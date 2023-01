Esta filtración sobre el Samsung Galaxy S23 Ultra revela un detalle sobre la cámara que no conocíamos

Se podría pensar que casi todos los aspectos de los próximos Samsung Galaxy S23 (opens in new tab) (que serán presentados el 1 de febrero (opens in new tab)) se habían filtrado a estas alturas, pero resulta que no es así: algunos días sale algún detalle nuevo que no conocíamos, y eso es lo que os vamos a contar en este artículo.

Esta nueva información procede de Ice Universe (opens in new tab), un conocido filtrador (y GSMArena (opens in new tab) lo ha compartido), que ha publicado en la red social china Weibo algunos detalles sobre los vídeos en modo retrato del Galaxy S23 Ultra.

La fuente afirma que el modo será capaz de grabar en resolución 4K a 30 fotogramas por segundo, y que el móvil ofrecerá un control térmico relativamente bueno para que la potencia de procesamiento necesaria para grabar en este modo no sobrecaliente el teléfono.

Un aumento en la resolución

Lo cierto es que el modo retrato del Galaxy S22 Ultra no nos ha impresionado (opens in new tab)demasiado, sobre todo si lo comparamos con el modo cine del iPhone. En ambos casos, el sujeto del vídeo se mantiene enfocado mientras que el fondo se difumina.

El Samsung Galaxy S22 Ultra (opens in new tab) actual puede hacer vídeos en modo "normal" a una resolución de 8K a 24 fotogramas por segundo (fps), o a una resolución de 4K a 60fps, pero en modo retrato, la resolución se reduce a 1080p a 30fps.

Lo que no está claro es si los otros dos modelos de Galaxy S23 tendrán o no este modo retrato. Por suerte, lo sabremos dentro de muy poco, cuando se celebre el próximo evento Samsung Unpacked 2023 (opens in new tab) y la compañía desvele todos los detalles oficiales sobre los móviles.

Una experiencia con las cámaras muy prometedora

Basándonos en los rumores que hemos escuchado hasta ahora (opens in new tab), esperamos que el Samsung Galaxy S23 Ultra venga equipado con el nuevo sensor ISOCELL HP2 de 200MP que Samsung ha anunciado. Por su parte, se rumorea que los modelos estándar y Plus seguirán utilizando un sensor principal de 50MP.

Esto debería significar que el modelo Ultra es el que traerá las mejoras de cámara más notables con respecto a los modelos del año pasado. Por ejemplo, hemos visto recientemente unas muestras de cámara del Ultra (opens in new tab)que han mostrado que las fotografías nocturnas serán mucho mejores (opens in new tab), y anteriormente, también vimos unas muestras de fotos que mostraban la calidad de las cámaras del S23 Ultra en comparación con la del Pixel 7 Pro (opens in new tab).

También se ha hablado de que Samsung añadirá nuevos modos de cámara (opens in new tab) para acompañar las mejoras en el hardware (opens in new tab). Desde el punto de vista de la fotografía y el vídeo, con los próximos Galaxy S23 se podrá hacer más que nunca.

De hecho, ha habido tantos rumores al respecto que creemos que el Galaxy S23 Ultra podría ser uno de los mejores teléfonos del año para hacer fotos, e incluso podría tener más que ofrecer (opens in new tab)que lo que Apple está tramando con las cámaras del iPhone 15 (opens in new tab).