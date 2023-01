Los Mac con pantalla táctil podrían suponer el fin del iPad: ¿para qué podría servir macOS?

En lo que podría ser una gran inversión de la separación de las dos plataformas, Apple podría estar lanzando un MacBook con pantalla táctil en el 2025, lo que podría ser una señal de que se ha puesto fecha a la jubilación del iPad.

No es exagerado suponer que iPadOS no se ha convertido en el sustituto de la mayoría de los ordenadores portátiles y PC en los últimos años, con Stage Manager en iPadOS 16 siendo confuso y con errores cuando se trata de multitarea de hasta seis aplicaciones diferentes a la vez, por ejemplo.

Sin embargo, Apple ha tenido una historia de negar ciertos productos, como el iPhone en el 2005, cuando Steve Jobs dijo que sería una locura incluso hacer uno, pero en realidad, el dispositivo estaba a medio hacer en ese momento.

Si esto es cierto, podría significar que macOS está en línea para un rediseño importante para atender a sus dedos. Entonces, ¿qué podría tomar prestado de iPadOS en su camino hacia el ocaso de las tablets?

Widgets

(Image credit: Future)

Estamos en 2023 y macOS todavía tiene los widgets bloqueados en una barra lateral que está acoplada al Centro de Notificaciones. Es hora de tener la misma capacidad en iPadOS pero en el Mac.

Ser capaz de utilizar widgets en el escritorio, similar a la pantalla de inicio en un iPad funcionaría bien, especialmente cuando un Mac es una pantalla táctil. Si combinamos esto con los widgets de la pantalla de bloqueo de iOS 16, ya tenemos un cambio importante en macOS.

Deslizar por encima

(Image credit: Apple)

Aunque en macOS se han podido tener dos aplicaciones en vista dividida, no ha habido una forma de deslizar (opens in new tab) una aplicación adicional para comprobar rápidamente algo como se puede hacer en iPadOS.

Es algo que todavía se puede activar en el iPad siempre y cuando Stage Manager esté desactivado, y siempre ha sido un remanente útil de la multitarea en la tableta, ya que es una forma de comprobar rápidamente el correo electrónico o algunas notas, por ejemplo.

Apple Pencil

(Image credit: Future / Josephine Watson)

Esta parece la función más obvia para trasladar al Mac. Con aplicaciones como Adobe Photoshop y Final Cut Pro en macOS, el uso del Apple Pencil ayudaría a borrar esas líneas de tiempo en un vídeo 4K o a resaltar ciertos fondos al editar una foto.

Incluso Freeform, la nueva aplicación de colaboración de Apple en la que puedes colocar imágenes e ideas en un lienzo en blanco, funcionaría exactamente igual que en el iPad, así que la justificación está ahí.

¿El fin de una era?

(Image credit: Future)

El iPad ha pasado por momentos difíciles en los últimos años. Aunque Apple declaró iPadOS como una forma de separar la plataforma de iOS para distinguirla mejor, sólo ha habido un puñado de características que siguen siendo exclusivas de la plataforma.

E incluso entonces, los widgets de la pantalla de inicio tardaron otro año en llegar al iPad, mientras que los widgets de la pantalla de bloqueo de iOS 16 no aparecen por ningún lado en la tablet.

Para un dispositivo de consumo, el iPad es perfecto, pero cuando se trata de crear contenido que no sea con un Apple Pencil, puede ser difícil justificar un iPad Pro cuando un MacBook podría hacer el trabajo igual de bien o mejor.

Todavía estamos lejos de que un Mac con pantalla táctil sea una realidad, pero si se anuncia, y lo pones al lado de un iPad Pro, ¿habrá necesidad entonces de la tablet en su forma actual?