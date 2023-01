El Samsung Galaxy S23 Ultra podría venir con más mejoras en las cámaras de las que esperábamos

Durante meses llevamos escuchado que la principal, y tal vez única, mejora que veremos en las cámaras del Samsung Galaxy S23 Ultra (opens in new tab) será que pasará a tener un sensor principal de 200MP, pero una nueva filtración ha sugerido que es posible que también veamos actualizaciones en las otras dos lentes.

Unas fundas de cuero del Galaxy S23 Ultra, que parecen ser oficiales, se están vendiendo en la página web alemana de eBay (opens in new tab), tal y como ha descubierto SnoopyTech (opens in new tab), y a primera vista parece que podrían valer también para el Samsung Galaxy S22 Ultra.

Ahora bien, otro filtrador, @UniverseIce (opens in new tab), ha publicado una imagen en la que ha puesto una de estas fundas al lado de una del Galaxy S22 Ultra (opens in new tab), y comparándolas así, se aprecian varias diferencias claras.

Puedes ver la imagen comparativa a continuación:

Además de que los botones de encendido y volumen están ligeramente más bajos en las nuevas fundas, los tres recortes más grandes para las cámaras se ven más grandes que en la funda del Samsung Galaxy S22 Ultra.

Suponiendo que las cámaras están distribuidas de la misma manera en el S23 Ultra que el año pasado, eso significa que la lente principal, la ultra gran angular y la periscópica podrían ser más grandes en el nuevo tope de gama.

En el caso de la cámara principal, no es ninguna sorpresa, ya que ya hemos escuchado muchas veces que el S23 Ultra pasará de tener la cámara de 108MP del S22 Ultra a tener una de 200MP, pero en lo que respecta a los sensores adicionales, pensábamos que volveríamos a ver las mismas cámaras ultra gran angular de 12MP y periscópica de 10MP, con zoom óptico de 10 aumentos.

Claro que esta última filtración no quiere decir que eso no pueda a ser así. Las imágenes de las fundas podrían ser inexactas, e incluso si son correctas, hay una alta probabilidad de que Samsung sólo haya aumentado el tamaño de las otras lentes para hacerlas más uniformes, sin mejorar realmente las cámaras que hay detrás. Pero sea como sea, esto nos da esperanzas de que pueda haber alguna mejora que no conocíamos.

Independientemente de las mejoras adicionales en las cámaras, está claro que el S23 Ultra tendrá las cámaras a batir en 2023

Aunque nos encantaría ver a Samsung implementar mejoras significativas en las cámaras ultra gran angular y teleobjetivo del Samsung Galaxy S23 Ultra, incluso sin esas cosas, es probable que este modelo se convierte en el móvil con las mejores cámaras del mundo.

El Samsung Galaxy S22 Ultra encabeza actualmente nuestra lista de los teléfonos con mejor cámara (opens in new tab), así que a menos que Samsung cometa algún error dramático con su rumoreada cámara de 200MP, lo más probable es que el Galaxy S23 Ultra reemplace a su predecesor en el ranking.

La capacidad de hacer zoom de Samsung también está ya muy por encima de la competencia, por lo que la compañía no tiene que hacer muchas mejoras en sus teleobjetivos para seguir siendo la mejor de este campo, y con cuatro cámaras con las que jugar, las cámaras del S22 Ultra ya son más versátiles que las de la mayoría de buques insignia del mercado.

En definitiva, aunque las imágenes de estas fundas filtradas nos dan cierta esperanza de que veamos mejoras adicionales en las cámaras del Samsung Galaxy S23 Ultra, es posible que no las veamos, pero aun así, eso no impedirá que este sea el teléfono con las cámaras definitivas.

Si las mejoras son mínimas, podría ser la única posibilidad que tengan el iPhone 15 (opens in new tab) y otros teléfonos que se esperan con emoción en 2023 (opens in new tab) para poder ponerse a la altura del Samsung Galaxy S23 Ultra.