¿Deberías comprar un móvil Samsung en oferta en el Black Friday o esperarte a que llegue el Galaxy S23?

Si encontramos una gran oferta de Black Friday (opens in new tab) en un iPhone 14 (opens in new tab) o un Google Pixel 7 (opens in new tab), esas son ofertas fáciles de recomendar porque los teléfonos son muy nuevos: está claro que no te arrepentirás al día siguiente por no haber comprado un móvil más nuevo y mejor. Pero la historia cambia si hablamos de comprar uno de los mejores móviles de Samsung (opens in new tab).

El mundo de la telefonía funciona con dos calendarios. Uno gira en torno a los lanzamientos de los iPhone de Apple, en el que el nuevo año sería cada septiembre. Google tiende a lanzar los teléfonos Pixel en la misma época. Este periodo de lanzamiento hace que los teléfonos lleguen a las tiendas justo a tiempo para las Navidades.

Luego está el otro calendario de eventos tecnológicos, que es cuando la temporada entre el CES, en enero, y el Mobile World Congress (MWC), a finales de febrero, es aprovechada por la industria móvil para lanzar un montón de novedades al mercado.

Es entonces cuando suelen llegar los móviles Samsung Galaxy S. Así, esperamos ver a principios de febrero el próximo Galaxy S23 (opens in new tab) superando al actual buque insignia de la compañía, el Galaxy S22 (opens in new tab). Esa es la fecha esperada ya que nueve de los últimos trece dispositivos Galaxy S se han lanzado en esas fechas.

¿Deberías esperar a que se lance el Galaxy S23 o buscar una oferta en el Black Friday?

Samsung complica en este sentido un poco las decisiones para la época navideña. Si compras un nuevo iPhone sobre esas fechas, sabes que no habrá un iPhone mejor durante casi un año, mientras que si compras un Pixel 7, sabes que el siguiente Pixel será probablemente un Pixel 7a (opens in new tab) que costará menos, pero que también será algo peor, por lo que estarás feliz con tu Pixel 7 durante al menos otro año.

El Galaxy S23 visto por detrás podría parecerse mucho al Galaxy S22 Ultra (Image credit: TechRadar / Stephen Lambrechts)

Ahora bien, si te compras ahora un Galaxy S22 Ultra (opens in new tab), ¿cómo te sentirás en febrero cuando lancen el Galaxy S23 Ultra? Si compras un Galaxy S22, ¿te arrepentirás de no poder tenerlo en los nuevos colores del Galaxy S23? ¿Lamentarás perderte el nuevo diseño del módulo de cámaras que se rumorea par el Galaxy S23?

Eso depende del Galaxy S23, y no sabemos mucho sobre el próximo teléfono de forma oficial, pero sí que sabemos lo suficiente para poder recomendarte si debes o no debes buscar una oferta del buque insignia actual este año durante el Black Friday.

¿En que superará el Galaxy S23 al Galaxy S22?

El Galaxy S23 tendrá un sistema de cámaras mejor (opens in new tab) que el Galaxy S22. Esa es una mejora que vemos todos los años. En cuanto a cuánto mejora, por lo general, las actualizaciones son pequeñas, pero se habla mucho de que este año la fotografía de los Galaxy S será la protagonista.

Las mejores cámaras las encontraremos sin dudas en el Galaxy S23 Ultra más caro. Samsung reduce los costes en los otros modelos haciendo recortes en las lentes y los sensores de las cámaras, lo que permite vender estos modelos por menos dinero, pero a la vez también hace que las cámaras no sean tan buenas. Aun así, el Galaxy S23 seguramente tendrá una cámara mejorada con respecto al Galaxy S22.

Las cámaras del Google Pixel 7 Pro (Image credit: Peter Hoffmann)

¿En qué aspectos puede mejorar la cámara? Pues, sin duda, puede ser más inteligente, tal y como nos ha mostrado Google con el Google Pixel 7. Ese móvil utiliza funciones de IA para mejorar y arreglar las imágenes, pero esas correcciones ocurren principalmente en la edición de Google Fotos, no en la cámara. Es más probable que Samsung haga mejoras en la cámara directamente.

Por poner una medida a las mejoras, si el nuevo Galaxy S23 fuera un perfecto 10 sobre 10 en cámaras, entonces el Galaxy S22 es un 9 sobre 10. Esperamos ver mejoras, pero el Galaxy S22 Ultra ya encabeza nuestro ranking de teléfonos con mejor cámara (opens in new tab) del mercado, por lo que sería un error decir que nuestra cámara favorita no es una compra digna. Si eres un entusiasta de las cámaras, quizá quieras esperar, pero es indudable que hoy harás grandes fotos con un Galaxy S22, por mucho que la cámara mejore en la próxima generación.

