Los nuevos móviles económicos de Samsung reciben One UI 7 antes que el Galaxy S24 Ultra

Los Samsung Galaxy A26, A36 y A56 se lanzarán con One UI 7

Los usuarios del Galaxy S24 y anteriores siguen esperando su actualización

One UI 7 tendrá su versión estable en abril de este año

Samsung presentó tres nuevos teléfonos de gama media de la serie A, el Galaxy A26, el Galaxy A36 y el Galaxy A56, a finales de febrero, y ahora sabemos que todos los modelos vendrán de fábrica con One UI 7 (la última versión del sistema operativo móvil de Samsung).

One UI 7, que se basa en Android 15, estuvo disponible por primera vez con el lanzamiento del Samsung Galaxy S25, Galaxy S25 Plus y Galaxy S25 Ultra en febrero, aunque en su estado actual, el software sigue siendo técnicamente una versión preliminar.

Los nuevos modelos de la serie A de Samsung compatibles con One UI 7 estarán disponibles el 19 de marzo en el Reino Unido, y los Galaxy A26 y Galaxy A36 a partir del 28 de marzo en EE.UU. (el Galaxy A56 se lanzará en EE.UU. en una fecha aún no especificada de este año). Sin embargo, como Samsung confirmó recientemente, los smartphones Galaxy más antiguos -incluso los antiguos buques insignia- no recibirán One UI 7 hasta abril.

Eso tiene que escocer a los clientes que desembolsaron hasta 1.479€ por el Galaxy S24 Ultra. Con ese precio, estoy seguro de que muchos usuarios esperarían que Samsung diera prioridad a la actualización de sus dispositivos insignia anteriores frente a la publicación del nuevo software para los usuarios con un presupuesto más ajustado.

Los nuevos teléfonos de la serie A de Samsung, incluido el Galaxy A56 (en la imagen), se lanzarán en marzo. (Image credit: Future)

Es probable que estos nuevos teléfonos de gama media sean dispositivos decentemente potentes para sus respectivos rangos de precios y, como señala PhoneArena, la diversa cartera de Samsung engendra una gama más amplia de especificaciones de hardware que deben tenerse en cuenta y probarse con cualquier nuevo software.

Aun así, creo que los usuarios de los Samsung lanzados en los últimos años se sentirán un poco excluidos con el lanzamiento de estos nuevos terminales de la serie A.

La espera de One UI 7 continúa

La espera para One UI 7 está empezando a parecer bastante larga. Incluso comparado con el lanzamiento a medias de Apple Intelligence y iOS 18 a finales del año pasado, Samsung está haciendo un desastre con este lanzamiento.

Aunque el último envoltorio de Android de Samsung es excelente, con un aspecto nuevo y elegante y una experiencia de usuario muy fluida, no es excusa para tardar casi todo un ciclo de actualización en lanzarlo; de hecho, es probable que Android 16 salga poco después de que One UI 7 llegue a la versión estable.

Tampoco hay que buscar mucho en Internet para encontrar descontento entre la comunidad de fans de Samsung: el usuario de Reddit Healthinfoman teoriza que la actualización se ha "retrasado intencionadamente para promocionar el [Galaxy] S25 como único dispositivo con One UI 7". Otros foros y posts están llenos de comentarios frustrados.

Sin embargo, hay un final a la vista. Como ya se ha dicho, One UI 7 se lanzará en abril, pero me temo que este asombroso despliegue puede haber eclipsado ya su eventual lanzamiento.