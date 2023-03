El Nothing Phone 2 podría quedarse por detrás de la competencia en un aspecto clave

El CEO de Nothing, Carl Pei, atrajo a mucha gente durante el Mobile World Congress 2023 de Barcelona (opens in new tab) cuando se subió al escenario para anunciar que el próximo teléfono de su compañía, el Nothing Phone 2, vendrá equipado con un chip de gama alta de la serie Snapdragon 8 (opens in new tab).

La verdad es que no era la revelación que esperábamos; lo cierto es que hubiéramos preferido poder echar un vistazo al móvil, pero la cosa no queda ahí, ya que la nueva información sugiere que el anuncio de Pei puede ser incluso menos importante de lo que se pensaba.

Según ha descubierto 91Mobiles (opens in new tab), el ejecutivo de Qualcomm Alex Katouzian podría haber revelado erróneamente en una publicación de LinkedIn (opens in new tab) (que posteriormente ha editado) que el Nothing Phone 2 equipará el chip Snapdragon 8 de primera generación, y no el último Snapdragon 8 Gen 2 de gama alta.

En otras palabras, el próximo Nothing Phone 2 contará con el chip Snapdragon 8+ Gen 1, que apareció a finales de 2022 en teléfonos como el Samsung Galaxy Z Fold 4 (opens in new tab)y el OnePlus 10T (opens in new tab), ambos de excelente rendimiento.

Sin embargo, esto también significa que el Nothing Phone 2 no contará con un procesador a la altura de los mejores teléfonos Android (opens in new tab)de 2023, como el Samsung Galaxy S23 Ultra y el OnePlus 11 (lee nuestro análisis del Samsung Galaxy S23 Ultra (opens in new tab) y el análisis del OnePlus 11 (opens in new tab) para conocer los detalles de estos dos terminales).

El Nothing Phone 1 equipa el chip Snapdragon 778G+ (Image credit: Future)

Dicho esto, desde el punto de vista del rendimiento, el chip Snapdragon 8+ Gen 1 seguirá marcando una notable mejora con respecto al Snapdragon 778G+ que se encuentra en el interior del Nothing Phone 1 (opens in new tab), y algunos de los mejores móviles del mercado siguen dando un uso excelente al hardware de Qualcomm de 2022.

En la práctica, el Nothing Phone 2 debería ser tan potente como los mejores teléfonos de 2022, con un rendimiento y unas capacidades de imagen muy superiores a los de su predecesor.

Además, el hecho de que el Nothing Phone 2 venga con el Snapdragon 8+ Gen 1 en vez del Gen 2 le beneficiará en términos de precio. Como de esta manera la compañía podrá mantener los costees más bajos, será capaz de ofrecer su primer teléfono premium a un precio inferior al de sus rivales de gama alta.

Si bien seguro que el Nothing Phone 2 no será barato, ya que su precio muy probablemente eclipsará el de su predecesor, 469€, eso no quita que será emocionante ver lo que Carl Pei y compañía pueden ofrecer con un poco más de potencia bajo el capó (aunque esa potencia no termine de estar a la altura de lo último y mejor de 2023).