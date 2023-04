A partir de hoy, tu Samsung Galaxy Watch 5 te ayuda a quedarte embarazada... o a evitarlo

Samsung ha anunciado (opens in new tab) que a partir de hoy el Galaxy Watch 5 (opens in new tab) y el Watch 5 Pro (opens in new tab) recibirán una esperada actualización de sus funciones de salud, que te permitirá hacer un seguimiento de tu ciclo menstrual a través del sensor de temperatura de estos smartwatch. Este hará su trabajo mientras se duermes para ayudarte a controlar tu temperatura basal (que es un método que cualquier mujer que esté buscando embarazo conoce).

Por supuesto, este método que te ayuda a quedarte embarazada (porque te permite saber en qué fase de tu ciclo menstrual estás), también puede ayudarte a todo lo contrario: evitar un embarazo no deseado. Es por tanto una nueva función que le interesará a cualquier mujer. Dicho eso, el sensor de temperatura de la piel del Galaxy Watch 5 por supuesto también interesa a los hombres ya que permite hacer un seguimiento de la salud en general.

Pero me quiero centrar más en el seguimiento del ciclo menstrual, ya que es un tema que me toca de cerca, y sé de primera mano que cuando las mujeres buscamos embarazo puede llegar un momento en que cualquier ayuda es poca, y por eso esta función sé que le interesará a más de una.

El método de al temperatura basal te ayuda a detectar la llegada de la próxima menstruación, así como de tu próxima ovulación, y para ello recurre a las lecturas de temperatura como ayuda, ya que la temperatura corporal basal (TCB) varía en función de las fases menstruales. La TCB debe medirse inmediatamente después de despertarse y es necesario medirla cada mañana, por lo que es un proceso que puede resultar tedioso y a veces incluso olvidarse. Ahora, gracias a la nueva función de Samsung que automatiza este proceso, todo te será más fácil y cómodo.

El seguimiento de la fertilidad fue una de las grandes novedades del Apple Watch 8 (opens in new tab) y del Apple Watch Ultra (opens in new tab) del año pasado, que se emparejan exclusivamente con los mejores iPhones (opens in new tab), lo que le da a estos modelos la ventaja sobre sus rivales de Samsung. Ahora, gracias a esta actualización de los Samsung Galaxy Watch 5, Samsung puede acercarse más a los smartwatches de Apple.

Según ha anunciado hoy Samsung, esta nueva función se lanzará a partir de hoy (19 de abril de 2023), de forma progresiva a través de las actualizaciones de la aplicación Samsung Health en Corea, EE.UU. y 30 mercados europeos, incluida España.

Cómo usar la nueva función de seguimiento del ciclo del Galaxy Watch 5

Antes que nada, cabe señalar que para aprovechar esta función es necesario tener, además de un Galaxy Watch 5, un móvil Samsung Galaxy (opens in new tab), ya que la función de seguimiento del ciclo sólo está disponible a través de la aplicación Samsung Health.

Para activarla, se deberás seleccionar la función "Seguimiento del ciclo" en la aplicación Samsung Health, añadir la información más reciente de tu ciclo en el calendario y, a continuación, activar "Predecir el periodo con la temperatura de la piel" en los ajustes. Las lecturas recogidas durante el mes anterior se muestran en forma de gráfico en "Seguimiento del ciclo", mostrando a quien lo use su propio periodo, la ovulación prevista y la ventana fértil prevista. Por cierto, Samsung ha concretado que todos los datos recogidos se encriptan y se almacenan de forma segura en el propio dispositivo personal, lo que proporciona un mayor control y seguridad de los datos.

Esta nueva función seguimiento del ciclo también evalúa los síntomas introducidos en el registro diario y proporciona información y consejos relevantes en función de estos datos. Además, la aplicación Samsung Health también sugiere contenidos útiles para ayudar a gestionar mejor la salud integral durante todo el ciclo, como clases guiadas de estiramientos o meditación para reducir el estrés y lograr un mejor descanso nocturno, lo cual es clave para mantener una vida más saludable.

¿Qué es Natural Cycles?

(Image credit: Natural Cycles)

Esta nueva función de Samsung trabaja de forma conjunta con el algoritmo de Natural Cycles para calcular tus ciclos de forma más precisa.

Natural Cycles es una aplicación autorizada por la FDA y la CE (los respectivos organismos de regulación médica de EE.UU. y la UE) que, según se informa, puede seguir el ciclo menstrual de una persona con un alto nivel de precisión.

Cada mañana, la usuaria registrará su temperatura corporal en la aplicación, así como cualquier detalle opcional sobre su periodo u otros síntomas, y el algoritmo de Natural Cycles utiliza estos datos para determinar si está ovulando o no.

Si estás intentando formar una familia, Natural Cycles afirma (opens in new tab) que sus servicios ayudan a quedarse embarazada en "3 ciclos o menos". Por otro lado, conocer tu ciclo por supuesto también sirve para tratar de evitar un embarazo, y en este aspecto, Natural Cycles presume (opens in new tab)de que el 93% de las usuarias típicas no se quedaron embarazadas siguiendo los consejos de su aplicación en el transcurso de un año, frente al 93% de las que utilizaron la píldora anticonceptiva y el 87% de las que sólo utilizaron preservativos.

Por supuesto, si estás pensando en utilizar Natural Cycles ya sea para buscar o evitar un embarazo, y ya sea a través de su aplicación o del servicio Samsung Health, te recomendamos que consultes primero con tu médico y sigas sus consejos.