cambiarse a un portátil. Aquí tienes nuestros preferidos.

Mejores portátiles gaming del 2021

El Asus Zephyrus G14 es toda una bestia en portátiles gaming (Image credit: Asus)

1. Asus ROG Zephyrus G14 El mejor portátil gaming CPU: AMD Ryzen 7 4800HS – 9 4900HS | Gráfica: NVIDIA GeForce RTX 2060 | RAM: hasta 32GB | Pantalla: 14 pulgadas Mate Full HD (1920 x 1080) IPS, 120Hz – 14 pulgadas Mate WQHD (2560 x 1440) IPS, 60Hz | Almacenamiento: 512GB / 1TB M.2 NVMe PCIe 3.0 Comprobar Amazon La mejor duración de batería en un portátil gaming Rendimiento excelente Fino y ligero No tiene webcam Los ventiladores pueden llegar a hacer mucho ruido

El Asus ROG Zephyrus G14 no es perfecto, ya que no tiene webcam ni puerto Thunderbolt 3. Sin embargo, está increíblemente cerca de serlo, por lo que se ha ganado nuestra puntuación de 5 estrellas, cosa que rara vez otorgamos. Pero no nos hemos podido resistir. Es una bestia de portátil gaming que nos ofrece un rendimiento increíble con su procesador AMD Ryzen 4000 y la tarjeta gráfica Nvidia RTX 2060, y además su batería tiene una duración que supera a todos los demás y que te durará el día entero. Tiene una fantástica pantalla con una tasa de refresco de 120Hz y un diseño ligero y ultra-fino. Y lo mejor de todo es que puedes disfrutar de todo esto sin arruinarte. Que quede claro; evidentemente no es barato, pero lo es más de lo que esperaríamos de un portátil Asus tan impresionante.

El Gigabyte Aorus 17X tiene un rendimiento que te dejará estupefacto (Image credit: Gigabyte)

2. Gigabyte Aorus 17X Un rendimiento verdaderamente espectacular que ejecuta lo que le eches CPU: Intel Core i7 – i9 10ª generación | Gráfica: NVIDIA GeForce GTX 16 series – RTX 20 Super series | RAM: hasta 64GB | Pantalla: 1‎7.3" marco fino FHD 1920x1080 240Hz pantalla mate | Almacenamiento: 1TB SSD (PCIe), 2TB HDD Comprobar Amazon Mejor rendimiento del mercado Pantalla fantástica Su teclado mecánico es impresionante Muy muy pesado La variante con gráfica RTX 2080 necesita dos cables de corriente

El Gigabyte Aorus 17X no es para todo el mundo, sobre todo debido a su escalofriante precio. Sin embargo, si estás buscando un portátil que ejecute todo lo que le eches, esta máquina tiene ese rendimiento deslumbrante que estás buscando. Viene equipado con procesadores Intel Core de 10ª generación y las tarjetas gráficas para gaming más potentes de Nvidia. Aparte de su rendimiento, tiene otras características que juegan a su favor, como una pantalla maravillosa, un teclado mecánico que es fantástico de usar y una calidad de construcción diseñada para durar.

ASUS TUF Gaming A15: una plataforma de juegos de gran valor con una larga duración de batería y resistencia (Image credit: ASUS)

3. Asus TUF A15 El nuevo rey de los portátiles gaming asequibles CPU: AMD Ryzen 5 4600H – 7 4800H | Gráfica: NVIDIA GeForce GTX 1660TI – RTX 2060 | RAM: hasta 32 GB SDRAM | Pantalla: 15.6" (16:9) FHD (1920x1080) 60Hz mate IPS– 15.6" (16:9) FHD (1920x1080) 144Hz mate IPS | Almacenamiento: 1TB 5400 rpm SATA HDD – 256GB/512GB/1TB PCIe Gen3 SSD Gran rendimiento a 1080p Últimos procesadores AMD Muy buena duración de la batería Ventiladores ruidosos No es el portátil gaming más potente El diseño no está hecho para todo el mundo

