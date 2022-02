Parece que el iPhone 14 ya está en producción

An iPhone 13 Pro

El iPhone 14 no se espera hasta septiembre, pero parece que las primeras unidades han sido ya fabricadas.

La información viene del sitio taiwanés United Daily News, que dice que el iPhone 14 ha entrado en producción de pruebas. Es la primera fase de producción, que incluye un pequeño número de unidades para que Apple pueda identificar problemas y optimizar el proceso antes de que empiece la producción en masa.

No está claro, por culpa de la traducción del informe, si todos los modelos de iPhone 14 han entrado en esta fase de producción o solo algunos, pero 9to5Mac dice que estas fechas cuadran con las de años anteriores, lo que sugiere que Apple está siguiendo los tiempos. Aunque no han tenido problemas de abastecimiento, ahora parece más claro que el iPhone no tendrá ningún retraso en su producción.

El informe dice además que Luxshare (una compañía china) fabricará el iPhone 14 y iPhone 14 Max, aunque (como de costumbre) Foxconn se hará cargo de los modelos Pro: el iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max.

Hay que coger toda esta información con pinzas, pero no hay razones para dudar de ello, sobre todo teniendo en cuenta que las fechas de producción actuales se asemejan a las que hemos visto hasta ahora.

Si la producción ya ha empezado, es muy posible que el diseño de los teléfonos esté terminado, y si se han fabricado ya algunos, no tardaremos en ver filtrada alguna unidad.

Vuelta a lo antiguo para ser moderno

¿Cómo es ese diseño? Aunque no está del todo claro, las filtraciones sugieren que el iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max serán muy diferentes de sus predecesores, con uno o un par de agujeros en pantalla para el Face ID y la cámara selfie, en lugar de un notch.

Los dos modelos básicos seguirían el mismo diseño del iPhone 13, así que si no quieres notch en tu próximo iPhone, tendrás que gastarte más.

Si solo han entrado a producción algunos modelos, creemos que serían el iPhone 14 estándar y el iPhone 14 Max, ya que son los que tienen un diseño más fácil, pero es pura especulación, y es muy posible que las unidades de los cuatro móviles se estén desarrollando mientras lees este artículo.