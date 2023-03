Se confirma que el Nothing Phone (2) tendrá un gran aumento de potencia gracias a un Snapdragon 8

El Nothing Phone (1) es un móvil de gama media, pero para el Nothing Phone (2) parece que la compañía podría estar apuntando a la gama alta, ya que está preparado para incluir un chip premium.

Concretamente, Nothing anunció durante el MWC 2023 que el Nothing Phone (2) utilizará un chip de la serie Snapdragon 8, que son los mejores chips para móviles que fabrica Qualcomm.

Por supuesto, hay más de una serie de chips Snapdragon 8, de lo contrario no sería una serie, y hay muchas posibilidades de que el Nothing Phone (2) no utilice el modelo superior, que actualmente es el Snapdragon 8 Gen 2, que se encuentra en el OnePlus 11, ni una plataforma a medida como la que se encuentra en la línea Samsung Galaxy S23.

Sea cual sea la plataforma que elija Nothing, cualquier chip de la serie Snapdragon 8 debería suponer una mejora sustancial respecto al Snapdragon 778G Plus del Nothing Phone (1), por lo que se trata de una noticia prometedora, sobre todo teniendo en cuenta que en nuestro análisis de ese teléfono (opens in new tab) señalábamos el rendimiento del chip como uno de sus puntos débiles.

Carl Pei, CEO de Nothing, anuncia el uso de un chip Snapdragon de la serie 8 (Image credit: TechRadar)

Es posible que pronto sepamos exactamente qué chip de la serie 8 se utilizará, ya que Nothing ha dicho que sabremos más en las próximas semanas. A menos que Qualcomm esté haciendo algo nuevo, el teléfono utilizará el Snapdragon 8 Gen 1 (que se encuentra en el OnePlus 10 Pro, entre otros), o el Snapdragon 8 Plus Gen 1, que se encuentra en el Samsung Galaxy Z Flip 4 (opens in new tab).

En cualquier caso, se trata de una plataforma potente, y parece una actualización prometedora, aunque, por supuesto, podría significar que también se trata de un teléfono más caro que el Nothing Phone (1), y el precio de ese teléfono era uno de sus mejores puntos de venta.

Parece que Nothing tiene confianza en el teléfono, ya que Carl Pei, CEO de Nothing, nos dijo que "nuestra ingeniería es mucho más fuerte que antes. Teníamos muchos socios que nos ayudaban en el exterior, pero hoy contamos con casi cien personas, por lo que la madurez de los productos, en la misma fase, es mucho mayor...".

"Hemos hecho muchos prototipos, por desgracia aún no podemos compartirlos, pero todo va mucho mejor que antes".

¿Qué sabemos del Nothing Phone (2)?

Hasta ahora, aparte de esta noticia del chip, el Nothing Phone (2) es sobre todo un misterio, pero no del todo.

Nothing ha confirmado que (como era de esperar) el teléfono aterrizará este año, y también ha dicho que será un smartphone "más premium", lo que encaja con esta noticia del chip.

Además, Nothing ha dicho anteriormente que la compañía se está centrando en mejoras de software con el Phone (2).

Más allá de eso, nos imaginamos que tendrá un diseño igualmente atractivo, pero en cuanto a otras características como las cámaras y la batería, es una incógnita por ahora. Esperemos saber más sobre este prometedor teléfono Android en breve.