Danos un portátil que equipe uno de los espectaculares procesadores móviles AMD Ryzen 4000 y estaremos encantados de ponerlo a prueba. Nos ha parecido que el Asus TUF A15 es, además de un portátil con un rendimiento gaming fantástico, una plataforma de juegos de gran valor con una larga duración de batería y una gran resistencia. Con la ayuda de las tarjetas gráficas 1080p más potentes de Nvidia, esta máquina equipada con procesadores de la serie Ryzen 4000 puede satisfacer todas tus demandas de juego a 1080p, a la vez que cuida tu bolsillo. Ya sea porque juegues a muchos juegos esports competitivos o porque necesites un equipo resistente, este portátil es de las mejores opciones.

(Image credit: Alienware)

4. Alienware M15 R3 (2020) Una bestia gaming fantástica que este año vuelve mejor que nunca CPU: hasta Intel Core i9-10980HK 10ª generación | Gráfica: hasta NVIDIA GeForce RTX 2080 Super | RAM: hasta 32GB DDR4 | Pantalla: 15.6" FHD (1920 x 1080) 144Hz 7ms 300-nits 72% NTSC – 15.6" OLED UHD (3840 x 2160) 60Hz 1ms 400-nits DCI-P3 | Almacenamiento: hasta 4TB RAID0 + 512GB SSD Comprobar Amazon Buena calidad de construcción Rendimiento sublime en todos los sentidos La pantalla 4K OLED no es óptima para gaming La GPU Nvidia Max-Q GPU está algo limitada

La nueva versión de este increíble dispositivo llegará próximamente a España. Es un portátil gaming increíble que no podía quedarse fuera de esta lista.

La gama de portátiles gaming Alienware de Dell se ganó el puesto entre los mejores del mercado hace ya bastante tiempo. Pero además, este año ha vuelto mejor que nunca, equipándose con los mejores componentes internos que se pueden conseguir. Por supuesto, esto significa que sus configuraciones cuestan un ojo de la cara, pero si tienes el dinero suficiente, el gasto merece la pena porque te ofrece un rendimiento gaming sublime. A esto hay que añadir que tiene un diseño peculiar muy atractivo, calidad de construcción excelente y su pantalla tiene una alta tasa de refresco. Nosotros somos fans de esta gama desde hace ya unos años, y es algo que no ha cambiado.

MSI GS65 Stealth: lleva mucho en un tamaño reducido (Image credit: MSI)

5. MSI GS65 Stealth Fino. Bonito. Potente CPU: Intel Core i7 | Gráfica: Nvidia GeForce GTX 1060 – Nvidia GeForce GTX 1070 (8GB GDDR5X VRAM, Max-Q) | RAM: 16GB – 32GB | Pantalla: 15.6 pulgadas FHD (1,920 x 1,080) mate, panel panorámico 144Hz | Almacenamiento: 256GB SSD – Super RAID 4 1TB SSD Comprobar Amazon Diseño bonito y sutil Rendimiento excelente Se calienta mucho por debajo

Juega a algunos de los mejores juegos de PC y de manera muy discreta con el MSI GS65 Stealth, que será el portátil gaming de tus sueños si viajas mucho. Con un grosor de apenas 1.8cm, equipa componentes internos impresionantes como el procesador Intel Coffee Lake y una gráfica de la serie Nvidia GeForce GTX 10 (actualizado a la serie RTX 20 en el evento CES de Las Vegas). No hay nada que puedas ejecutar para ralentizar este equipo. Y gracias a su diseño , podrás llevarte esta máquina a donde quiera que vayas, convirtiéndolo en el mejor portátil gaming para transportar.

