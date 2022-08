Nuevo iPad Pro antes de que acabe el 2022 - Pero parece que no vendrá con la mejora que esperábamos

Según los últimos rumores, todavía podemos contar con que veremos un nuevo iPad Pro (opens in new tab) de Apple antes de que acabe 2022, pero las mejoras que traerá en especificaciones y rendimiento no serán tan importantes como esperábamos en un principio.

El conocido (y normalmente acertado) analista de Apple Ming-Chi Kuo (opens in new tab) ha dicho que los nuevos modelos de iPad Pro se empezarán a fabricar en masa en el último trimestre del 2022, es decir, octubre, noviembre o diciembre.

Sin embargo, Kuo también ha recalcado que el proveedor de chips de Apple, TSMC, no va a tener listos sus chips de 3nm antes de 2023, por lo que el iPad Pro seguirá contando con un chip de 5nm. Esa cifra indica un tamaño en nanómetros, y cuanto más pequeño es, más rendimiento se puede "empaquetar" en un procesador.

Haciendo números

Aunque Kuo afirma que los próximos iPad Pro sí que equiparán chips nuevos (los actuales llevan el M1), pero estos seguirán estando construidos sobre un proceso de 5nm. El chip M2 (opens in new tab) lanzado recientemente también es un procesador de 5nm, y podría ser el que encontremos en los próximos iPad Pro.

Lo mismo ocurre con los nuevos modelos de MacBook Pro que esperamos ver antes de que termine este año. Las nuevas versiones del chip M2, el M2 Pro o M2 Max, parece que se lanzarán en algún momento de 2023, y no será hasta después de entonces cuando podamos ver una nueva tanda de ordenadores de Apple que los equipen.

En conclusión, todo esto significa que los iPad Pro de este año serán más rápidos que sus predecesores, pero que la mejora en rendimiento que traerán no será tan notable como la que nos habría ofrecido un chip construido sobre 3nm. Por otra lado, otra mejora que supondría ese chip de 3nm llegaría en forma de una mayor duración de la batería, ya que el chip debería ofrecer mejor eficiencia energética.

Esto es lo que creemos saber hasta ahora

Fue en abril de 2021 cuando Apple anunció la quinta generación de los iPad Pro: lanzaron el iPad Pro 2021 de 11 pulgadas y el iPad Pro 2021 de 12,9 pulgadas (opens in new tab). Desde entonces, ha habido muchos rumores y especulaciones sobre lo que estaría planeando Apple para la nueva generación.

Como hemos comentado antes, esperamos ver una mejora en el rendimiento en los modelos renovados, pero todavía no está claro si los nuevos iPad Pro equiparán el chip M1 Pro o M1 Max, o un nuevo M2. También es posible que lleguen con más RAM y con más opciones de almacenamiento.

Más allá de las especificaciones internas, parece que el conector para conectar los periféricos podría cambiar, lo que podría implicar que tengas que comprarte un nuevo Magic Keyboard. No nos sorprendería que Apple también añadiera la tecnología de carga MagSafe (opens in new tab)en la línea del iPad Pro, como ha hecho con sus iPhones.

Sin embargo, no sabremos nada con certeza hasta que Apple lance finalmente sus próximos iPad Pro. Mientras que el 7 de septiembre Apple presentará (opens in new tab) los iPhone 14 (opens in new tab), según los informes no veremos las próximas tablets de gama alta de la compañía hasta octubre, que es cuando parece que el sistema iPadOS 16 que ejecutarán estará listo y preparado para ser lanzado.