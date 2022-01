El tráiler de The Tinder Swindler hará que te lo pienses dos veces antes de usar las apps de citas

The Tinder Swindler, el próximo documental de suspense de Netflix, ya tiene su primer tráiler, y te hará pensarlo dos veces antes de usar cualquier aplicación de citas para encontrar el amor.

Publicado en YouTube y en las redes sociales de Netflix el 11 de enero, el primer teaser de The Tinder Swindler presenta la extraordinaria historia real de un supuesto playboy multimillonario que seduce y roba millones de dólares a numerosas mujeres de todo el mundo. No es una locura decir que, dada la temática del documental y la calidad de la producción, sea la próxima sensación masiva de Netflix.

Puedes ver el tráiler de The Tinder Swindler a continuación:

Incluyendo entrevistas con las víctimas del estafador de Tinder, el próximo gran docufilm de Netflix seguirá los acontecimientos que rodean el asombroso crimen, que resultó en la condena de Simon Leviev, un ciudadano de doble nacionalidad rusa e israelí, por robo y fraude tras su detención en junio del 2019.

The Tinder Swindler se basa en la investigación de meses del periódico noruego Verdens Gang. El reportaje en profundidad del medio cubre las historias de Leviev y sus víctimas con un detalle fascinante pero estremecedor, y merece la pena leerlo si necesitas un curso intensivo sobre este estafador de Tinder antes del estreno de la serie.

Felicity Morris, que produjo el aclamado documental de Netflix Don't F**k With Cats: Hunting an Internet Killer, dirigió la producción de The Tinder Swindler. Producida por Sam Starbuck (The Nielsen Tapes, America in Color) y Bart Layton (The Puppet Master: Hunting the Ultimate Conman), The Tinder Swindler se estrenará en exclusiva en Netflix el miércoles 2 de febrero.

Análisis: The Tinder Swindler expone los peligros de las citas online

Teniendo en cuenta los acontecimientos que rodean a The Tinder Swindler, no es de extrañar que la gente vaya con mucho cuidado sobre lo que incluye en sus perfiles y mensajes en las apps de citas, o incluso sobre el mismo uso de las aplicaciones.

Sin embargo, a raíz de historias similares, las empresas de esas aplicaciones han tomado medidas para mejorar la seguridad online en los últimos dos años. Ahora, aplicaciones como Tinder y Bumble permiten a los usuarios verificar su perfil, lo que permite a sus posibles parejas comprobar que son realmente quienes dicen ser.

Los usuarios también tienen la opción de hacer match solo con otros perfiles que hayan sido verificados, lo que garantiza que ambas partes están hablando con personas reales y no con bromistas o timadores. Y, al menos en Tinder, los usuarios reciben una advertencia antes de enviar mensajes potencialmente ofensivos a las personas con las que coinciden.

Sin embargo, la seguridad de estas apps no es del todo infalible, ya que usuarios de Tinder y Bumble han sido objeto de estafas con criptomonedas en dispositivos iOS a finales del año pasado. Y los usuarios de apps de citas siguen corriendo el riesgo de conocer y chatear con personas que no son quienes dicen ser. Hay muchas historias inquietantes sobre páginas de citas en Internet, pero la historia de The Tinder Swindler es de un escándalo tal que Netflix ha hecho un documental sobre ella.

Y por mucho que The Tinder Swindler escandalice a los espectadores con los sucesos y delitos que describe, sirve como recordatorio para todos los usuarios de aplicaciones de citas para que piensen en su seguridad mientras las utilizan. Si un porcentaje de usuarios hace caso a la moraleja de la historia de The Tinder Swindler, habrá cumplido su función de prevenir a los usuarios sobre los peligros de las citas online.