(Image credit: Razer)

6. Razer Blade 15 (2020) Jugar con estilo CPU: Intel Core i7 10ª generación | Gráfica: hasta NVIDIA GeForce RTX 2080 Super | RAM: 16GB DDR4 | Pantalla: 144Hz FHD mate o OLED 4K – 300Hz FHD mate o OLED 4K Touch | Almacenamiento: hasta 1TB PCIe Comprobar Amazon Potente Tiene muchos puertos Altavoces en la parte superior Duración de la batería escasa

Por muy caro que sea, como suele pasar con la gama Razer Blade, el Razer Blade 15 lanzado en 2020 es increíblemente poderoso, y más que capaz de ejecutar con soltura cualquier juego de PC. En su configuración máxima viene con la GPU RTX 2080 Super, lo que le da todavía más empuje y hace de él un candidato excelente también para creativos profesionales, sobre todo con ese diseño con clase que tiene. Además, su panel táctil es de los mejores que hemos probado en un portátil gaming. Si tienes un gran presupuesto y te gustan las cosas con estilo, este equipo es el mejor para ti.

(Image credit: Asus)

7. Asus ROG Zephyrus M15 GU502 La última tecnología móvil de Intel nos trae un gama media CPU: Intel Core i7 10ª generación | Gráfica: NVIDIA GeForce GTX 1660Ti – RTX 2070 Super | RAM: 16GB | Pantalla: 15.6 pulgadas 4K UHD (3840 x 2160) 16:9 mate, 60Hz – 15.6 pulgadas FullHD (1,920 x 1,080) IPS, 144Hz | Almacenamiento: 1TB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD Prime 1499 € Ver en Amazon Excelente duración de la batería Buen rendimiento para jugar Pantalla rápida No es el más potente Pagarás más por su diseño

El Asus ROG Zephyrus M15 GU502 probablemente les encante a aquellos que busquen un portátil gaming de gama media. Tiene muy buena apariencia y es el último modelo de la estilosa gama ROG Zephyrus (tan comentada) de portátiles gaming finos y ligeros. Su rápida pantalla es una alegría para aquellos gamers a los que les gusten los juegos de ritmo rápido. Pero, ¿está a la altura de los portátiles más potentes del mercado? Lo cierto es que no, pero sus especificaciones son muy decentes para juegos con gráficos exigentes y su batería tiene buena duración. Es un buen candidato para aquellos que no estén buscando una máquina con el máximo potencial del mercado.

El Alienware Area-51m está entre los mejores portátiles gaming de 2021, sus especificaciones son excelentes para jugar (Image credit: Alienware)

8. Alienware Area-51m Un portátil gaming de otro mundo CPU: Intel Core i7-9700 – i9-9900K | Gráfica: NVIDIA GeForce RTX 2060 – 2080 | RAM: 16GB – 64GB | Pantalla: 17.3" FHD (1920 x 1080) 60Hz mate IPS – 144Hz IPS NVIDIA G-SYNC | Almacenamiento: 1TB SSHD – 2TB RAID0 SSDs + 1TB SSHD Comprobar Amazon Extremadamente potente Buena estética Teclado perfecto Muy caro Se calienta Ventiladores hacen ruido

Antes que nada, cabe decir que este portátil aún no está disponible en España. Pero en su página oficial dicen que llegará próximamente. Es un dispositivo increíble que no podía quedarse fuera de esta lista.

Si te has enamorado del Alienware Area-51m al ver su impresionante y peculiar chasis blanco, no eres el único. Y si te gastas el dinero que cuesta este portátil solo por su diseño, no te vamos a juzgar. De todos modos, te alegrará saber que te estás comprando probablemente el mejor portátil gaming de 2021. Esta máquina tiene unas especificaciones increíbles optimizadas para jugar. Es el más potente del mercado y no podrá impresionarte más. Su cómodo teclado y su capacidad para Realidad Virtual, son tan solo un detalle más de todo lo que te ofrece.

