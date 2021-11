Mejorar la captura y el intercambio de vídeos es una "prioridad" para Xbox

A la hora de introducir mejoras en las Xbox Series X/S, el equipo de Xbox está dando prioridad a la calidad de las capturas de vídeo y a la posibilidad de compartirlas.

Según informa VGC, el director de gestión de programas de Xbox, Jason Ronald, apareció recientemente en el podcast Iron Lords, donde se le preguntó por los planes de la compañía para el Game DVR en las consolas. Ronald respondió que Game DVR "es definitivamente una prioridad" para el equipo y que es "el área (la experiencia de capturar y compartir) en la que me gustaría poder avanzar más en este año".

Eso no quiere decir que el equipo no haya avanzado en absoluto con las mejoras previstas. Ronald explica en la entrevista que el equipo "ha hecho algunos cambios" y "algunas mejoras en la fiabilidad y la calidad de las capturas", pero añade que "tienen en cuenta los comentarios" y "saben que todavía queda trabajo por hacer".

Ronald continúa recomendando a los usuarios de Xbox que se unan al programa Xbox Insider, ya que es una buena forma de tener acceso a las nuevas funciones y mejoras y de ofrecer su opinión al respecto. "Apuntaos" a los Insider rings", dice, "para que, a medida que vayamos aportando nuevas funciones y mejoras, podamos recibir ese feedback para saber dónde estamos cumpliendo el listón y dónde no".

"Pero definitivamente, el mensaje fue escuchado, y como he dicho, es definitivamente un área en la que desearía haber podido avanzar más este año de lo que lo hemos hecho, pero definitivamente será una prioridad para el 2022".

Análisis: Es un viaje

No es la primera vez que Ronald reconoce que lee los comentarios de los jugadores sobre el uso compartido y la captura. En enero de este año, no mucho después del lanzamiento de la Xbox Series X, Ronald respondió a un tuit para decir que el equipo está "trabajando en una serie de mejoras en la experiencia de captura y uso compartido" y que, aunque no había actualizaciones sobre el tema en ese momento, era "una prioridad para el equipo".

Sin embargo, hacer mejoras en la consola es un proyecto a largo plazo y Ronald dice en el podcast Iron Lords que capturar y compartir es algo en lo que "seguirán trabajando".

Ya en febrero, al hablar con Larry Hryb en el podcast oficial de Xbox, Ronald explicó que, en lo que respecta a la plataforma Xbox, hay "un montón de cosas realmente emocionantes que están por llegar en los próximos meses y en los próximos años", y añadió que "lo decimos todo el tiempo internamente, esto es realmente solo el principio."