El Samsung Galaxy Watch 6 podría venir con una importante mejora en su rendimiento - Por fin

Si Samsung cumple su calendario habitual, esperamos que la compañía lance los smartwatches sucesores del Galaxy Watch 5 (opens in new tab) y del Galaxy Watch 5 Pro (opens in new tab) en agosto, y según la última información, los nuevos modelos podrían venir con mucha más potencia en su interior.

Según SamMobile (opens in new tab), los Galaxy Watch 6 llevarán un nuevo procesador, el Exynos W980. Al parecer, es un 10% más rápido que el chip Exynos W920 que equipan los Galaxy Watch 5 y Galaxy Watch 4 (opens in new tab).

Según las fuentes de SamMobile, es posible que este chip sea construido sobre un proceso de 5nm, que permite producir más potencia en un espacio más pequeño, con menos consumo. En otras palabras, es de esperar que los relojes sean más rápidos y ofrezcan una mayor duración de la batería.

Nuevos nombres, y más actualizaciones y mejoras

SamMobile suele ser una fuente de confianza cuando se trata de rumores sobre Samsung, y si añadimos a esto que el año pasado nos quedamos con ganas de ver un nuevo chip, ya que el Galaxy Watch 5 utilizaba el mismo procesador que el Galaxy Watch 4, parece muy probable que vaya a haber una actualización en este departamento este año, ya que ya va siendo hora.

Ya hemos escuchado (opens in new tab) que los smartwatches de este año se llamarán Galaxy Watch 6 Classic y Galaxy Watch 6, y que uno de estos dispositivos, posiblemente el Classic, volverá a contar con el bisel giratorio de los relojes Galaxy del pasado (del que carecía la gama de 2022).

Los nuevos smartwatches también tendrán los biseles de la pantalla más finos (opens in new tab)y baterías de mayor capacidad que sus predecesores, según SamMobile. Estos nuevos relojes inteligentes deberían lanzarse junto con los móviles plegables Samsung Galaxy Z Fold 5 (opens in new tab)y Samsung Galaxy Z Flip 5 (opens in new tab) en agosto.

Una importante mejora está en camino

Parece que la llegada del Google Pixel Watch (opens in new tab) (aunque no se haya comercializado oficialmente en España) ha empujado a Samsung a esforzarse más en su smartwatch con Wear OS, y si estos rumores son ciertos, la serie Galaxy Watch 6 va a suponer una mejora importante.

Estos dispositivos no solo van a ser más rápidos, sino que parece que también tendrán algunos retoques estéticos bien pensados, además de algo que alegrará a muchos fans del Galaxy Watch: el regreso del bisel giratorio que es un toque distintivo de la gama.

El Samsung Galaxy Watch 5 partía de un precio de 299,01€ para su versión de 40mm con Bluetooth, y el Samsung Galaxy Watch 5 Pro se lanzó por un precio de partida de 429.91€, así que será interesante ver cómo se posicionan los dos nuevos smartwatches en cuanto a su precio.

Una característica que se ha rumoreado pero no creemos que acabe llegando al Galaxy Watch 6 es un proyector integrado, aunque no descartaríamos que apareciera en algún dispositivo en algún momento. Sin dudas escucharemos más filtraciones y rumores de aquí a agosto.