¿En que NO superará el Galaxy S23 al Galaxy S22?

Si nos preguntas cuál es la principal mejora que nos gustaría ver en el Samsung Galaxy, y de hecho, en cualquier móvil nuevo del futuro, te diríamos que una mejor duración de la batería. Pero eso no lo conseguiremos. Hace años que no vemos mejoras significativas en la duración de la batería de los móviles. Una vez que los teléfonos empezaron a ofrecer un día entero de uso con una carga, los fabricantes dejaron de centrarse en este aspecto.

La tecnología de la batería mejora más lentamente que cualquier otra tecnología de los smartphones. La única forma de mejorar significativamente la duración de la batería es hacer el teléfono más grande (para que quepa una batería de mayor capacidad) o reducir las funciones que consumen mucha energía. Y no es probable que Samsung haga ninguna de las dos cosas.

El OnePlus 10T se carga en apenas unos minutos (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

En vez de una batería más grande, también podríamos ver una carga mucho más rápida, pero Samsung ha demostrado ser reacia a ofrecer una carga súper rápida como la que ofrecen teléfonos como el OnePlus 10T (opens in new tab), entre otros. Probablemente debido al inestable historial de Samsung con problemas de batería, la compañía se ha ceñido a los fiables estándares de USB ofreciendo una velocidad de unos 35W, lo cual es mucho más bajo que los 150W que soporta el OnePlus 10T.

Hay otros trucos que Samsung puede emplear para mejorar la duración de la batería, pero probablemente no se traducirían en horas o días de uso adicionales. El chip de próxima generación Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 que es el que probablemente utilizarán todos los dispositivos Galaxy S23 podría mostrarnos mejoras en el ahorro de energía, pero la diferencia no será impactante.

¿Hay alguna oferta del Black Friday de Samsung que merezca la pena?

Si ya le habías echado el ojo a un teléfono Samsung actual, los precios son buenos, y Samsung tiene muchas ofertas en su propia web (opens in new tab) que hacen que los precios sean los más bajos que hemos visto. Además, Samsung suele ofrecer el doble de capacidad de almacenamiento por el mismo precio, lo que supone una gran diferencia cuando se pasa de 128GB a 256GB, especialmente en un móvil con una gran cámara que produce enormes archivos de imagen.

En otros vendedores como Amazon (opens in new tab)también puedes encontrar los Galaxy S22 a un precio mucho más bajo hoy en día. Además, en algunos casos, ofrecen paquetes con accesorios como los Samsung Galaxy Buds Pro (opens in new tab)con un gran descuento si compras ambos productos.

Y eso que el Black Friday todavía no ha llegado...

Los Galaxy Buds Pro a menudo los venden en un paquete junto a los móviles (Image credit: Future)

Si tienes un móvil Samsung que puedas aprovechar para el plan Renove de Samsung, eso es un motivo por el que darte prisa. Si bien no esperamos que el precio del Galaxy S22 baje cuando llegue el nuevo modelo, sí esperamos que el valor que te dan por el intercambio baje. Aprovecha mientras puedas y deshazte de ese viejo teléfono.

En el pasado, te decíamos que esperaras hasta que llegara el nuevo modelo y que esperaras una rebaja en el precio de la antigua familia Galaxy S22 tras su lanzamiento. Pero eso no ha ocurrido como esperábamos este año con otros lanzamientos de móviles. Los modelos más antiguos se han mantenido en sus precios actuales, más bajos, mientras que los nuevos modelos han subido de precio.

En definitiva, si necesitas un móvil nuevo y te gustan los últimos dispositivos de Samsung, estate atento a las ofertas del Black Friday, ya que no esperamos cambios tan grandes en la próxima gama, los móviles actuales son increíbles, y podrás tener por tanto un dispositivo maravilloso gastándote mucho menos dinero.

Esperamos ver buenas ofertas conforme se vaya acercando el Black Friday, y si tienes en cuenta la relación calidad-precio, y no solo la potencia bruta y las características de cada dispositivo, entonces si ves una buena oferta en el Black Friday no te lo pienses y cómprate un Galaxy S22.

Eso es, siempre que estés contento con ello, y no te arrepientas luego por querer el próximo Galaxy S23 con las mejoras que pueda traer.