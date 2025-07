Una antigua productora ejecutiva de Microsoft Game Studios ha publicado un vídeo en el que habla del futuro de Xbox

Habló de la presentación de Asus ROG Xbox Ally y Xbox Ally X, y de la reciente atención prestada a la iniciativa Xbox Play Anywhere

Sugirió que "Xbox ya no tiene ganas o, literalmente, ya no puede fabricar hardware"

La ex productora ejecutiva de Microsoft Game Studios Laura Fryer ha debatido el futuro de la marca Xbox en su canal de YouTube y ha afirmado que el hardware de Xbox está efectivamente "muerto".

Describió la reciente presentación de las Asus ROG Xbox Ally y Xbox Ally X como algo poco sorprendente, y afirmó que es "mucho más fácil pegar una pegatina de Xbox en una pieza de hardware existente y darlo por terminado".

Fryer predijo que la próxima consola portátil se verá obstaculizada por algunos de los problemas más generales a los que se enfrenta actualmente la marca Xbox, incluida la falta de experiencias exclusivas atractivas: "Xbox ya no hace exclusivas. Aunque Xbox ofrezca un gran juego, “Xbox Anywhere” significa que puedo jugar a ese juego en cualquier plataforma".

Muchos títulos first-party de Xbox también parecen sufrir ciclos de desarrollo prolongados. Hubo varias ausencias notables en la reciente Xbox Games Showcase, como State of Decay 3, que se anunció originalmente hace cinco años, Fable y el remake de Perfect Dark.

En su opinión, la falta de experiencias exclusivas y los años transcurridos entre los grandes lanzamientos dejan a los consumidores sin una razón de peso para considerar la Asus ROG Xbox Ally o la Xbox Ally X frente a alternativas como la Steam Deck OLED o la construcción de tu propio PC.

Continuó sugiriendo que la consola portátil y el enfoque actual en la iniciativa “Xbox Play Anywhere” forman parte de "una lenta salida del negocio del hardware por completo" y que el objetivo final parece ser conducir a los jugadores hacia Xbox Game Pass.

"Como uno de los miembros fundadores del equipo de Xbox, no estoy contento con dónde están las cosas hoy", concluyó. "Desde mi punto de vista, parece que Xbox no tiene ganas o, literalmente, ya no puede lanzar hardware".

Viendo la trayectoria actual de Xbox, es difícil no estar de acuerdo. Las ventas de las Xbox Series X y Series S llevan un tiempo por detrás de las de Xbox One, por lo que está claro que Microsoft tendrá que cambiar drásticamente su estrategia para seguir haciendo crecer su división de juegos.

En mi opinión, la adquisición de Activision Blizzard sugiere un cambio hacia la generación de ingresos a través de las ventas de software multiplataforma en lugar de competir realmente en el espacio de la consola. Esto concuerda con el deseo declarado de Phil Spencer, jefe de Xbox, de lanzar más juegos de Xbox en otras plataformas.

Es probable que esto signifique que Microsoft se centre menos en el hardware dedicado, y que terceros fabricantes como Asus (y recientemente Meta con la edición limitada Meta Quest 3S Xbox Edition) satisfagan la demanda restante de productos Xbox con hardware licenciado.