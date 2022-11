Una nueva filtración del Samsung Galaxy S23 Ultra compara la calidad de su cámara con la del Pixel 7 Pro

Hay una nueva filtración del Samsung Galaxy S23 (opens in new tab): en este caso, se trata de una foto hecha supuestamente con el S23 Ultra, que ha sido comparada con fotos similares realizadas con el Samsung Galaxy S22 Ultra (opens in new tab) y el Google Pixel 7 Pro (opens in new tab).

Esta filtración proviene del conocido filtrador Ice Universe (opens in new tab) (y compartido por Notebookcheck (opens in new tab)), que inicialmente publicó tres fotos zoom de una calabaza sin nombrar los teléfonos que las habían hecho, y abrió una votación para que la gente votará cuál de esas fotos le parecía la mejor.

El Galaxy S23 Ultra ganó la votación, superando al S22 Ultra de este año y al último buque insignia de Google. ¿Cuál es tu opinión? Puedes ver las fotos pinchando aquí (opens in new tab).

Creemos que la foto que fue hecha aparentemente con un Galaxy S23 Ultra, es sin dudas la más detallada y llamativa. En este enlace puedes averiguar (opens in new tab) qué foto corresponde a cada móvil.

Especificaciones de la cámara

Ya hemos visto otra foto del mismo filtrador que supuestamente fue hecha con el Samsung Galaxy S23 Ultra (opens in new tab), así que parece que Ice Universe puede haber conseguido una unidad por adelantado, ya que no se espera que el teléfono se lance hasta febrero de 2023.

Esto significa que Samsung todavía tiene mucho tiempo para ajustar los algoritmos de optimización fotográfica de los S23 y asegurarse de que las fotos y los vídeos tengan el mejor aspecto posible (de hecho, esto también suele ocurrir después del lanzamiento de un teléfono).

Esperamos que el Galaxy S23 Ultra cuente con un conjunto de tres cámaras traseras que no será muy distinto al que tiene el Galaxy S22 Ultra, aunque se habla de que las capacidades fotográficas con poca luz se mejorarán considerablemente.

Las cámaras siguen mejorando

Los mejores teléfonos de 2022 (opens in new tab), incluidos el iPhone 14 Pro (opens in new tab) y el Google Pixel 7 Pro, pueden hacer fotos fantásticas, imágenes de una calidad que era impensable en aquella época en la que las cámaras se acoplaban a la parte trasera de los smartphones por primera vez.

Sin embargo, las cámaras han ido mejorando cada vez más, y eso es gracias a las mejoras en dos áreas: el hardware (lo que vienen a ser los sensores de cámaras que hay dentro de los teléfonos) y el software (que es cómo el teléfono interpreta y procesa la información que obtiene de las cámaras).

Google es quizás más conocido por la forma en que sus algoritmos pueden crear fotos brillantes incluso con sensores de cámara que no son de gama alta, pero hay otros fabricantes de móviles que también están ocupados mejorando su código, incluyendo Samsung.

Por eso, tendremos que reservarnos el juicio sobre la cámara del Galaxy S23 Ultra hasta que podamos probarla; las especificaciones de la cámara por sí solas no son suficientes para poder saber con certeza cómo de buena será la cámara, incluso aunque el sensor principal reciba la rumoreada gran mejora de un sensor de 200MP.