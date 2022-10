Se filtra la primera foto hecha con el Samsung Galaxy S23 - Y la mejora es impresionante

Esperamos que el lanzamiento de la próxima gama Samsung Galaxy S23 (opens in new tab) sea en febrero del 2023, y parece que contará varias actualizaciones en sus cámaras. Ahora, gracias a la que parece ser la primera foto filtrada hecha con el Galaxy S23 Ultra, hemos podido ver el nivel de mejora que traerá.

La foto ha sido filtrada por el conocido filtrador Ice Universe en la red social china Weibo (opens in new tab) (y compartido por Galaxy Club (opens in new tab) y GSMArena (opens in new tab), podéis pinchar encima para ver las imágenes). Si bien no sabemos muy bien qué es lo que han fotografiado, lo que sí sabemos es que la foto ha sido capturada con un aumento de 16x y luego recortada.

La imagen hecha con un sensor de 200MP (que es el que se cree que tendrá el Galaxy S23 Ultra (opens in new tab)) se muestra y se compara con una imagen hecha con un sensor de 108MP (que es el del Galaxy S22 Ultra) (opens in new tab), y se puede ver claramente que la foto con la cámara de 200MP es mucho más nítida.

La cosa promete

Esta foto filtrada hay que verla dentro de un contexto, en el que algunos tuits que vimos ayer de Ice Universe detallaban las mejoras en las capturas con poca luz y el aumento de las capacidades de teleobjetivo que supuestamente llegarán con el teléfono Galaxy S23 Ultra el año que viene.

Si añadimos a esto esta nueva imagen, parece probable que el filtrador realmente haya conseguido hacerse con una unidad de prototipo o, al menos, que esté en contacto con alguien que lo haya hecho. El veredicto es (opens in new tab) que se trata de "la mayor mejora del móvil insignia de Samsung en cinco años", al menos en lo que respecta a las capacidades de la cámara.

Sin embargo, es posible que no veamos una mejora tan prometedora en el Galaxy S23 estándar y el Galaxy S23+. Por lo que hemos escuchado hasta ahora, parece que las cámaras traseras de esos teléfonos serán muy parecidas a las de los modelos actuales.

El juego de los números

Basándonos en lo que podemos ver sobre las capacidades de la cámara del Samsung Galaxy S23 Ultra gracias a esta foto filtrada, parece que va a superar, y por mucho, lo que era capaz de hacer el Galaxy S22 Ultra, y eso es mucho decir, ya que el modelo actual ya es muy impresionante en lo que respecta a las imágenes y los vídeos que puede capturar.

Si se confirma que el Galaxy S23 Ultra va a dar el salto a una cámara principal de 200MP, tal y como sugieren los rumores, será una mejora muy bienvenida. Sin embargo, como ya os contamos en otro artículo (opens in new tab), el número de megapíxeles no es ni mucho menos el único factor importante a tener en cuenta a la hora de valorar la calidad de la cámara de un móvil.

Son cruciales también otros factores como el tamaño de los píxeles, la cantidad de luz que son capaces de captar y el procesamiento de IA aplicado a las imágenes y vídeos capturados (Ice Universe ha firmado que el procesamiento de IA estaba desactivado para la imagen publicada en Weibo).

Los teléfonos Google Pixel son bien conocidos por destacar en el procesamiento de imágenes; no hay que olvidar que el Google Pixel 7 (opens in new tab) "solo" tiene un sensor de principal de 50MP, pero aun así puede hacer unas fotos excelentes. En otras palabras, no es posible saber realmente cómo de buena es un cámara hasta que se vean muestras de fotos y vídeos hechas en el mundo real; solo entonces se puede saber el nivel de rendimiento que ofrece la cámara de un teléfono.