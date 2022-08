Nye iPad Pro-modeller skal være på vei i 2022 – men vil mangle én viktig oppgradering

Hvis en skal tro på det seneste fra ryktemølla er det fortsatt duket for helt nye iPad Pro-modeller fra Apple i 2022 – men hoppet i spesifikasjoner og ytelse blir nok ikke fullt så stort som det kunne ha vært.



Den velkjente (og velinformerte) Apple-analytikeren Ming-Chi Kuo (opens in new tab) sier at nye iPad Pro-modeller kommer til å masseproduseres fra og med årets siste kvartal (det vil med andre ord si oktober, november og desember.)



Kuo sier imidlertid også at Apple-leverandøren TSMC ikke kommer til å ha 3 nm-brikker klare før i 2023. Det betyr at årets iPad Pro-modeller kommer til å holde seg på prosessorer produsert på en 5 nm-prosess. Tallet refererer til nodestørrelser i nanometer. Desto mindre plass det er mellom nodene, desto flere transistorer får man plass til på samme område, og desto mer ytelse og strømgjerrighet kan man teoretisk få i samme prosessor (veldig forenklet fortalt.)

Tallenes tale

Siden Kuo også sier at årets iPad Pro-modeller kommer til å få nye prosessorer – dagens modeller bruker M1-brikken – og det fortsatt er snakk om 5 nm, så er den nye M2-prosessoren en het kandidat. Dette er også en 5 nm-prosessor, så vi skal ikke se bort i fra at denne dukker opp i de kommende iPad Pro-nettbrettene.



Noe lignende foregår med de nye MacBook Pro-modellene vi håper at dukker opp i løpet av året. Oppdaterte M2 Pro- og M2 Max-prosessorer kan finne på å bli lansert en eller annen gang i 2023, og det vil utløse en ny bølge Apple-datamaskiner.



I praksis betyr dette at årets iPad Pro kommer til å bli raskere enn fjorårets modeller, men at ytelseshoppet ikke kommer til å bli like stort som en overgang til 3 nm ville ha vært (se også iPhone 15, for øvrig.) En annen fordel som den nye 3 nm-prosessen potensielt vil bringe med seg er bedre batteritid, siden de nye brikkene burde være mindre strømgjerrige.

Kommentar: Hva vet vi egentlig så langt?

Det var i april 2021 at den femte generasjonen iPad Pro ble annonsert: iPad Pro 11" (2021) og iPad Pro 12,9" (2021.) Siden den gang har det vært nok av rykter og spekulasjoner rundt hva Apple har planer om av oppfølgere.



Som ovennevnt forventer vi bedre ytelse – men det gjenstår å se om Apple kommer til å satse på en oppgradert M1 Pro eller en M1 Max, eller om de går rett over på M2. Vi ser ikke bort ifra at nettbrettene også vil kunne få mer RAM og større lagringsplass.

Rent bortsett fra innmaten, så later det også til at portene man bruker til å kople til ekstrautstyr også kommer til å forandres. Det vil si at du i verste fall (for eksempel) må en tur ut og kjøpe et helt nytt Magic Keyboard. Vi blir ikke overrasket om Apple snart kommer med MagSafe-lading i iPad Pro-serien, nå som iPhone har skiftet beite.



Det er fortsatt en hel del uker igjen før vi eventuelt får fasiten. iPhone 14 er på vei i september, men de fleste industrikildene mener å vite at den nye iPad Pro-serien ikke blir annonsert før i oktober – rundt tiden iPadOS 16 endelig blir ferdigstilt.