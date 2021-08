Star Wars: Ahsoka, el spin-off de The Mandalorian, busca actriz para interpretar a una popular heroína rebelde

La próxima serie llamada Star Wars: Ahsoka, es un spin-off de The Mandalorian, y al parecer están haciendo un casting para buscar una actriz que interprete a uno de los personajes de la serie animada Star Wars: Rebels. Se trata de Sabine Wren, y la actriz elegida acompañará a Rosario Dawson, que interpreta a Ahsoka Tano y es un personaje que debutó en la serie animada The Clone Wars (y después la vimos en The Mandalorian).

Hace ya tiempo que hay muchos rumores acerca del reparto para esta serie, pero en este caso la información proviene de una fuente del reputado portal The Hollywood Reporter. En el artículo publicado, que en realidad va sobre la nueva serie What If...? de Marvel, se afirma que Lucasfilm está buscando a una actriz para el papel de Sabine, que es una guerrera mandaloriana y una de las preferidas de los fans. Todo parece sugerir que será un personaje clave en Ahsoka.

En caso de ser cierto, esto probablemente signifique que la nueva serie finalmente avanza y va tomando forma. Otro spin-off de The Mandolarian que iban a hacer es Rangers of the New Republic, pero al parecer de momento ha sido cancelada o, al menos, pausada. Dave Filoni está a cargo de Ahsoka, y es el mismo que revisó las series animadas, además de que fue el director del buenísimo capítulo "El Jedi" de la segunda temporada de The Mandalorian en el que apareció por primera vez Ahsoka Tano en su versión en vivo (es decir, no animada sino interpretada por Rosario Dawson).

Todavía no se sabe cuándo se estrenará Ahsoka en Disney+, pero será después de El Libro de Boba Fett, Obi-Wan Kenobi, Andor y la tercera temporada de The Mandalorian... en otras palabras todavía queda mucho, al menos un año o dos.

Análisis: Cómo se relaciona esto con el final de Star Wars: Rebels

Spoilers a continuación sobre la serie animada Star Wars: Rebels, recuerda que la puedes ver en Disney+.

Incluir en la serie de Ahsoka a Sabine tiene todo el sentido del mundo. Aunque muchos de los rumores que hemos escuchado hasta ahora trataban más bien sobre quién iba a interpretar a Ezra Bridger, el héroe Jedi de Rebels, parece que en el caso de Sabine tendrá un papel más protagonista.

¿Por qué? Pues porque en el final de Star Wars: Rebels, hubo un salto en el tiempo para acercarnos al momento de El Retorno del Jedi. En el último capítulo, Ahsoka y Sabine se unen para ir a buscar a Ezra, que había desaparecido junto con el antagonista, el Gran Almirante Thrawn.

Cuando conocimos a Ahsoka en The Mandalorian, que está ambientada unos cinco años después de El Retorno del Jedi, afirmó que estaba buscando a alguien: a Thrawn. Debido a esto, los fans de Star Wars asumieron que la serie spin-off se centraría en la búsqueda de Ahsoka y Sabine para encontrar a Ezra (al igual que se insinuó al final de Rebels).

Sabremos todos los detalles y cómo se sitúa exactamente en el tiempo cuando estrenen la serie de Ahsoka.