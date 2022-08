El programa de autorreparación de Samsung por fin se ha puesto en marcha, pero tiene sus límites

Samsung e iFixit han lanzado finalmente su programa de autorreparación, que permite a los propietarios de un teléfono de las líneas Galaxy S20 y S21, así como de la Tab S7 Plus, comprar piezas de repuesto.

El anuncio inicial del programa de autorreparación se hizo a finales de marzo, y no ha cambiado mucho desde entonces. En las tres líneas de productos (opens in new tab), podrás comprar kits de reparación para la pantalla y la batería, el puerto de carga y el cristal trasero; las baterías independientes no están incluidas. La novedad es el acceso a guías de reparación gratuitas en línea que te indican cómo arreglar el teléfono mediante una guía paso a paso que incluye imágenes.

Packs de reparación

Tanto las piezas de repuesto como las instrucciones paso a paso están disponibles en la web de iFixit (opens in new tab).

Cada uno de los kits de reparación también viene con una etiqueta de devolución gratuita para que puedas enviar las piezas viejas de vuelta a Samsung para su correcta eliminación. iFixit incluso incluye instrucciones sobre cómo desechar correctamente las baterías de iones de litio. No puedes tirar estas baterías a la basura, ya que pueden explotar literalmente. También debemos mencionar que algunos kits de reparación, como el paquete de pantalla y batería del S21 5G, están limitados a siete por cliente.

Paso a paso

En cuanto a las instrucciones paso a paso, Samsung tiene una práctica página de bienvenida (opens in new tab) para acceder rápidamente. Según admite iFixit, las reparaciones pueden ser un poco difíciles de hacer. La página de sustitución de la pantalla y la batería del Galaxy S21 Ultra (opens in new tab), por ejemplo, está catalogada como moderadamente difícil y puede llevarle un par de horas. La reparación implica utilizar uno de los picos y el mango de succión para abrir el teléfono y desconectar ciertas partes para reemplazar la batería.

Las instrucciones muestran todo con minucioso detalle, pero si no te sientes seguro de hacerlo tú mismo, Samsung tiene otras opciones. Puedes utilizar el localizador de tiendas de Samsung (opens in new tab) para encontrar un taller de reparación autorizado o enviar el teléfono por correo.

Eso sí, no olvides poner el teléfono en modo reparación (opens in new tab) para proteger tus datos antes de llevarlo.

A pequeña escala

La cantidad limitada de dispositivos que se pueden arreglar es un poco decepcionante. Hubiera sido bueno tener el último teléfono insignia de Samsung, el Galaxy S22, en el programa. El anuncio dice que hay planes para incluir más dispositivos, pero no se ha dado ninguna fecha.

Nos pusimos en contacto con Samsung para preguntar cuándo se añadirán más dispositivos y si será posible comprar una batería de repuesto aparte de los kits de pantalla. Un representante de Samsung se puso en contacto con nosotros, pero no tenía ninguna información nueva que dar. La única manera de conseguir una batería nueva es comprar el kit de pantalla por ahora. La compañía reveló que "se añadirán más piezas a medida que el programa se vaya ampliando", pero no señaló nada concreto ni cuándo exactamente.

Aun así, es estupendo tener esas opciones de reparación. Samsung por fin se ha unido a empresas como Google y Apple en ofrecer reparaciones para sus teléfonos. Incluso Valve está haciendo lo mismo con Steam Deck. Todo esto es una gran victoria para los consumidores y el medio ambiente.