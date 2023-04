La pantalla del Galaxy Watch 6 podría rivalizar con el Apple Watch al reducir su bisel

El rumoreado Galaxy Watch 6 de Samsung podría venir con algunos cambios significativos en el diseño de la serie si nos creemos los últimos rumores. La noticia esta vez es que la esfera del reloj del dispositivo tendrá un bisel más pequeño para aumentar el tamaño de la pantalla.

Esta información procede del famoso filtrador de la industria Ice Universe en Twitter (opens in new tab), que afirma que el tamaño de la pantalla del Galaxy Watch 6 está "100 por cien confirmado" que será de 1,47 pulgadas, por encima de la pantalla de 1,4 pulgadas del Galaxy Watch 5. Como consecuencia, la resolución se verá "mejorada", lo que dará lugar a una mejor "proporción de pantalla". Cuando se le preguntó en Twitter si también habrá una versión Pro con mejores prestaciones, Ice Universe afirmó que habrá un modelo Galaxy Watch 6 Classic, pero no dio más detalles.

Te estarás preguntando: "¿Realmente las siete centésimas de pulgada tienen tanto impacto?". La verdad es que sí. Al fin y al cabo, las pantallas más grandes facilitan la interactividad.

También tenemos motivos para sospechar que Samsung está siguiendo el ejemplo del smartwatch de Apple. Por ejemplo, si comparamos el Apple Watch 6 (opens in new tab) y el Watch 7 (opens in new tab) del 2021, nos daremos cuenta de que ambos dispositivos son básicamente iguales, al menos internamente. La mayor diferencia es que este último tiene una pantalla un 20 por ciento más grande, de 1,9 pulgadas, frente a la pantalla de 1,78 pulgadas del Apple Watch 6 (el Apple Watch 8 también tiene una pantalla de 1,9 pulgadas). Una diferencia relativamente menor; sin embargo, si se comparan los dos uno al lado del otro, la pantalla del Watch 7 es notablemente más grande y las aplicaciones se ven menos amontonadas en ella.

Mejora del hardware

Es cierto que la diferencia de tamaño entre los dos Apple Watch es mayor que el supuesto aumento del Galaxy Watch. Pero sigue siendo, potencialmente, una actualización decente y no se puede superar el tener una mejor resolución. Nuestra principal preocupación es la duración de la batería, aunque Samsung podría tener una solución para ello. Según informes recientes, el Galaxy Watch 6 tendrá una batería de 300 mAh o de 425 mAh para alimentar la pantalla, que consume más energía. En cuanto a otros cambios de diseño, Ice Universe afirmó en febrero (opens in new tab) que el Galaxy Watch 6 tendrá una pantalla de cristal curvado similar a la del Google Pixel Watch.

Samsung, de momento, aún no ha revelado nada oficial sobre su nuevo smartwatch, así que tómate esta información con cautela. Esperemos que la compañía resucite el bisel giratorio como se vio en el Galaxy Watch 3. La fecha de lanzamiento del Galaxy Watch 6 sigue siendo un misterio, aunque si la historia sirve de indicador, es de esperar que sea en agosto.

Si buscas un buen wearable, echa un vistazo a la lista de TechRadar de los mejores smartwatches del 2023 (opens in new tab).