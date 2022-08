La línea del iPhone 14 podría venir en una impresionante gama de colores

Si esperabas que la línea del iPhone 14 (opens in new tab) viniera en una amplia gama de colores, podrías estar de suerte, ya que la última filtración sugiere que los cuatro modelos podrían ofrecerse en ocho tonos diferentes.

Esto se basa en imágenes de fundas no oficiales para el iPhone compartidas en Twitter por Majin Bu (opens in new tab), un filtrador con un historial de más aciertos que errores.

Aunque las fundas no son oficiales, aparentemente son clones idénticos de las fundas oficiales del iPhone 14. Además, los colores de las fundas del iPhone a veces coinciden con los tonos en los que se pueden tener los teléfonos, por lo que podemos especular que al menos algunos de los ocho colores mostrados aquí podrían coincidir con los colores en los que aterriza la línea del iPhone 14.

Colors in comparison#iphone #iphone14 pic.twitter.com/ekAuMOnrPzAugust 18, 2022 See more

En concreto, eso dejaría una gama con midnight (negro), suculent (verde pálido), rosa tiza, rojo, lila, sun glow (amarillo), stormblue (azul) y elderberry (púrpura).

Si nos guiamos por los tuits anteriores (opens in new tab) de Bu, parece que se están fabricando fundas de estos colores para los cuatro modelos de iPhone 14: el iPhone 14 estándar, el iPhone 14 Max (opens in new tab), el iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max (opens in new tab), lo que sugiere que los cuatro teléfonos podrían ofrecerse en los mismos ocho tonos.

Sin embargo, cogemos esto con pinzas. Por un lado, Majin Bu no parece estar totalmente seguro de que estos sean los colores oficiales de las fundas, e incluso si lo son no significa que todos coincidan con los colores en los que se venden los teléfonos.

Por otra parte, estos colores no coinciden del todo con las filtraciones anteriores, que sugerían que veríamos el iPhone 14 y el iPhone 14 Max en púrpura, verde, negro, blanco, azul y rojo, mientras que el iPhone 14 Pro y Pro Max aterrizarían en oro, púrpura, verde, grafito y plata.

Por lo tanto, si esta última filtración es correcta, la gama total de colores de este año podría ser menor, pero al ser los mismos en todos los móviles, cada uno de ellos vendría en una selección más amplia. Por otra parte, podría significar simplemente que se podrán conseguir fundas en estos colores, con los teléfonos en sí mismos diferenciados.

Pero creemos que no

Somos extremadamente escépticos de que estos colores sean la selección ofrecida en la línea del iPhone 14. No sólo estos tonos no coinciden con las filtraciones anteriores, sino que, basándonos en el pasado, sería inusual que Apple ofreciera todos los modelos de iPhone 14 en los mismos tonos, ya que normalmente la compañía ofrece los teléfonos Pro en una selección de colores ligeramente diferente.

Ocho colores también serían más de los que la compañía suele ofrecer para un solo modelo, por lo que pensaríamos que es poco probable que esta selección se ofrezca en cualquier modelo de iPhone 14, y mucho menos en todos ellos.

Hay muchas posibilidades de que algunos de estos colores sean correctos. El negro y el rojo, por ejemplo, eran los dos colores del iPhone 13 y son tonos que Apple ofrece habitualmente, y hemos oído muchos rumores sobre un tono morado. Pero nos sorprendería mucho que todos los colores mostrados aquí coincidieran con los próximos teléfonos de Apple.