(Image credit: Gigabyte)

9. Gigabyte Aorus 17G Grande, poderoso, industrial CPU: Intel Core i7 – i9 10ª generación | Gráfica: hasta NVIDIA GeForce RTX 2080 Super con Max-Q | RAM: hasta 64GB DDR4 | Pantalla: 17.3 pulgadas marco fino 240Hz FHD 1920x1080 mate LCD | Almacenamiento: 2x M.2 SSD Comprobar Amazon Rendimiento excelente Calidad de construcción superior Pantalla rápida y con colores precisos Caro Pesado

Si quieres un portátil gaming que sea una absoluta bestia, el Gigabyte’s Aorus 17G es un candidato importante, tanto por fuera como por dentro. Mientras que este enorme equipo tiene un peso importante de unos 2.7Kg, su precio es muy bueno teniendo en cuenta toda la potencia que tiene por dentro. Equipa procesadores de 10ª generación y hasta 64GB de RAM, además de las tarjetas gráficas RTX y Super RTX más potentes de Nvidia. No hay nada que este portátil no pueda ejecutar con facilidad, lo que lo convierte en un claro ejemplo de lo que pueden llegar a darnos las nuevas alternativas a los ordenadores de sobremesa. Por si todo esto fuera poco, tiene una pantalla de 1080p con tasa de refresco de 240Hz y una construcción sólida. Eso sí, prepárate, porque no es barato.

El Dell G5 15 SE (2020) tiene especificaciones AMD impresionantes, sobre todo en cuanto a su CPU. (Image credit: Dell)

10. Dell G5 15 SE (2020) Relación calidad-precio fantástica CPU: AMD Ryzen 5 4600H – 7 4800H | Gráfica: AMD Radeon RX 5600M | RAM: 8GB – 16GB | Pantalla: 15.6 pulgadas FHD (1920 x 1080) mate LED Retroiluminada no táctil, borde fino WVA – 15.6 pulgadas FHD(1920x1080) 300nits WVA mate LED Retroiluminada no táctil, tasa de refresco 144Hz | Almacenamiento: 256GB – 1TB SSD 1472,83 € Ver en Amazon Rendimiento CPU excelente Muy asequible para ser un portátil gaming Pantalla rápida y con colores brillantes Se calienta bastante con uso intensivo La estructura de plástico parece endeble

Aunque Dell tiene gamas premium, también fabrica muy buenas máquinas de gama media. El Dell G5 15 SE (2020) es un buen ejemplo, ofrece especificaciones AMD impresionantes, especialmente en lo referente a la CPU, a la vez que mantiene un precio reducido sin comprometer el rendimiento. Este es de los pocos portátiles gaming asequibles que ofrecen un buen rendimiento para el precio que tienen, además de disponer de una pantalla maravillosa. Claro está, que son necesarios algunos recortes para poder ser vendido a ese precio, normalmente en su estructura y control de temperatura. Sea como sea, este portátil gaming es de los mejores de la gama media para jugar.

Elegir el mejor portátil gaming

A la hora de elegir el mejor portátil gaming y decidir cuál comprar, hay que tener en cuenta varios factores.

Lo primero y más importante a tener en cuenta es lo bien que rinden con los últimos juegos del mercado. Al crear esta lista, no solo hemos mirado en profundidad las especificaciones de cada portátil gaming para asegurarnos de que están a la altura, también ponemos a prueba cada equipo con software de análisis (benchmarks) para comprobar su rendimiento en general.

Sin embargo, no es suficiente con analizarlos con el programa, también ponemos a prueba su rendimiento a la hora de jugar, y lo hacemos jugando a los distintos juegos en cada portátil y, ya sabéis... es un trabajo duro, pero alguien tiene que hacerlo.

La pantalla, la calidad del sonido, el teclado, el panel táctil y el diseño también son factores a tener en cuenta, por lo tanto aseguraos de comprobar estas características antes de comprar.

Puedes estar seguro de que si adquieres cualquiera de los equipos de esta lista estarás comprando uno de los mejores portátiles gaming de 2021, que además te durará mucho tiempo, ya que solo si puntúan bien en todas las áreas anteriores los ponemos en la lista.

