Cómo transferir datos guardados de PS4 a PS5

Puedes transferir tus valiosos datos guardados de PS4 a PS5 y continuar tu progreso en la consola de próxima generación de Sony, gracias a la retrocompatibilidad con versiones anteriores.

Sin embargo, hay algunas cosas a tener en cuenta: no todos los juegos de PS4 te permiten transferir tus datos guardados a PS5, como Yakuza: Like a Dragon. Además, si estás suscrito a PS Plus tendrás que hacer algunos pasos más para configurarlo todo.

A diferencia de la Xbox Series X/S, la PS5 no extraerá automáticamente tus datos guardados en la nube, por lo que cuando inicies un juego por primera vez, no te asustes si este te pide que comiences la partida desde cero.

En este artículo te explicaremos cómo transferir los datos guardados de tu PS4 a PS5, para que por fin puedas completar Bloodborne o hacerte con ese trofeo de platino en Horizon: Zero Dawn.

Opción 1: usar la transferencia de datos durante la configuración

Descarga la última actualización del sistema en tu PS4 para que esté lista para la transferencia de datos e inicia sesión en la misma cuenta de usuario que planeas usar en PS5. Conecta tu PS4 a la misma red Wi-Fi que tu PS5 y conecta las dos consolas a través de un cable ethernet para acelerar el proceso de transferencia.

Sigue las instrucciones en pantalla y tus aplicaciones, juegos y guardados pasarán de tu PS4 a la PS5. Incluso puedes seguir usando la PS5 mientras se lleva a cabo este proceso.

Opción 2: descarga los datos guardados de PS4 desde el almacenamiento en la nube de PS Plus

Si eres miembro de PS Plus, es probable que los datos guardados de tu PS4 se hayan cargado automáticamente en la nube. Si no es así, simplemente enciende tu PS4 y dirígete a Configuración > Administración de datos de la aplicación > Datos guardados en el almacenamiento del sistema > Cargar en el almacenamiento Online. Selecciona el archivo guardado que desees cargar y presiona "sí".

Para descargar datos guardados de PS4 desde la nube en PS5, dirígete a Configuración > Datos guardados y Configuración de juegos/aplicaciones, luego selecciona Datos guardados (PS4) > Almacenamiento en la nube. A continuación, se te presentará la opción de "Descargar al almacenamiento de la consola", haz clic y verás todos los archivos guardados disponibles que puedes descargar en el almacenamiento de la PS5.

Nota: no todos los datos guardados son compatibles con PS5, ya que depende del criterio del desarrollador.

Imagen 1 de 4 (Image credit: Sony) Imagen 2 de 4 (Image credit: Sony) Imagen 3 de 4 (Image credit: Sony) Imagen 4 de 4 (Image credit: Sony)

Opción 3: transfiere los datos guardados de tu PS4 a PS5 a través de un USB

¿No tienes PS Plus? Puedes transferir los datos guardados de tu PS4 a través de un USB a PS5. Conecta un dispositivo de almacenamiento USB a tu PS4 y ve a Configuración > Administración de datos guardados de la aplicación > Datos guardados en el almacenamiento del sistema > Copiar a dispositivo de almacenamiento USB. Selecciona el archivo guardado que desees copiar y podrás transferirlo a la unidad USB.

Una vez hecho esto, desconecta el USB de la PS4 y conéctalo a la PS5. Ve a Configuración > Datos guardados y Configuración de juegos/aplicaciones, después selecciona Datos guardados (PS4) > Unidad USB. A continuación, se te presentará la opción de Copiar al almacenamiento de la consola.

Imagen 1 de 2 (Image credit: Sony) Imagen 2 de 2 (Image credit: Sony)

Y eso es todo lo que hay que hacer. Ahora podrás continuar con todos los progresos que tanto esfuerzo te han requerido en PlayStation 4 en tu nueva PlayStation 5.