La Casa del Dragón en HBO Max: estreno del episodio 3 y cómo ver la serie online

Intrigas políticas, alianzas turbias y dragones: la trama fantástica se complica en el tercer episodio de La Casa del Dragón, la precuela de Juego de Tronos, que pone en marcha su millar de dramas. ¿Conseguirá la princesa Rhaenyra mantener su pretensión al Trono de Hierro? Mantente al día de todas las maquinaciones con nuestra guía, que detalla cómo ver online el episodio 3 de La Casa del Dragón desde cualquier lugar.

*Advertencia: posibles spoilers del episodio 2.

¿Cuándo se estrena el episodio 3 de La Casa del Dragón en HBO Max?

El episodio 3 de La Casa del Dragón se estrena en HBO Max la madrugada del domingo 4 al lunes 5 de septiembre a las 3:00am.

Cómo ver La Casa del Dragón online Día: Lunes, 5 de septiembre, Hora: 3:00am Dónde: en HBO Max

El episodio 2 nos presentó un nuevo villano para rivalizar con el despiadado Príncipe Daemon: Craghus Drahar (Daniel Scott-Smith), El Benefactor de Cangrejos para los amigos: un merodeador de piel escamosa que trabaja con la Triarquía para asegurar la región de los Peldaños de Piedra y cuyas víctimas se convierten en papilla para miles de pequeños crustáceos.

Craghus supone una amenaza a la que el Rey Viserys (Paddy Considine) sigue siendo peligrosamente reacio a enfrentarse, y cuya inacción llevó a un iracundo Lord Corlys (Steve Toussaint) a aliarse con el despreciado Daemon. Mientras tanto, su hija mostró las intrépidas cualidades de una líder: se abalanzó sobre Rocadragón encima de su escamoso corcel Syrax para evitar un violento altercado entre su taimado tío y Ser Otto Hightower (Rhys Ifans) y sus hombres.

El episodio de esta semana promete una carnicería total, ya que Lord Corlys expulsará al Benefactor de Cangrejos y a sus hombres de los Peldaños de Piedra, dejando a los dragones sueltos en el campo de batalla y convirtiendo a los soldados en pan quemado. Esto debería encantar a los fans de Juego de Tronos.

Sigue leyendo, a continuación te explicamos cómo ver el episodio 3 de La Casa del Dragón online, y en exclusiva para HBO Max.

La Casa del Dragón: calendario completo de lanzamientos

Debido a la diferencia horaria entre EE. UU. y España, las fechas y horarios de estreno de los capítulos de La Casa del Dragón pueden cambiar dependiendo de dónde consultes, pues esas horas de diferencia hacen que el estreno en nuestro país cambie incluso de semana. En TechRadar te ofrecemos las fechas de estreno con calendario y hora peninsular:

La Casa del Dragón episodio 1 - Lunes, 22 de agosto, 3:00am

La Casa del Dragón episodio 2 - Lunes, 29 de agosto, 3:00am

La Casa del Dragón episodio 3 - Lunes, 5 de septiembre, 3:00am

La Casa del Dragón episodio 4 - Lunes, 12 de septiembre, 3:00am

La Casa del Dragón episodio 5 - Lunes, 19 de septiembre, 3:00am

La Casa del Dragón episodio 6 - Lunes, 26 de septiembre, 3:00am

La Casa del Dragón episodio 7 - Lunes, 3 de octubre, 3:00am

La Casa del Dragón episodio 8 - Lunes, 10 de octubre, 3:00am

La Casa del Dragón episodio 9 - Lunes, 17 de octubre, 3:00am

La Casa del Dragón episodio 10 - Lunes, 24 de octubre, 3:00am

Cómo ver La Casa del Dragón online

Las disputas familiares tienden a ser más que acaloradas cuando los Targaryen están involucrados. Ser nombrada sucesora de Viserys a una edad tan temprana significa que la princesa Rhaenyra nunca tuvo la oportunidad de reclamar el Trono de Hierro, el asiento más peligroso del reino, y seguramente el menos cómodo.

Pero a pesar del gran estatus de su tío, un jinete de dragones y el guerrero más temible de Poniente, está decidida a recuperar lo que cree que es suyo por derecho, sin importar el precio.

Siendo esta la creación de George R.R. Martin, los principales actores cambian más rápido de lo que se puede decir "Danza de los Dragones", especialmente con la calculadora Alicent Hightower y la maestra titiritera Eve Best corroyendo viejas alianzas y forjando otras nuevas en esos rincones sombríos de los salones del poder.

Prepárate para un bombardeo de traición, sangre derramada y pelo rubio blanqueado. A continuación, te explicamos cómo ver en streaming La Casa del Dragón, estés donde estés.

Cómo ver La Casa del Dragón online Próximo episodio: lunes, 5 de septiembre Nuevos episodios: todas las madrugadas del domingo al lunes, a las 3:00am en HBO Max. Reparto: Paddy Considine, Emma D'Arcy, Milly Alcock, Matt Smith, Olivia Cooke, Emily Carey, Rhys Ifans Opciones de streaming: en España, exclusivamente en HBO Max

Cómo ver La Casa del Dragón online desde cualquier parte

Si estás en el extranjero o viajas a cualquier país fuera de España el día del estreno, probablemente no podrás ver la serie como lo harías desde casa.

