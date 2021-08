El Google Pixel 6 es oficial pero... ¿por qué no sacan las cámaras a relucir?

Es oficial, el Google Pixel 6 es real, y junto con el modelo Pro, se espera que lleguen este otoño (según la compañía). Lo sabemos por un hilo de Twitter que ha hecho la compañía porque estamos en 2021 y evidentemente lo hemos visto.

Aunque el hilo menciona varias cosas como el procesador 'Tensor' hecho por Google o el diseño de los dos dispositivos y algunas mejoras de software que llevará Android 12, ha habido una característica muy ausente.

Si preguntas a un puñado de gente sobre sus conocimientos acerca de los teléfonos Pixel, y filtras por los que cada día leen las noticias tecnológicas, la mayoría dirían 'las cámaras'. Durante años, los terminales de Google han liderado el pack de fotografía móvil.

Así que... ¿por qué no nos han dado detalles sobre las cámaras en ese hilo de Twitter tan revelador?

Necesitamos más información

No hemos escuchado literalmente nada sobre las cámaras del Google Pixel 6 y 6 Pro en su 'presentación', pero lo poco que nos han dado nos deja con más preguntas que respuestas.

El Google Pixel 6 tendrá una cámara principal y otra gran angular. El Pro tiene las mismas, pero añadiendo un teleobjetivo con zoom óptico 4x. El modelo normal se quedará con una cámara selfie, mientras que no tenemos ni idea de si el Pro tendrá una también, o dos.

(Image credit: Google)

¿Y cuáles son sus resoluciones? ¿Apertura, tamaño de sensor? ¿Tiene una cámara selfie el Pro, o dos? ¿Quién ha hecho los sensores o las lentes? ¿Hay modos de software chulos para hacer buenas fotos? ¿Se puede configurar la mejor por IA? ¿Tiene un equivalente al Pixel Chip de los pixel anteriores para mejorar la imagen?

Tenemos muchas preguntas sobre las cámaras de los Google Pixel 6 y 6 Pro, y esa falta de información es curiosa. Ya, Google no nos ha desvelado todo, pero como ha destacado lo mejor, esperábamos que las cámaras estuvieran también presentes.

No tiene por qué ser algo malo

Unos cuantos usuarios de Twitter comentaban escépticos la falta de información sobre las cámaras (aunque lo más criticado era el aspecto del módulo). Evidentemente, esto ha llevado a los fans a asumir que no habrá buenas noticias en fotografía.

Las compañías de móviles tienen un buen historial omitiendo información sobre sus teléfonos. Apple nunca revela el tamaño de las baterías de sus smartphones, normalmente porque suelen ser pequeñas. OnePlus hace poco fue criticado por omitir que redujo el rendimiento de carga de sus terminales.

Pero no nos convence el pronóstico sobre las predicciones acerca de las cámaras del Pixel 6. Creemos que Google está probando cosas diferentes.

La teoría OnePlus

(Image credit: Google)

Antes del lanzamiento de cada uno de sus teléfonos, OnePlus hace algo que a algunos les parecerá raro, y a otros les encanta: a cuentagotas, va ofreciendo información sobre el nuevo dispositivo, con posts en su foro oficial o en tuits de la compañía.

Un día, la marca nos enseña el smartphone. Un par de días después, nos dice las especificaciones de la pantalla. A la semana siguiente, conocemos la velocidad de carga. Para el día que se lanza, conocemos casi toda la información, pero también han conseguido que se cree mucho hype.

Y ese hype es lo que tiene que buscar el equipo del Pixel. Aunque sus móviles son respetados, y a la gente le gusta, la compañía no tiene una legión de fans como es el caso de otras marcas, como OnePlus.

Con el Pixel 6 vienen grandes cambios como su propio procesador y la vuelva del modelo Pro, tal vez todo ello conlleve un cambio en la estrategia de marketing. Puede que Google vaya a darnos pinceladas del Pixel durante un largo periodo de tiempo.

Igual cada semana iremos escuchando diferentes aspectos de los móviles, al estilo de OnePlus, y eso serían malas noticias para los que quieren toda la información del tirón y buenas para los periodistas de tecnología que necesitamos escribir en temporada baja.

Incluso si Google no adopta la súper estrategia de OnePlus, podría ir dándonos detalles sobre las cámaras hasta que sea el día perfecto para presentarlo todo.

Hay una posibilidad, aunque algo aburrida. Las compañías a veces están todavía modificando el software antes del lanzamiento de un dispositivo, así que igual Google no quiere compartir fotos hechas con los Pixel porque no tiene el trabajo terminado, como por ejemplo esas mejoras por IA que mencionábamos antes.

En cualquier caso, no tenemos suficiente información ahora mismo para juzgar las capacidades de la cámara del Google Pixel 6 y 6 Pro. No sabemos las especificaciones, y el pilla-pilla de Google con sus cámaras no tiene que ser necesariamente lo peor.

Decida Google o no anunciar el Pixel 6 mediante un hilo de Twitter o en un evento más adelante este año, tendremos que esperar para escuchar más. Y mientras tanto, en TechRadar te seguiremos dando toda la información que sepamos sobre el sucesor del Pixel 5.