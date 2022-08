Te explicamos por qué no tendrás problemas para comprarte el iPhone 14

Vivimos unos tiempos en los que nada está asegurado, no sabemos a dónde vamos, y la certeza y la fiabilidad pueden ser difíciles de conseguir. Por eso, nos alegra escuchar que hay algo de lo que al parecer podemos estar seguros: de que, cuando se lance al mercado, quien quiera comprarse un iPhone 14 (opens in new tab) podrá hacerlo sin problemas.

Según Bloomberg (opens in new tab), Apple les está pidiendo a sus socios de la cadena de suministro que fabriquen al menos 90 millones de unidades de su móvil estrella de este 2022, lo que es una cantidad similar a lo que pidió para modelos anteriores. En otras palabras, la compañía no está limitando la producción de su próximo iPhone.

Decimos esto porque, tal y como habréis escuchado, a lo largo de todo este año se ha afirmado muchas veces que debido a la pandemia, y a los cierres de las fábricas en China, así como los problemas de la cadena de suministro, Apple tendría problemas para producir la cantidad suficiente (opens in new tab) de teléfonos de la gama iPhone 14. Pero según esta última noticia, parece que finalmente esto no sucederá.

iPhones de sobra

Según las fuentes con las que ha hablado Bloomberg, Apple confía en que el poder adquisitivo de sus fans y la popularidad del iPhone frente a sus competidores serán suficientes para mantener una alta demanda, y por eso han pedido decenas de millones de unidades del iPhone 14.

Parece que, contando con el iPhone 13 (opens in new tab) y el iPhone SE 2022 (opens in new tab), la empresa finalizará este año con un total de 220 millones de iPhones fabricados. Y eso coincide más o menos con la producción del año pasado.

Si no se encuentran con algún problema inesperado, contamos con que veremos cuatro modelos dentro de la gama iPhone 14, que esperamos que se lancen en algún momento de septiembre de este año. Por otro lado, en febrero ya se habló (opens in new tab) de que la producción de los móviles ya estaba en marcha.

¿Ofrecerá el iPhone 14 lo suficiente?

La demanda del iPhone se ha mantenido constante incluso en tiempos de escasez económica, y lo ha hecho incluso cuando los últimos modelos del iPhone no han ofrecido muchas novedades respecto a sus predecesores.

En el caso de los próximos iPhone 14, parece que en muchos sentidos será una actualización típica generacional, pero eso sí, es muy probable que haya un nuevo modelo que no hemos visto hasta ahora: el iPhone 14 Max (opens in new tab), que será similar al modelo estándar por dentro, pero del tamaño más grande del Pro Max. Por otro lado, parece que este modelo llegará para sustituir al iPhone 13 mini (opens in new tab), que no ha tenido las ventas que esperaba la compañía.

Pero en los modelos superiores de la gama sí que esperamos cambios más notables. Hay rumores (opens in new tab) de que los Pro finalmente se desharán del notch para la cámara selfie, el cual seguramente seguirá presente en los modelos más básicos.

Más de una fuente ha afirmado que los iPhone 14 estándar y Max equiparán el mismo chip (opens in new tab) que sus predecesores, el A15 Bionic, por lo que es de esperar que ofrecerán un rendimiento similar. Los modelos Pro sí que tendrán chips nuevos.