Esto se debe al bloqueo geográfico, una restricción digital que hace que ciertos servicios de TV y streaming solo sean accesibles en el país o región en la que se encuentran. Pero no te preocupes, ya que tienes la opción de usar una VPN para conectar con tu plataforma preferida estés donde estés. Es realmente fácil de hacer, así que no tendrás que perderte la nueva serie.

A continuación te ofreceremos una amplísima selección de VPNs para que elijas la que mejor se ajuste a tus necesidades, presupuesto, sistema operativo o facilidad de uso.

Cómo usar la VPN

Usar una VPN es muy fácil:

1. Descarga e instala la VPN que hayas elegido: nosotros recomendamos ExpressVPN o NordVPN, pero encontrarás un listado completo en nuestra guía de mejores VPN (opens in new tab).

2. Conéctate a la ubicación de servidor deseada: para ello abre la aplicación VPN y dirígete a ubicaciones. En este caso lo que queremos es un servidor que esté en España.

3. Vuelve al medio de streaming que hayas elegido.

Si deseas conocer más al detalle cómo funciona una VPN y qué ventajas te puede aportar, aquí encontrarás toda la información (opens in new tab).

Ponemos a prueba y analizamos las VPN en el contexto de usos recreativos legales. Por ejemplo:

1. Acceder a un servicio de otro país (sujeto a los términos y condiciones del servicio)

2. Proteger la seguridad y privacidad online cuando se está viajando

No apoyamos ni toleramos el uso ilegal o malicioso de los servicios de VPN.

El consumo de contenido pirateado que se paga no está respaldado ni aprobado por Future Publishing.

Cómo ver La Casa del Dragón a través de Vodafone TV

El drama original de HBO, La Casa del Dragón, se estrenó la semana pasada en España en HBO Max. Los clientes de Vodafone TV podrán disfrutar de los 10 episodios semanales que componen la primera temporada de la esperada precuela de Juego de Tronos gracias al acuerdo como operador en exclusiva que Vodafone tiene con HBO Max.

HBO Max está incluido en los packs de Vodafone TV Seriefans, Serielovers, así como en las modalidades convergentes ‘Vodafone One Ilimitada Dúo’ y ‘Vodafone One Hogar Ilimitable. Además, se puede añadir a la tarifa ‘Vodafone One Ilimitada Max’ por sólo 5€ al mes.

El Pack ‘Seriefans’ incluye las temporadas completas de todas las series de HBO Max, FOXNOW, AXN Now, TNT Now, COSMO ON y cientos de series más para verlas bajo demanda, además de los canales especialistas en series, por 10€ al mes.

El Pack ‘Serielovers’ incluye la oferta más completa en series con todos los contenidos incluidos en el Pack Seriefans, además de Amazon Prime con Prime Video, por 14€ al mes.

(opens in new tab) No te pierdas "La ... Apúntate a VODAFONE TV para ver HBO Max (opens in new tab) Dentro de la oferta convergente de la operadora, se puede disfrutar de los contenidos de HBO Max con la tarifa Vodafone One Ilimitada Max, por 55€ si los clientes eligen añadir el pack Seriefans por 5€/mes al paquete Vodafone TV Esencial que incluye la tarifa de 50€. Los clientes también pueden disfrutar de HBO Max al contratar la tarifa Vodafone One Ilimitada Dúo (60€/mes), ya que los clientes pueden escoger el pack Serielovers sin coste adicional, con más de 60 canales de entretenimiento y la cuota del decodificador 4K incluido (en el caso de altas nuevas). Por último, HBO Max se incluye sin coste adicional en los paquetes de Vodafone One Hogar Ilimitable (80€/mes), con la oferta de televisión más completa y diferencial que incluye más de 100 canales temáticos de cine y series, documentales, infantil, música y deportes además de las suscripciones a Disney+ y Amazon Prime con Prime Video y la cuota del decodificador 4K.

Tráiler de La Casa del Dragón

Reparto de La Casa del Dragón

Rey Viserys I Targaryen: Paddy Considine

Paddy Considine Princesa Rhaenyra Targaryen: Emma D'Arcy

Emma D'Arcy Joven princesa Rhaenyra Targaryen: Milly Alcock

Milly Alcock Príncipe Daemon Targaryen: Matt Smith

Matt Smith Lady Alicent Hightower: Olivia Cooke

Olivia Cooke Joven Alicent Hightower: Emily Carey

Emily Carey Ser Otto Hightower: Rhys Ifans

La Casa del Dragón: ¿en qué época está ambientada?

El invierno está muy lejos en La Casa del Dragón, que narra los acontecimientos que tienen lugar 200 años antes de la llegada al poder de Daenerys Targaryen en Juego de Tronos.

Es una época de paz en los Siete Reinos, bajo el gobierno del rey Viserys I Targaryen, el quinto Targaryen que asciende al Trono de Hierro.

Sin embargo, aunque los Targaryen son poderosos, su línea de sangre es vulnerable, y los esfuerzos mal calculados de Viserys por complacer a todos los que están cerca de él están a punto de fracasar estrepitosamente.