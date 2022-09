Apple lanza otro parche de seguridad urgente para iOS, instálalo ya

Apple ha lanzado un parche de seguridad urgente que soluciona varios fallos en diferentes versiones de iOS, iPad OS y macOS. Algunos de estos fallos, según ha confirmado la compañía, están siendo aprovechados activamente por delincuentes.

"Apple es consciente de un informe de que este problema puede haber sido explotado activamente", dijo la compañía en un aviso de seguridad (opens in new tab) sin entrar en detalles sobre quién está abusando de qué, exactamente.

El parche corrige un total de cinco actualizaciones de seguridad, que cubren 16 CVEs que afectan a Safari 16 en macOS Big Sur, macOS Monterey, iOS 16 en iPhone 8 y más recientes, así como macOS Monterey 12.6, macOS Big Sur 11.7, e iOS 15.7 y iPadOS 15.7 en la mayoría de sus dispositivos. La empresa también está trabajando para solucionar los problemas en tvOS.

Ejecución de código arbitrario

De todos los CVEs abordados en esta actualización de seguridad, dos están siendo explotados activamente, ya que permiten la ejecución de código arbitrario, se dijo.

Una es la CVE-2022-32917, que permite a las aplicaciones maliciosas ejecutar código arbitrario con privilegios del núcleo. Esta se ha corregido, según la empresa, con comprobaciones de límites mejoradas. La segunda es la CVE-2022-32894, de la que se abusa contra ordenadores que ejecutan macOS Big Sur 11.7. Este también permite la ejecución de código arbitrario, y está causado por un defecto de escritura fuera de límites. Apple lo solucionó de la misma manera, con una comprobación de límites mejorada.

Informadores anónimos llamaron la atención de Apple sobre estos fallos, añadió la compañía.

Las correcciones se publicaron apenas unos días después de que Apple presentara iOS 16, una versión que aporta mejoras a muchas aplicaciones, desde una aplicación Home rediseñada para tus aparatos de domótica hasta mejores funciones de privacidad, y un gran enfoque en la pantalla de bloqueo, con nuevas fuentes, colores y temas para elegir.

También hay llamadas por satélite que llegarán a los recién anunciados modelos de iPhone 14, una función que llegará en noviembre del 2022.

