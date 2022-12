La nueva aplicación Freeform de Apple es uno de sus mejores lanzamientos de software en años

Si tuviéramos que identificar el eje principal de los últimos lanzamientos de software de Apple, sería la productividad. Mientras que iOS 14 marcó la primera aparición de widgets rediseñados, iOS 15 se redobló en maximizar la productividad con Focus, y pronto, Freeform busca completar esta trilogía con una nueva actualización de iOS 16.

La nueva aplicación (opens in new tab) de Apple te ofrece un lienzo en blanco donde puedes trabajar por tu cuenta o colaborar con otros usuarios de Apple a través de macOS 13.1, iPadOS 16.2 y iOS 16.2, todos ellos ya disponibles para descargar desde hoy (13 de diciembre) yendo a Ajustes > General > Actualización de Software.

Aunque Freeform se presentó por primera vez durante la WWDC 2022 en junio, se puso a disposición de los usuarios en noviembre con las primeras versiones beta públicas de macOS 13.1, iPadOS 16.2 e iOS 16.2, que permiten inscribirse en una fase de pruebas para ver qué se ha cambiado y qué se ha corregido.

Desde entonces, lo he estado probando en un iPad Pro M1 de 12,9 pulgadas (2021), un Macbook Pro de 14 pulgadas (2021) y mi iPhone 13 Pro, y aunque me ha dejado una sensación de esperanza de que Apple no ha fallado el tiro en su enfoque de productividad, también me hace preguntarme si esto es un precursor de cómo podrían usarse las apps con el dispositivo de Realidad Aumentada que puede llegar más adelante.

Formato libre, fácil y rápido

(Image credit: Apple)

Cuando abres la aplicación, te encuentras con un lienzo en blanco, con una barra de menú en la parte superior, donde puedes insertar texto, notas adhesivas, imágenes y formas, junto con una opción para utilizar un Apple Pencil.

Como el nombre de la aplicación indica, se trata de un espacio de mapeo de proyectos de forma libre. El lienzo está tan en blanco o lleno como necesites.

Pero va más allá: puedes invitar a tus amigos y familiares a que contribuyan a este lienzo, aportando nuevas ideas o desarrollando las ya existentes. También puedes incluir enlaces a sitios web y enlaces a vídeos que se reproducirán cuando los selecciones en Freeform. El acceso directo a lo que normalmente serían funciones de terceros agiliza mucho la creación y gestión del lienzo y me ha facilitado mucho la creación de ideas.

El diseño de la aplicación es puro Apple: una cantidad mínima de opciones en la parte superior de la aplicación para elegir, pero suficiente para hacer el trabajo, envuelto en una aplicación elegante que funciona en iPhone, iPad y Mac. Es genial ver una aplicación nueva que funciona tan bien desde el principio, y el gran diseño de Freeform hará que quieras incorporarla a tus mecánicas de trabajo.

(Image credit: Apple)

He estado creando un lienzo de Freeform para planificar las ubicaciones de mis cámaras de casa. Tengo un espacio en el comedor donde duerme mi perra, Whiskey, y, en mi lienzo de Freeform, tengo una nota que describe dónde podría ir la cámara.

De vez en cuando, mi pareja añade una foto a otra parte del lienzo que define otra habitación de la casa, y yo veo su actualización en nuestro espacio de trabajo compartido indicando dónde debe colocarse la cámara y cuándo debe grabar.

Ha sido un buen ejemplo de cómo podría funcionar Freeform, pero hay un aspecto de realidad aumentada en la aplicación que me hace pensar que podría ser perfecta para el próximo dispositivo RA de Apple, ya que parece hecha a medida para el futuro.

Productividad en un mundo de RA

(Image credit: Apple)

Imagina que llevas unas gafas que cargan Freeform y puedes colaborar en un muro virtual que tiene pegado tu lienzo. Con las manos, puedes reorganizar las notas adhesivas y las fotos, como en una escena de la película de 2002 Minority Report.

Al utilizar la aplicación, me dio la impresión de que Freeform podría ser un escaparate fantástico para las gafas RA si se hacen oficiales en el 2023, ya que estos casos de uso serían perfectos para este producto. La colaboración y la productividad son temas que Apple ha estado mejorando en sus productos iPhone, iPad y Mac en los últimos años, y algo como esto sólo podría agudizar ese enfoque.

En cualquier caso, Freeform es una primera versión fantástica de Apple, y es una aplicación que utilizaré junto con mis aplicaciones de tareas pendientes cuando llegue otro gran proyecto.