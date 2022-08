Parece que no veremos un aumento del almacenamiento en los iPhone 14 Pro finalmente

Se espera que a mediados de septiembre Apple presente la nueva gama iPhone 14 (opens in new tab), y que esté formada por cuatro modelos, pero todavía hay muchas dudas sobre el tipo y la cantidad de mejoras que veremos.

Parece ser que una de las especificaciones que no mejorarán este año (a pesar de rumores anteriores) es la cantidad de almacenamiento.

Según el analista Jeff Pu de Haitong International (y compartido por MacRumors (opens in new tab)), las versiones Pro del iPhone 14 seguirán con las mismas configuraciones de los modelos predecesores: 128GB, 256GB, 512GB y 1TB.

Se había hablado de que Apple podría aumentar este año la cantidad de almacenamiento de la configuración base del iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max, y que el máximo podría subir a 2TB (opens in new tab).

Sin embargo, basándonos en este última información, parece que ese no será el caso y que el almacenamiento seguirá siendo el mismo.

Pequeñas actualizaciones

Actualmente, si quieres comprar un iPhone 13 (opens in new tab)o un iPhone 13 mini (opens in new tab), tus opciones son 128GB, 256GB y 512GB.

Se espera que las opciones vuelvan a ser las mismas en los modelos renovados de este 2022 (aunque si los rumores están en lo cierto, este año no veremos un iPhone 14 mini, ya que será reemplazado por un iPhone 14 Max (opens in new tab)).

Además, se dice que el iPhone 14 y el iPhone 14 Max equiparán el mismo chip A15 Bionic (opens in new tab) que tenían la gama del iPhone 13. Si esperas una actualización importante del iPhone este año, probablemente te decepcionará, al menos en lo que se refiere a los dos modelos básicos.

Dicho eso, sí que se espera que haya mejoras en el rendimiento de la cámara (tanto con la cámara selfie como con la cámara trasera (opens in new tab)) por lo que habrá algunas razones por las que podría merecer la pena que te gastes el dinero para hacerte con el nuevo modelo.

La cosa podría ser distinta en los modelos Pro, donde se esperan más mejoras este año, pero según esta filtración, el almacenamiento no será una de ellas.

Sea como sea, todo será revelado por Apple en septiembre, si la compañía sigue su calendario habitual de lanzamientos.

Si este año no cae, tal vez al siguiente

Estaría bien que Apple aumentara el almacenamiento disponible en los iPhone de este año. Los precios del almacenamiento siguen bajando a medida que pasa el tiempo: recuerda que el iPhone X (opens in new tab) de hace cinco años solo estaba disponible con 64GB o 256GB de almacenamiento.

Sin embargo, también es verdad que el almacenamiento ya no es tan importante como antes: Spotify guarda tu colección de música en la nube, Netflix hace lo mismo con tus películas, etc. A día de hoy, la necesidad de tener que guardar tus archivos de forma local ya no es la misma.

Además, los servicios de sincronización en la nube, como iCloud y Google Drive, han mejorado mucho en los últimos años. La sincronización de fotos y vídeos con la nube es ahora fácil de configurar y todo se gestiona en segundo plano de forma automática.

Dicho eso, seguimos pensando que hay buenos motivos para seguir vendiendo móviles con una gran capacidad de almacenamiento, por ejemplo: poder guardar todas esas películas y series que quieres sincronizar con tu dispositivo, almacenar fotos y vídeos de forma local para tenerlos a mano, instalar juegos pesados y más cosas. Quizá el año que viene finalmente vemos esa nueva opción de 2TB.