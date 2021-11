¿Cuándo llega Eternals a Disney+?

¿Cuándo llegará Eternals a Disney+? Es una pregunta que muchos se hacen antes de la fecha de estreno de la película del UCM, el 5 de noviembre. Por culpa de la pandemia actual, algunas personas no se sienten cómodas yendo a los cines. Así que la posibilidad de ver el último largometraje de Marvel en la seguridad de tu propia casa no estaría nada mal.

Si ese sería tu plan ideal, estás de suerte: Eternals llegará a Disney+. Sin embargo, la 26ª película del catálogo de Marvel Studios no llegará al servicio de streaming el 5 de noviembre.

A continuación, te explicamos por qué Eternals no se estrenará simultáneamente en la plataforma online. También explicaremos cuándo se espera que la película llegue a Disney+. ¿Preparados? Empecemos.

Fecha de estreno de Eternals en Disney+

¿Tiene Eternals una fecha de lanzamiento en Disney+?

(Image credit: Marvel Studios)

Todavía no. Como ya hemos mencionado, Eternals no llegará a Disney+ el mismo día que a los cines. A diferencia de Viuda Negra, que estuvo el mismo día en Disney+ y en los cines.

The Walt Disney Company y Marvel Studios modificaron su estrategia de fecha de lanzamiento para Shang-Chi y la Leyenda de los Diez Anillos, que se estrenó en los cines el 3 de septiembre, y ambos estudios han decidido mantener un enfoque similar para Eternals.

En un anuncio publicado en la web de The Walt Disney Company, se confirma que Eternals tendrá una duración de 45 días en exclusiva en cines. Eso significa que pasarán seis semanas, como mínimo, antes de que Eternals se estrene en Disney+.

Si Marvel y Disney mantienen ese plan de 45 días, Eternals no llegará al gigante del streaming hasta el lunes 20 de diciembre. Sin embargo, si esto cambia, os lo haremos saber.

Eternals en Premier Access

¿Estará Eternals en la lista de Premier Access?

(Image credit: Marvel Studios/Disney)

Todavía no estamos seguros, pero no creemos que esté. Shang-Chi no será un título de Premier Access cuando llegue a Disney+ el 12 de noviembre, así que Eternals tampoco debería serlo. Viuda Negra lo fue cuando llegó en julio, pero eso se debió a su lanzamiento simultáneo en cines y streaming.

Por lo tanto, siempre que estés suscrito a Disney+, Eternals (que, extrañamente, está siendo vapuleada por la crítica) debería ser gratis cuando llegue al servicio online.

Duración de Eternals

¿Cuánto dura Eternals?

(Image credit: Marvel Studios)

Eternals dura dos horas y media. Eso incluyendo las dos escenas post-créditos, la intermedia y la final.

Por suerte, cuando llegue a Disney+, podrás pausar Eternals si necesitas ir al baño. O para levantarte a hacer palomitas o unos bocatas, ya que a nadie le gusta pasar hambre mientras ve una apasionante película de Marvel.