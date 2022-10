7 nuevas funciones de iOS 16.1 que llegan a tu iPhone

No hace mucho que se ha lanzado iOS 16 (opens in new tab), pero ya es inminente otra importante actualización del software del iPhone: iOS 16.1 va a empezar a aparecer en los dispositivos a partir del lunes, 24 de octubre, y hay numerosas nuevas características que esperar junto a las habituales correcciones de errores y parches de seguridad.

iOS 16 introdujo nuevas personalizaciones en la pantalla de bloqueo, la posibilidad de anular el envío de mensajes dentro de una ventana de tiempo determinada, una nueva herramienta de privacidad llamada Safety Check, y mucho más. Pero incluso con todas esas actualizaciones, Apple ha sido capaz de encontrar aún más formas de innovar con su software.

Todos los iPhone que pueden ejecutar iOS 16 también pueden ejecutar iOS 16.1, así que estamos hablando de todos los terminales desde el iPhone 8 (que se lanzó en el 2017) hasta los actuales modelos de iPhone 14 y iPhone 14 Pro. Si no recibes la actualización inmediatamente hoy, espera: el aviso de descarga e instalación debería aparecer en unos días.

Estas son las principales características que puedes esperar:

iOS 16.1: nuevas funciones

(Image credit: Apple)

Apple Fitness Plus sin Apple Watch

El servicio de suscripción de fitness de Apple requería anteriormente un Apple Watch (opens in new tab) para hacer todo el seguimiento necesario, pero iOS 16.1 te permite inscribirte sin un wearable (tu iPhone puede hacer parte del seguimiento en su lugar).

Biblioteca de fotos compartidas en iCloud

Apple facilita el intercambio de fotos y vídeos con familiares y amigos a través de la Fototeca Compartida de iCloud. Hasta seis personas pueden participar en la misma biblioteca, y cada participante puede ver, editar y eliminar archivos en la galería.

Más actividades en vivo

Las Actividades en vivo son widgets dinámicos que aparecen en la pantalla de bloqueo, y ahora las aplicaciones de terceros podrán aprovecharlas: piensa en las actualizaciones de tu Uber, por ejemplo, o en los resultados en directo de los partidos deportivos que te interesan.

Carga de energía limpia

Con iOS 16.1 se introduce una nueva función de carga inteligente que intentará cargar tu teléfono en los momentos en los que la red eléctrica esté utilizando energía limpia. De momento, esta función sólo estará disponible para los usuarios de Estados Unidos, pero será genial cuando llegue aquí.

Compartir claves a través de Apple Wallet

Si utilizas la aplicación Wallet de tu iPhone para entrar en tu coche o en tu habitación de hotel o cualquier otra cosa, la actualización de iOS 16.1 te va a permitir compartir esas llaves a través de otras aplicaciones (como WhatsApp (opens in new tab)) cuando lo necesites.

Compatibilidad con los accesorios Matter

Matter es el nuevo protocolo de hogar inteligente que está siendo respaldado por todas las grandes compañías tecnológicas (incluida Apple). La idea es que, por fin, todos tus dispositivos de domótica se comuniquen correctamente entre sí, sea cual sea la marca.

Soporte para la Dynamic Island

La Dynamic Island (opens in new tab) es una de las grandes innovaciones añadidas en el iPhone 14 Pro (opens in new tab) y el iPhone 14 Pro Max, y con iOS 16.1 también va a funcionar con el modo Fácil alcance de una mano en el software.