Los Samsung Galaxy S23 podrían venir con muchas nuevas y mejoradas funciones de cámara

La mayoría de las filtraciones afirman que habrá pocas mejoras en las cámaras del Samsung Galaxy S23 (opens in new tab)a nivel de hardware, a excepción del nuevo sensor de 200MP para el Galaxy S23 Ultra. Pero otra cosa son las mejoras en el software y los nuevos modos que podrían ofrecer las cámaras, y en ese aspecto, parece que podemos esperar grandes novedades.

Según la conocida web SamMobile (opens in new tab), Samsung planea añadir bastantes nuevas funciones y mejoras para las cámaras de los Galaxy S23, incluida la capacidad de hacer vídeos Hyperlapse del cielo en el S23 Ultra.

Al parecer Samsung también va a añadir un modo Pro para la cámara delantera de los S23, por lo que tendrás más control sobre tus fotos selfie. Además, la misma fuente afirma que los tres modelos te permitirán hacer fotos en formato RAW con una resolución de 50MP (hasta ahora esto estaba limitado a 12MP).

Aparentemente, los dos últimos cambios que hemos comentado estarán disponibles en los tres móviles de la gama Samsung Galaxy S23, pero los vídeos Hyperlapse del cielo serán exclusivos para el modelo Ultra.

Con el anuncio del evento de lanzamiento de los Galaxy S23, Samsung ha compartido un vídeo de avance. En él, se dice que "se harán fotos nocturnas asombrosas", cosa que ya habíamos escuchado anteriormente en una filtración (opens in new tab) en la que una fuente dijo que el Samsung Galaxy S23 Ultra será mucho más capaz de hacer fotos con poca luz. Este es el vídeo de avance oficial:

De forma adicional, el filtrador @UniverseIce (opens in new tab) ha compartido otro breve vídeo promocional, que todavía no ha sido publicado oficialmente, en el que se muestran las cámaras del Samsung Galaxy S23 Ultra:

pic.twitter.com/cvF9lDSGGPJanuary 10, 2023 See more

En este vídeo filtrado por @UniverseIce, se habla de una "resolución WOOOW", es decir, "asombrosa", que probablemente se refiera a la cámara de 200MP que, según se ha dicho, tendrá el S23 Ultra.

Curiosamente, aunque parece que se refieren al S23 Ultra, se muestran tres lentes de cámara, que es el número que esperamos en el Samsung Galaxy S23 estándar y el S23+, y es probable que el Ultra tenga cuatro, como en las tres últimas generaciones. Por tanto, es posible que la calidad de imagen con poca luz mejore también en los modelos estándar y Plus.

Pronto lo sabremos con certeza, ya que Samsung ha confirmado que la gama Galaxy S23 se presentará el 1 de febrero (opens in new tab).

Es posible que no necesites un nuevo Samsung Galaxy S23 para poder disfrutar de algunas de estas nuevas funciones

Esperamos que estas filtraciones estén en lo cierto, ya que sugieren que la gama Samsung Galaxy S23 podría recibir bastantes mejoras en la cámara, pero por otro lado, es posible que no sean razón suficiente por la que tengas que cambiar tu teléfono todavía.

A menudo, Samsung también añade las nuevas funciones de cámara a los modelos más antiguos mediante actualizaciones de software, por lo que muchas de las cosas mencionadas en este artículo podrían llegar a los Galaxy S22 (opens in new tab) y a otros móviles Samsung.

De hecho, SamMobile señala específicamente que algunas de estas novedades podrían llegar a los dispositivos más antiguos a través de actualizaciones de software.

Obviamente, lo que no podrás conseguir a través de actualizaciones serán más megapíxeles para tus cámaras, y habrá límites en la medida en la que Samsung puede mejorar las fotos con poca luz sin cambiar el hardware, pero cosas como fotos RAW de 50MP y un modo Pro para la cámara selfie, casi seguro que podrían ser añadidas a los teléfonos existentes. Así que incluso los mejores móviles Samsung (opens in new tab)actuales tienen potencial para mejorar todavía más, dentro muy poco.